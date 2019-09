Chelsea vs Valencia EN VIVO: fecha, hora, canal y alineaciones por el grupo H de la Champions League

EN VIVO Chelsea vs Valencia se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League desde Stamford Bridge - Londres. Españoles llegan golpeados por la goleada del Barcelona en la Liga y la salida de su entrenador, Marcelino García. Puedes seguir el minuto a minuto desde Líbero.pe.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chelsea vs Valencia?

Chelsea vs Valencia se verán las caras este martes 17 de septiembre por el Grupo H. Duelo está pactado en Stamford Bridge desde las 14: 00 horas en Perú y 21: 00 horas España.

¿Qué canales transmitirá EN VIVO el Chelsea vs Valencia?

Chelsea vs Valencia serán transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports y ESPN en Latinoamérica. En Europa hay varios canales que pasarán el partido como Movistar (España), Viasat (Suecia), Sky Italia, Eleven Sports (Portugal) y Match TV (Rusia).

Chelsea Valencia EN VIVO previa

Chelsea vuelve a la Champions League, tras una temporada ausente de la máxima competición continental, alumbrado por el surgimiento de su nueva estrella Tammy Abraham.



Frank Lampard confió en el joven delantero inglés y este le ha devuelto siete goles en tres partidos, proponiéndose como candidato al máximo realizador de la Premier League.



En una de las temporadas más complicadas para los de Stamford Bridge, debido a la sanción de la FIFA que les impide fichar hasta 2020, el club de Roman Abramovich ha tenido que mover ficha tirando de los más jóvenes. Y le ha dado resultado.



La explosión de Abraham, que fue vilipendiado en redes sociales tras fallar el penalti definitivo en la final de la Supercopa de Europa, ha recargado de esperanzas a un equipo que empezó la campaña con un entrenador prácticamente novel y una derrota por 4-0 en Old Trafford.



Aparecieron Abraham y el extremo Mason Mount para alegrar a una grada que lleva viviendo vaivenes desde aquella liga conquistada por Antonio Conte en 2017. El paso de Maurizio Sarri, pese a la conquista de la Liga Europa, estuvo marcada por los desencuentros con la afición, a la que no encandiló su juego.





Lampard tenía ganada la armonía con el público y, a base de dar oportunidades a jóvenes, como el defensa Fiyakomi Tomori, está encontrando las soluciones en el campo.

Por su parte, Valencia no solo viene golepeada por la última goleada por la Liga Española por parte del Barcelona (5-2). Marcelino García fue echado del club y en su lugar ingresó el exjugador, Albert Celades.

Celades valoró varias veces desde su llegada el trabajo desarrollado por su antecesor y su cuerpo técnico y no cambió ni el sistema ni la forma de jugar, pero el equipo sufrió una goleada como nunca había encajado en la etapa de Marcelino García.

El técnico ha apuntado estos días que dará continuidad al estilo del equipo y que necesita algo de tiempo para darle al equipo su sello personal.



De hecho, tanto para el partido ante el Barcelona como ahora frente al Chelsea, ha repetido la misma convocatoria que su antecesor, si bien para este partido europeo ha convocado a veinte jugadores, con la novedad del último fichaje Thierry Correia.



Para el técnico, que debutó como entrenador en la Liga en este choque en el Camp Nou, será también su estreno en competiciones europeas de clubes y en la Liga de Campeones, un torneo que ganó en 2002 con el Real Madrid.

Para el Valencia será su cuarta visita al Chelsea en la Liga de Campeones y buscará su primer triunfo tras haber perdido por 3-0 en su última visita, en la fase de grupos de la 2011-12, y haber empatado las dos anteriores. Tampoco le ha ganado nunca en Mestalla.

Chelsea vs Valencia EN VIVO posibles alineaciones

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Pulisic y Abraham.

Entrenador: Frank Lampar

Valencia: Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby o Garay, Paulista, Gayà: Ferran o Coquelin, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo y Maxi Gómez.

Entrenador: Albert Celades

Árbitro: Cuneyt Cakir (TUR).

Estadio Stamford Bridge.

Hora: 14:00: EFE



Chelsea vs Valencia EN VIVO horarios en el mundo

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Chelsea vs Valencia EN VIVO canales en el mundo

Bélgica: RTL, Q2, VIER, Proximus (FR), Proximus (NL)

República Checa: o2

Dinamarca: Viasat Denmark

Francia: RMC Sport

Alemania: Sky Deutschland

Grecia: COSMOTE TV

Israel: The Sports Channel

Italia: Sky Italia

Holanda: Ziggo Sport, Veronica

Polonia: Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports

Rusia: Match TV

Serbia: RTS, Arena Sport

España: Movistar Liga de Campeones

Suecia: Viasat

Reino Unido: BT Sport

Argentina: Fox Sports, ESPN, Facebook

Australia: Optus Sport

Bolivia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Brasil: Turner, Facebook

Canadá: DAZN

Chile: Fox Sports, ESPN, Facebook

China: PPTV

Colombia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Costa Rica: Fox Sports, ESPN, Facebook

Cuba: Flow Sports , SportsMax

Ecuador: Fox Sports, ESPN, Facebook

Egipto: beIN Sports

El Salvador: Fox Sports, ESPN, Facebook

Guatemala: Fox Sports, ESPN, Facebook

Honduras: Fox Sports, ESPN, Facebook

India: Sony Six

Japón: DAZN

México: Fox Sports, ESPN, Facebook

Nicaragua: Fox Sports, ESPN, Facebook

Nigeria: Canal+, SuperSport

Panamá: Fox Sports, ESPN, Facebook

Paraguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Perú: Fox Sports, ESPN, Facebook

Corea del Sur: SPO TV

Estado Unidos: Univision, TNT

Uruguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Venezuela: Fox Sports, ESPN, Facebook