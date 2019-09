Barcelona vs Dortmund EN VIVO vía Fox Sports: Alineaciones, horas y canales por la Champions League

Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO vía Fox Sports | este martes 17 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo F de la Champions League. El encuentro se jugará en el Estadio Signal Iduna Park y también será transmitido por la señal de Movistar+ y DAZN. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El rumano Ovidiu Hategan será el árbitro del cotejo. El Barcelona viene entonado por la contundente victoria por 5-2 sobre el Valencia en la última jornada de LaLiga Santander, aunque eso no podrá borrar las dudas futbolísticas que han mostrado en el inicio de la temporada. A eso también se suma las ausencias de importantes figuras por lesión, aunque algunos están casi listos para volver.

Lionel Messi parece recuperado completamente y entró a la convocatoria, aunque el DT Ernesto Valverde ha dicho que decidirán a último minuto ni es titular o no. No lo quiere arriesgar. Ansu Fati, el sorprendente juvenil, tampoco tiene seguro su puesto ya que Luis Suárez está de vuelta, en gran forma, y haría dupla con Antoine Griezmann. Barcelona quiere iniciar con pie derecho el torneo.

En tanto, el Borussia Dortmund de Lucien Favre sigue siendo protagonista de la Bundesliga con su buen estilo de juego, además de sus jóvenes estrellas en gran momento. La caída con Unión Berlín (3-1) fue dolorosa, pero el último fin de semana se lavaron la cara con un 4-0 contundente sobre el Bayer Leverkusen. Marco Reus, líder y experimentado en el equipo, se lució con un doblete.

Aunque no es el único atacante de temer para la defensa azulgrana. Jadon Sancho se encuentra en un tremendo nivel desde hace algunas temporadas, hasta ahora llevando 2 goles y 4 asistencia. Al igual Paco Alcácer, que chocará con su ex, mientras que de igual categoría están: Julian Brandt y Thorgan Hazard. Los respaldan Mats Hummels, Axel Witsel y Thomas Delaney en retaguardia.

Barcelona vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones EN VIVO por la Champions League

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur (o Rakitic); Carles Pérez (o Lionel Messi), Suárez, Griezmann. Entrenador: Ernesto Valverde

XI Borussia Dortmund: Burki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Brandt, Reus, Sancho y Alcácer. Entrenador: Lucien Favre.

Barcelona vs Borussia Dortmund Pronósticos: Casas de apuestas por la Champions League

Barcelona Empate Dortmund Betsson 2.29 3.70 3.15 Bet365 2.25 3.70 3.00 InkaBET 2.25 3.70 3.00

A qué hora juegan Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO por FOX Sports en la Champions League

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿En qué canales juega Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League EN VIVO?

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Camerún: SuperSport Maximo, SuperSport 3 Africa

Canadá: DAZN

Chile: Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

China: QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, CCTV-5

Colombia: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: TeleClub Sport Live, Sky Go, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Calcio 3, NOW TV

Japón: DAZN

Países Bajos: Ziggo Sport Golf

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suecia: Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden, TV6 Sweden

Suiza: TeleClub Sport, TeleClub Sport Live

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay

Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

