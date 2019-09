Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO por la primera fecha de la Champions League

Champions League EN VIVO | Atlético de Madrid vs Juventus por la primera fecha de la Champions League vía Fox Sports, TNT GO, Univisión NOW con Joao Félix y Cristiano Ronaldo a las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Wanda Metropolitano.

Los dirigidos por Diego Simeone irán a 'matar' desde el primer minuto. Sucede que aún está en la retina la eliminación que sufrieron a manos de la Juventus en los octavos de final de la Champions League en la edición pasada.

En aquel entonces, el 2-0 logrado en casa con anotaciones de los centrales uruguayos, José María Giménez y Diego Godín, no fueron suficientes para sellar la clasificación en casa. Su visita a Italia terminó siendo catastrófica y terminaron cayendo por 3-0.

Ahora, con una plantilla más enriquecida, el 'Cholo' irá a devolverle el 'golpe' a Cristiano Ronaldo, quien también quedó 'herido' en la edición pasada de la Champions League: fue eliminado a manos de Ajax en los cuartos de final.

El 'Comandante' no pudo anotar ante la Fiorentina - por la jornada tres de la Serie A - y es por ello que buscará vencer el pórtico defendido por Jan Oblak, considerado uno de los mejores arqueros de Europa desde hace algunos años.

Sarri sufre la sensible baja de Giorgio Chiellini y por ello apostará por la presencia y juventud de De Ligt, quien estará acompañado por Leonardo Bonucci. En ataque continuará apostando por Gonzalo Higuaín, Bernardeschi y C.Ronaldo. Choque de titanes en el Wanda Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Probable Alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi; Vitolo, Saúl Koke, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.

DT: Diego Simeone.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandra; Matuidi, Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Higuaín.

DT: Maurizio Sarri

Atlético de Madrid vs Juventus: cuota de DoradoBet

La Champions League tiene otra jornada igual de apasionante y será el turno de la Juventus con el gran Cristiano Ronaldo, que volverá a Madrid pero para enfrentar al Atlético de Madrid; uno de los clubes a los que más veces les anotó cuando defendía la camiseta del Real Madrid.

¿Qué nos dicen las casas de apuestas para este partidazo? Bueno, según DoradoBet hay un ligero protagonismo del cuadro “colchonero”. Por ejemplo, si ganan los locales paga 2,45. Mientras que si la “Juve”, con “CR7” de figura, sale vencedor paga 3,25. Por último, el empate 3,10. Las cuotas están interesantes para hacer una apuesta fuerte.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Horarios

Honduras, Puerto Rico: 13:00 hrs.

México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 14:00 hrs.

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile: 15:00 hrs.

Argentina, Uruguay, Brasil: 16:00 hrs.

Reino Unido: 22:00 hrs.

España, Italia, Francia, Alemania: 21:00 hrs.

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Canales

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo, TNT Brazil

Chile: Fox Sports

Colombia: Fox Sports

Ecuador: Fox Sports

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Univisión NOW, Galavisión

Uruguay: Fox Sports

Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO | Champions League | Últimos resultados

Atlético de Madrid 2-1 Juventus | Internacional Champions Cup | 10 de agosto de 2019

Juventus 3-0 Atlético de Madrid | Cuartos de final de la Champions League | 12 de marzo de 2019

Atlético de Madrid 2-0 Juventus | Cuartos de final de la Champions League | 20 de febrero de 2019

Juventus 0-0 Atlético de Madrid | Champions League | 9 de diciembre de 2014

Atlético de Madrid 1-0 Juventus | Champions League | 1 de octubre de 2014