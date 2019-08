Champions League: Así quedaron los bombos para el sorteo de fase de grupos de este jueves [FOTO]

La fase previa de la Champions League llegó a su fin este miércoles con la clasificación de Ajax de Holanda, Brujas de Bélgica y Slavia Praga de República Checa quienes ganaron respectivamente cada una de sus llaves.

Con estos resultados, los bombos quedaron listos para que este jueves desde las 11:00 a.m. se lleve a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League en Mónaco. Los equipos quedaron divididos en cuatro pelotones diferente dejando la posibilidad de más de un grupo de la muerte.

Los integrantes de este Bombo serán además cabezas de serie y lo integran los siguientes equipos: Liverpool, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Juventus, Bayern, PSG y Zenit de Rusia. El cuadro de Jurgën Klopp, como actual campeón del torneo liderará seguramente el grupo A.

Esta zona presenta a dos pesos pesados que han sido protagonistas de las últimas ediciones de la Champions League como lo son Real Madrid y Atlético Madrid. Los demás equipos son: Borussia Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Ajax y Benfica.

En este bombo, equipos como el Inter de Italia que presenta un remozado equipo lleno de varias estrellas, y el Valencia de España asoman como los candidatos a dar pelea en fase de grupos. El resto de la zona la completan Lyon, Bayern Leverkusen, Salzburgo, Olympiacos, Brujas y Dinamo Zagreb.

Recién en esta zona aparece el único equipo que tendrá un peruano en la competición, el Lokomotiv de Jefferson Farfán quien clasifica a este torneo por segunda temporada consecutiva. El resto de equipos va de la siguiente manera: Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Praga, Estrella Roja, Lille.

