Barcelona 0-0 Borussia Dortmund [Fox Sports EN VIVO]: Por la fecha 1 de la Champions League

FOX Sports EN VIVO Barcelona vs Borussia Dortmund ONLINE Champions League vía ESPN y Movistar Liga de Campeones EN VIVO | Con la vuelta de Luis Suárez y el posible regreso de Lionel Messi, blaugranas y abejas rompen fuegos en el grupo F este martes 17 de septiembre (2.00 p.m. hora peruana; 4.00 p.m. hora Buenos Aires; 8.00 p.m. hora de Madrid) en el Estadio Signal Iduna Park, de Dortmund (Alemania), por la fecha 1 del grupo B de la Champions.

Barcelona vs Borussia Dortmund Champions League 2019 EN VIVO Fox Sports

SEGUNDO TIEMPO

50' Paco Alcácer dispara de tiro libre, pero la pelota estrella en la barrera.

49' ¡AMARILLA! Gerard Piqué se barre con todo y comete falta sobre Sancho.

47' Luis Suárez entró al área y remata ante la salid de Burki, pero termina en tiro de esquina.

¡Inicia el complemento!

PRIMER TIEMPO

45' Barcelona sigue intentando y Dortmund espera en su propio campo.

43' Hummels despeja una pelota fuera del área y de casualidad le pega a Ansu Fati.

40' Cambio en Barcelona: Jordi Alba se retira lesionado y en su lugar entra Sergi Roberto.

39' ¡PERDONA EL DORTMUND! Paco Alcácer engancha en el área y se la pone a Jadon Sancho que al borde del área remata, pero la manda desviada.

35' ¡SE SALVA DORTMUND! Burki sale con todo y despeja un balón y luego Ansu Fati manda su remate por arriba del arco rival.

33' Jordi Alba juega una dividida con Hazard, pero se lleva la peor parte y se coge la pierna.

30' Buen corte de Acharaf tras un centro-disparo de Jordi Alba.

27' Reus manda un centro de tiro libre por la banda izquierda y Hummels cabecea, pero la pelota se va por encima del travesaño.

24' ¡FALLA DORTMUND! Reus recibe un pase en el área y dispara, pero Ter Stegen sale y ataja su remate.

18' ¡Enorme Hummels! Suárez y Griezmann combinan, pero aparece el central alemán y saca el esférico del área.

15' Amarilla para Delaney por una dura entrada sobre Busquets.

12' ¡UFFFFFF! Otra llegada del Barcelona que sorprendió con un remate de cabeza contra Piqué.

11' ¡UFFFFF! Tremendo remate de Griezmann que terminó en tiro de esquina para Barcelona.

10' Barcelona domina las acciones con paciencia buscando un hueco en la defensa del Dortmund.

8' Borussia Dortmund domina las acciones durante estos minutos del encuentro.

5' Saque de fondo que favorece a Barcelona.

3' Tiro libre defensivo que corresponde al cuadro de Borussia Dortmund.

2' Ansu Fati (Barcelona) tiene la primera ocasión clara del encuentro y logró conectar con Luis Suárez, pero sus acciones fueron frustradas por un defensor del Borussia.

2' Lateral que favorece a Barcelona.

- ¡Arrancó el encuentro!

Barcelona vs Borussia Dortmund PREVIA

Será una buena piedra de toque para los de Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, que se han mostrado tan resolutivos en casa como dubitativos cuando juegan como visitantes, como se demostró en sus enfrentamientos en Bilbao (1-0) o Pamplona (2-2). Contra Borussia Dortmund, comenzará la verdadera prueba de fuego para Messi y compañía.

La principal duda del Barcelona continúa siendo Lionel Messi. El argentino ya tiene el alta de su lesión en el sóleo y ha participado en las dos últimas sesiones con el equipo, aunque difícilmente Valverde arriesgará para ponerlo de salida, después de un mes y medio de baja por una lesión en el sóleo de la que recayó en la mitad de la recuperación. Sin embargo, entró a la convocatoria y está en casa del Borussia Dortmund.

Sin Messi, el Barcelona ha ido trampeando, y ha tenido que ir improvisando alineaciones en la ofensiva por las lesiones de Luis Suárez (ya recuperado) y Ousmane Dembélé (aun convaleciente). El Borussia Dortmund está muy pendiente de todo esto y ya analiza a una posible sorpresa: Ansu Fati.

La suerte para el Barcelona es que de este modo, dos jugadores que no estaban en ninguna de las quinielas -Carles Pérez y sobre todo Ansu Fati- han emergido para ofrecer aire fresco al equipo.

En Dortmund, el Barcelona tiene que tener mucho cuidado ante el potencial del equipo de Lucien Favre, donde sobre todo Paco Alcácer, exbarcelonista y ahora goleador del Borussia Dortmund, tendrá muchas ganas de reivindicarse y continuar con su impresionante racha de diez goles en los últimos ocho partidos.

Pero también con el imponente escenario y con lo que se crece el Borussia Dortmund ante sus aficionados. El Barcelona lo sabe y le puede recordar a la intensidad del Liverpool en aquella fatídica semifinal de Champions jugada en Anfield con la que se despidió el curso pasado de Europa.

"Estar concentrados 95 minutos", señala Favre sobre la clave para ganar el Barcelona vs Borussia Dortmund

"Estar concentrados 95 minutos", señaló este lunes el técnico del Borussia Dortmund Lucien Favre sobre la clave para ganar al Barcelona, el martes en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Tenemos que estar muy concentrados. Está claro que vamos a intentar jugar de manera ofensiva y audaz, pero también vamos a intentar defender bien, será muy importante. Debemos estar presentes en todas las situaciones", señaló el preparador suizo."Antes del sorteo tenía el presentimiento de que íbamos a jugar contra ellos. En 1991 hice una concentración de dos semanas en el Barcelona, con Johan Cruyff en aquella época, esta concentración me inspiró, evidentemente", añadió.

El capitán del Dortmund Marco Reus mostró la ambición de su equipo: "Queremos medirnos a los mejores, en los últimos años hemos completado grandes actuaciones contra grandes equipos. Será una bonita experiencia, pero tenemos bastante confianza en nosotros para decir que podemos ganar este partido".Por el lado azulgrana el capitán Lionel Messi, que todavía no ha debutado, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener sus primeros minutos el martes en Alemania.

"Probablemente jueguen sin Messi , pero sin él su juego no es tan diferente. Ellos siempre juegan en 4-3-3. Contra el Valencia (triunfo 5-2) jugaron muy bien, con Ansu Fati, un joven de 16 años, y con Griezmann. Son buenos, con o sin Messi", continuó Favre."Me gustaría que jugara contra nosotros. Sabemos que ellos son más fuertes con él, es el mejor jugador del mundo y hace cosas que nadie es capaz de hacer. Pero nosotros debemos concentrarnos en nuestro propio rendimiento, sin hablar de él. Jugamos en casa, tenemos un buen equipo y queremos hacer nuestro partido", continuó.

Messi recibe alta médica y sería suplente en Barcelona vs Borussia Dortmund

El capitán del Barcelona Lionel Messi recibió este lunes el alta médica, tras superar su lesión en el gemelo derecho, y entra en la convocatoria para el partido de la Champions contra el Borussia Dortmund el martes, informó el club azulgrana.

Messi "ha recibido el alta médica", al igual que su compañero, el portero brasileño Neto, afirmó el Barça en un comunicado.

El astro argentino, que volvió a los entrenamientos con el grupo el domingo, todavía no ha disputado ni un solo minuto con su equipo desde que cayera lesionado en el sóleo el 5 de agosto pasado en su primer entrenamiento con el Barça.

El capitán azulgrana completó este lunes su segundo entrenamiento con el grupo de cara al encuentro del martes.Messi ha sido incluido en la lista de convocados para el encuentro de la primera jornada de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund en Alemania, pero está aún por ver si el técnico Ernesto Valverde decide ponerlo de inicio o darle minutos tras más de mes parado.

"Lo que queremos es que vuelva pronto, pero sobre todo que vuelva bien", decía el viernes Valverde, tras reconocer que la recuperación de Messi se estaba alargando por una recaída en la lesión.En la lista contra el Borussia también ha sido incluido el joven prodigio de 16 años Ansu Fati, al que Valverde podría estar considerando dar minutos tras su gran inicio de campaña con el primer equipo.

Así sería once titular del Barcelona ante el Borussia Dortmund

Ante el Borussia Dortmund, y con Messi como principal duda, Valverde podría volver a contar con Sergi Roberto como lateral diestro o mantener la defensa que alineó ante el Valencia con Semedo para vigilar a Jadon Sancho y Piqué, Lenglet y Jordi Alba; puesto que el otro central con opciones (Umtiti) está de baja por una lesión en el pie.

En la media, los tres elegidos serán toda una declaración de principios por parte del estratega del Barcelona. En función de si alinea a una tripleta de 'peloteros' o le da minutos a Arturo Vidal y Rakitic, que no están teniendo protagonismo este año.

Delante todo apunta a que Messi, si juega, lo haga unos minutos, no de salida, por lo que Carles Pérez volvería a tener otra oportunidad y Griezmann y Luis Suárez completarían el once frente al Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund con Reus y Alcácer para enfrentar al Barcelona

Actualmente, el Borussia Dortmund pasa por una buena dinámica de juego, los de Favre son segundos en la Bundesliga y en su último partido apabullaron al Bayer Leverkusen (4-0). Llegan muy entonados para este encuentro contra el Barcelona.

Con la llegada de Mats Hummels, el Borussia Dortmund ha equilibrado mucho el eje defensivo en cuanto a veteranía. Juegan en 4-2-3-1; con el exmadridista Achraf Hakimi en el lateral diestro y el portugués Raphael Guerreiro en el izquierdo.

En el doble pivote Axel Witsel es insustituible y su acompañante es Thomas Delaney o Julian Weigl. Por delante juega un línea de tres con el magnífico Jadon Sancho, un joven futbolista con mucho talento, el mítico Marco Reus y Julian Brandt por la izquierda. Delante, Paco Alcácer se basta para sumar goles y es la principal carta ante Barcelona.

El Borussia Dortmund logró en su último encuentro ante el Leverkusen sacar provecho de su fútbol directo, sin preocuparse mucho por la posesión de pelota y logró poner al rival contra las cuerdas justo con ataques rápidos que se producían tras la recuperación del balón. Esta estrategia podría repetir ante Barcelona.

El modelo de ese partido puede ser la base del planteamiento táctico ante el Barcelona, un equipo que como es sábado apuesta por la posesión.

En lo personal, no es de esperar que el entrenador Lucien Favre introduzca muchas variaciones con respecto al equipo que empezó el partido contra el Leverkusen. El lateral derecho Lucasz Piszczeck, que fue baja por lesión, es duda pero podría estar recuperado a tiempo.

Sin embargo, todo apunta a que Favre confiará una vez más en el exmadridista Achraf Hakimi, que cuajó un buen partido ante el equipo de las aspirinas.

En la otra banda, Nico Schulz es baja segura, con lo que la posición será previsiblemente una vez más para el portugués Raphael Guerreiro.

Del centro del campo hacia adelante la única duda es la banda izquierda, posición que se disputan el belga Thorgan Hazard y Julian Brandt. El hermano de Eden fue titular en los primeros partidos de la temporada del Borussia Dortmund pero contra el Leverkusen su compañero fue titular, con el belga todavía convaleciente de una molestia muscular.

Un futbolista clave en el Borussia Dortmund en el centro del campo es el belga Alex Witsel, el responsable del orden y de la distribución de pelota mientras que adelante el equipo apuesta por la dupla goleadores formada por Paco Alcácer y Marco Reus y por las asistencias de Jadon Sancho.

Messi-Ronaldo, la eterna lucha de los reyes del gol en la Champions League 2019

Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, nuevo episodio: Los dos monstruos del fútbol mundial inician su conquista de la Champions, su campo de batalla favorito, en el que el portugués es el máximo goleador con 126 tantos, seguido por el argentino con 112.

En la primera jornada Messi es duda el martes en la visita del Barcelona al Borussia Dortmund, debido a que se recupera de una lesión, mientras que la Juventus tiene una dura prueba el miércoles en la cancha del Atlético.

"No tengo ninguna duda de que Messi ha hecho de mí un mejor jugador y viceversa", declaró Ronaldo a mediados de agosto, durante la ceremonia del premio de mejor jugador de la UEFA, en Mónaco, donde mostró una gran complicidad con su histórico rival.Ronaldo (34 años) domina a Messi (32) en la clasificación general de goleadores, pero el último curso fue favorable al argentino (12 frente a 6).

El triunfo del Liverpool en la última edición ha recordado a los dos atacantes que otras estrellas amenazan su trono. El equipo de Sadio Mané, Mohamed Salah -ambos con cuatro goles en Premier- y Roberto Firmino se desplaza a Nápoles el martes.Kun Agüero, en forma con el Manchester City (7 tantos), debuta el miércoles ante el Shakhtar Donetsk, como la estrella del Bayern Múnich Robert Lewandowski, que suma también siete, visitando al Estrella Roja de Belgrado.

Máximos goleadores en la Liga de Campeones desde la temporada 1992/93 (sin contar rondas previas):

Partidos de hoy Champions League EN VIVO Barcelona vs Borussia Dortmund | Fase de grupos

Partido: Inter de Milán vs Slavia Praga

Hora: 11.55 a.m. (hora peruana)

Grupo: F

Estadio: Giuseppe Meazza

Fecha: 1

Canal TV: ESPN.

Partido: Olympique Lyon vs Zenit

Hora: 11.15 a.m. (hora peruana)

Grupo: G

Estadio: Parc OL

Fecha: 1

Canal TV: FOX Sports 2

Partido: Borussia Dortmund vs Barcelona

Hora: 2.00 p.m. (hora peruana)

Grupo: F

Estadio: Signal Iduna Park

Fecha: 1

Canal TV: FOX Sports y Movistar Liga de Campeones.

Partido: Chelsea vs Valencia

Hora: 2.00 p.m. (hora peruana)

Grupo: H

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: 1

Canal TV: FOX Sports 2

Partido: Ajax vs Lille

Hora: 2.00 p.m.

Grupo: H

Estadio: Amsterdam Arena.

Fecha: 1

Canal TV: ESPN 2.

Partido: Benfica vs Leipzig

Hora: 2.00 p.m.

Grupo: G

Estadio: Da Luz

Fecha: 1

Canal TV: ESPN 3.

Partido: Napoli vs Liverpool

Hora: 2.00 p.m.

Grupo: E

Estadio: San Paolo

Fecha: 1

Canal TV: ESPN 2

Partido: RB Salzburgo vs Genk

Hora: 2.00 p.m.

Grupo: E

Estadio: Red Bull Arena

Fecha: 1

Canal TV: FOX Sports 3.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Barcelona vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Burki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney, Reus; Sancho, Alcácer y Brandt.

Entrenador: Lucien Favre.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic o Arthur; Carles Pérez, Suárez y Griezmann.

Entrenador: Ernesto Valverde.