¡Y reapareció! Lionel Messi hizo su debut en esta temporada con Barcelona tras superar lesión [VIDEO]

Barcelona vs Borussia Dortmund EN VIVO | El Signal Iduna Park fue testigo de la reaparición y debut de Lionel Messi en la temporada 2019/20. Una lesión lo había privado de jugar con los 'blaugranas', pero Ernesto Valverde lo hizo ingresar en busca de una salvación en la Champions League.

Messi ingresó en el minuto 57 del Barcelona vs Borussia Dortmund para así intentar darle el triunfo a los 'blaugranas'. No obstante, no pudo lograr su cometido.



El goleador argentino entró en lugar del juvenil bisauguineano Ansu Fati, con quien se dio un emotivo y fuerte abrazo al momento del cambio.

Es importante recordar que Messi presentó unas molestias tras sus vacaciones, el pasado 5 de agosto. A raíz de ello, se perdió el arranque de temporada del Barcelona.

Debut de Lionel Messi en la Champions League 2019/20 Valverde le dio el ingreso a Messi y así permitió ver el nuevo tridente del Barcelona para esta temporada: Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en Champions League?

Lionel Messi cuenta con 112 goles tras 135 partidos de Champions League, erigiéndose en más de una edición como máximo anotador del certamen.