Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO desde el Wanda Metropolitano grupo D por la Champions League

Juventus vs Atlético Madrid EN DIRECTO | Italianos y españoles chocan por el grupo D de la Champions League. El cuadro de la "Vecchia Signora" tendrá al verdugo del cuadro "colchonero"; Cristiano Ronaldo quien lo sacó de carrera en dos ocasiones de la Liga de Campeones. Puedes seguir las incidencias y minuto a minuto desde Libero.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO?

Juventus y Atlético Madrid chocan este miércoles 18 de septiembre por el grupo D de la Champions League primera fecha. El duelo está pactado para las 14:00 hora Peruano y 21:00 hora de España. Duelo será en el Wanda Metropolitano de propiedad del elenco "colchonero".

¿Qué canales transmitirán EN VIVO EN DIRECTO Juventus vs Atlético Madrid?

Juventus vs Atlético Madrid será transmitido en latinoamérica por la cadena Fox Sports. En España lo televia Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones. Al final de la nota detallamos por país.

Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO previo

Aún latente el batacazo del 3-0 en Turín del pasado 12 de marzo, Cristiano Ronaldo y el Juventus miden la dimensión del nuevo Atlético de Madrid, un equipo diseñado y preparado para competir por todo y que reinicia su mayor obsesión, la Liga de Campeones; la única frontera que todavía se le resiste.



A lo largo de sus 116 años de historia, como el único título que le falta, y a lo largo de los siete cursos y medio de la era Diego Simeone, que incluyen una Liga por encima del Barcelona y el Real Madrid, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España, dos Ligas Europa... Y dos finales perdidas de la Champions.





En ella insiste de nuevo. Es su ambición. Sin matices. Como lo ha sido, aún sin éxito, en cada uno de los últimos siete años. Ha sido subcampeón dos veces, en 2014 y 2016, ambas contra el Real Madrid y ambas con un desenlace cruel, pero que han avivado cada día más le persecución del conjunto rojiblanco del torneo de los torneos.





Ha sido semifinalista en otra ocasión en 2016-17 y cuarto finalista en otra, en 2014-15. Hace dos temporadas se quedó fuera en la fase de grupos. Y hace una, realmente hace seis meses, se despidió del esprint por la final del Wanda Metropolitano con un partido lamentable; una afrenta sufrida contra el Juventus (3-0) y Cristiano Ronaldo, de nuevo temible y cara a cara con el Atlético.



Es casi imparable para el conjunto rojiblanco. Hay múltiples ejemplos. El último, los tres goles con los que zarandeó de forma incontestable al Atlético en el citado 3-0 en el Juventus Stadium, pero ya había muchos más antes, el penalti decisivo de la tanda que le frustró en la final de la Liga de Campeones de 2016, dos 'tripletes' más con el Real Madrid o 25 goles en 33 enfrentamientos.

Juventus en la era Cristiano Ronaldo

Al lado del Juventus, un equipo imponente sea cual sea la perspectiva desde la que se le mire, incluso con las bajas para este miércoles de Douglas Costa y Giorgio Chiellini y la duda de Miralem Pjanic, el astro portugués es la mejor medida para cualquier bloque que se proponga lo máximo en cada competición, como el Atlético.

Dentro del grupo D, junto al Bayer Leverkusen y el Lokomotiv Moscú, se presupone un pulso entre el Atlético y el Juventus por el liderato, donde asume una relevancia irrebatible el partido de este miércoles, aunque sólo sea el primero de los seis que deberán encarar para avanzar, como se espera, a los octavos de final.

Juventus, se presenta en el Wanda Metropolitano con las bajas de Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y el brasileño Douglas Costa, además de la duda del bosnio Miralem Pjanic, y con un inicio de Liga positivo en los números, dos victorias y un empate, pero deslucido en prestaciones, con tres goles recibidos ante el Nápoles y un partido falto de ritmo contra el Fiorentina (0-0), en el que perdió a tres de sus titulares.





Maurizio Sarri, que se coronó el curso pasado en la Liga Europa al frente del Chelsea, dirige el nuevo asalto del Juventus a la Liga de Campeones, un trofeo que no conquista desde 1996.



El uruguayo Rodrigo Bentancur es el favorito para sustituir a Pjanic, de no recuperarse el bosnio, acompañado por el alemán Sami Khedira y el francés Blaise Matuidi, mientras que la delantera tiene al portugués Cristiano Ronaldo como líder insustituible del ataque, junto a Federico Bernardeschi y el argentino Gonzalo Higuaín. EFE



Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas o Lemar, Saúl, Vitolo; Joao Félix y Diego Costa.



Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cristiano, Bernardeschi e Higuaín.



Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).



Estadio: Wanda Metropolitano.



Hora: 14: 00

Atlético de Madrid vs Juventus: cuota de DoradoBet

La Champions League tiene otra jornada igual de apasionante y será el turno de la Juventus con el gran Cristiano Ronaldo, que volverá a Madrid pero para enfrentar al Atlético de Madrid; uno de los clubes a los que más veces les anotó cuando defendía la camiseta del Real Madrid.

¿Qué nos dicen las casas de apuestas para este partidazo? Bueno, según DoradoBet hay un ligero protagonismo del cuadro “colchonero”. Por ejemplo, si ganan los locales paga 2,45. Mientras que si la “Juve”, con “CR7” de figura, sale vencedor paga 3,25. Por último, el empate 3,10. Las cuotas están interesantes para hacer una apuesta fuerte.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Horarios

Honduras, Puerto Rico: 13:00 hrs.

México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 14:00 hrs.

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 15:00 hrs.

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 hrs.

Reino Unido: 22:00 hrs.

España, Italia, Francia, Alemania: 21:00 hrs.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Canales

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo, TNT Brazil

Chile: Fox Sports

Colombia: Fox Sports

Ecuador: Fox Sports

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Univisión NOW, Galavisión

Uruguay: Fox Sports

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Últimos resultados

Atlético de Madrid 2-1 Juventus | Internacional Champions Cup | 10 de agosto de 2019

Juventus 3-0 Atlético de Madrid | Cuartos de final de la Champions League | 12 de marzo de 2019

Atlético de Madrid 2-0 Juventus | Cuartos de final de la Champions League | 20 de febrero de 2019

Juventus 0-0 Atlético de Madrid | Champions League | 9 de diciembre de 2014

Atlético de Madrid 1-0 Juventus | Champions League | 1 de octubre de 2014