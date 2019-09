Inter de Milán vs Slavia Praga EN VIVO vía ESPN: Alineaciones, fecha y canal por la Champions League

Inter de Milán vs Slavia Praga EN VIVO vía ESPN | este martes 17 de septiembre desde las 11:55 a.m. (hora peruana) en la fecha 1 de grupos de Champions League. El encuentro se jugará en el Stadio Giuseppe Meazza y también será transmitido por la señal de DAZN y Movistar+. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos, el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el francés Ruddy Buquet. El Inter de Milán de Antonio Conte llega en un momento sublime, pues ha iniciado de gran forma la temporada, ganando los tres encuentros de la Serie A que disputó hasta ahora: 4-0 a Lecce, 1-2 a Cagliari y 1-0 a Udinese. La Champions League es disputada por segunda temporada seguida en el ‘neroazzurro’ y buscan ser protagonistas.

La directiva tiene toda la intención de ingresar por la puerta grandes y eso se ha visto reflejado en la gran inversión que han realizado en el último mercado. Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, venidos del Manchester United, han sido los más resonantes, aunque hasta el momento solo el delantero belga mostró créditos de lo que puede rendir. En tanto, ‘Niño Maravilla’ espera paciente su chance.

No obstante, con algo de perfil bajo, el talentoso Stefano Sensi brilla y se ha hecho un eje importante de la mitad del campo del Inter de Milán. El italiano llegó desde Sassuolo, mostrando un gran despliegue, además de esa gran habilidad que le ha permitido celebrar dos goles, de gran categoría. Más adelante, también está el argentino Lautaro Martínez, con sed de gol. Un equipo peligroso.

En tanto, Slavia Praga llega también con un gran invicto en la liga de República Checa, siendo líder absoluto luego de 9 fechas (7 victorias y 2 empates). Josef Husbauer es el más creativo en el ataque, pero eso no le ha impedido de anotar y convertirse en el máximo goleador por ahora (4 tantos). Nicolae Stanciu y Lukas Provod (2 y 3 goles respectivamente) buscarán ser un dolor de cabeza en el rival.

📸 | Tisková konference a trénink před #intsla ve fotografiích.

Podívejte se na kompletní galerii na https://t.co/pxGmzR15qp



⚫️🔵🤜🤛🔴⚪️ #intsla pic.twitter.com/m6CtiyZ3Q8 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 16, 2019

Inter vs Slavia Praga: Posibles alineaciones EN VIVO por la Champions League

XI Inter de Milán: Samir Handanovic; Diego Godín, Stefan De Vrij, Milan Skriniar; Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Stefano Sensi, Antonio Candreva; Kwadwo Asamoah, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

XI Slavia Praga: Ondrej Kolar; Vladimir Coufal, Ondrej Kudela, David Hovorka, Jan Boril; Ibrahim Traoré, Tomas Soucek; Josef Husbauer, Nicolae Stanciu, Lukas Provod y Milan Skoda.

¿En qué canales juega Inter vs Slavia Praga por la Champions League EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bélgica: Proximus Sports

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Italia: Sky Sport Uno, NOW TV, Sky Calcio 2, SKY Go Italia

Japón: DAZN

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 3 Portugal

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

Reino Unido: BT Sport 1, BT Sport Live

Estados Unidos: Univision NOW, Watch TNT, TUDN USA, TNT USA, B/R Live, TUDN en Vivo, UniMás

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

A qué hora juegan Inter vs Slavia Praga EN VIVO por ESPN

Perú: 11.55 a.m.

México (Centro): 10.55 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 9.55 a.m.

México (Noroeste): 8.55 a.m.

Ecuador: 11.55 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.55 p.m.

Estados Unidos (Texas): 10.55 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11.55 a.m.

Colombia: 11.55 a.m.

Argentina: 1.55 p.m.

España: 6.55 p.m.

España (Islas Canarias): 4.55 p.m.

Uruguay: 1.55 p.m.

Paraguay: 1.55 p.m.

Chile: 12.55 p.m.

Brasil: 1.55 p.m.

Bolivia: 12.55 p.m.

Venezuela: 12.55 p.m.

Canadá: 11.55 a.m.

Costa Rica: 10.55 a.m.

Guatemala: 10.55 a.m.

Honduras: 10.55 a.m.

El Salvador: 10.55 a.m.

Puerto Rico: 12.55 p.m.

República Dominicana: 12.55 p.m.

Panamá: 11.55 p.m.

Italia: 6.55 p.m.

Francia: 6.55 p.m.

Alemania: 6.55 p.m.

Portugal: 6.55 p.m.

Holanda: 6.55 p.m.

Inglaterra: 5.55 p.m.

Inter vs Slavia Praga EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Inter vs Slavia Praga, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.