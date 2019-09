Real Madrid no pudo con PSG y perdió en su debut en la Champions League [VIDEO]

PSG vs Real Madrid EN VIVO | Este miércoles 18 de setiembre se juega la primera fecha del Grupo A de la Champions League. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

El Real Madrid debutó con derrota en la Champions League 2019/20 en un duelo en el que dormitó y se vio superado (3-0) por un inspirado París Saint-Germain, espoleado por el argentino Ángel di María, autor de dos goles y que mereció más premio.

En París se temía la transformación que sufre el Real Madrid en la Liga de Campeones, que le muta en un equipo temible, aunque en el resto de las competiciones no le vayan bien las cosas.

Pero la metamorfosis tendrá que esperar, porque en el Parque de los Príncipes el equipo ‘merengue’ se mostró plano, inapetente, a merced de un rival intenso, que tuvo más ganas de buscar el triunfo, de reivindicarse ante un grande.

El senegalés Idrissa Gueye reinó en el centro del campo y, a partir de ahí, desarticuló a todo el Madrid, reducido a un conjunto menor, expuesto a los asaltos franceses, que llevaron la firma de Di María.

Hazard, que debutaba en la Champions, apenas apareció y Benzema, en plena racha, no fue el salvador en esta ocasión. Nada funcionó en el Madrid, al que se le encienden las alarmas porque ni la canción de Europa que tantas veces sirvió de revulsivo valió esta vez. Fue más bien una canción de cuna.

El castigo fue paulatino y tuvo la firma de un jugador que durante cuatro campañas había vestido la camiseta madridista. El argentino Di María se erigió como el estilete de un ataque donde faltaban sus tres elementos clave.

El PSG no echó de menos a Neymar ni Mbappé, porque encontró a un Di María en estado de gracia, que se fue agrandando a la par que su equipo y que perforó dos veces la red de Courtois.

A los 14 minutos al culminar de forma magistral un pase de Bernat, rápido, sin pensar, sin tiempo para reaccionar el portero blanco; a los 33 en un colocado disparo desde la medular del área, tan ajustado que de nada sirvió la estirada del meta belga.

Entre medias, el colegiado había anulado, con ayuda del VAR, un tanto de Bale por mano, el único conato de respuesta por parte de un Madrid indolente.

No cambió el panorama la charla de Zidane en el descanso. Su equipo pareció tener algo más de intensidad, pero no fue más que un espejismo. En cuanto el PSG se ajustó, volvió a arrinconar a los visitantes, incapaces de sacar la cabeza del naufragio general.

Di María rozó el triplete en una vaselina que se marchó por encima del larguero y Courtois evitó que Sarabia, otro ex de la casa blanca, marcara.

Ni los cambios reactivaron al Real Madrid. Lucas Vázquez sustituyó a un desaparecido Hazard y Jovic a James, perdido ante la superioridad parisina en el centro del campo. No cambió el panorama, el monólogo parisiense ante la incomparecencia madridista.

Cuando agonizaba el encuentro, con el Madrid ya rendido, los dos laterales parisienses firmaron el tercero, un contragolpe lanzado por Di María que dejó a Meunier y a Bernat en un dos contra dos que el belga acabó transformando.

Fuente: EFE

Real Madrid vs PSG [MINUTO A MINUTO]

SEGUNDO TIEMPO

¡FINAL!

GOOOOL

90' ¡Golazo de Thomas Meunier! El lateral belga recupera una pelota, se la pasa a Di María, que se la devuelve y luego deja solo a Bernart, pero este también se la devuelve ante la salida de Coutois y anota 3-0.

82' El árbitro se aleja y le saca cartulina amarilla a Di María y a Vinícius Jr.

80' Bernat saca la pelota y queda tendido tras una barrida de Vinícius, pero se forma una trifulca entre los jugadores de ambos clubes.

79' Cambio en el Real Madrid: Entra Vinícius Jr. en lugar de Gareth Bale.

78' ¡UFFFF! Lucas Vázquez manda un centro que Benzema logra cabecear, pero el esférico sale apenas desviado.

75' El árbitro alza la mano casi de inmediato y cobra posición adelantada de Lucas Vázquez porque interviene en la jugada sin querer.

74' ¡GOL DEL MADRID! Jovic le pega mal a la pelota y Benzema coge el rebote y marca con un zapatazo.

71' Cambio en PSG: Se va Marquinhos lesionado y entra Ander Herrera.

70' Cambios en Real Madrid: Ingresan Lucas Vázquez y Luca Jovic en lugar de Eden Hazard y James Rodríguez.

65' Hazard desborda por la izquierda, se mete al área pero pierde ante la marca de Marquinhos.

61' Di María entra al área y se la pasa a Sarabia, que remata y el esférico sale rozando el palo.

60' Cambio en PSG: Se retira Mauro Icardo y lo reemplaza Maxim Choupo-Mouting.

59' ¡PERDONA EL FIDEO! Di María recobe un pase dentro del área y pica la pelota ante la salida de Courtois, pero la pelota la manda afuera.

PRIMER TIEMPO

45'+2' Bale tira a portería, pero la manda desviada.

44' El Madrid sigue presionando y atacando en búsqueda del descuento.

41' Sarabia saca un disparo fuera del área que Carvajal lo desvía.

39' Icardi remata en el área al arco del Madrid, pero Courtois coge la pelota sin problemas.

36' El arbitro se comunica con el VAR y decide anular el tanto porque el galés se apoya con el brazo antes de rematar al arco.

34' ¡GOL DEL MADRID! Gareth Bale cuelga a Keylor Navas y descuenta.

GOOOOL

32' ¡Golazo de Ángel Di María! El atacante argentino mete un zurdazo fuera del área que descoloca a Courtois y anota el 2-0.

31' ¡UFFFF! Gareth Bale cobra el tiro libre y su disparo sale acariciando el travesaño.

22' Centro desde la derecha para Benzema (Real Madrid). Conecta desviado.

20' PSG enfría el partido en la mitad del campo.

19' Bien el PSG, cortando la salida del rival en la mitad del campo.

18' Salida desde meta para el Real Madrid.

17' Se arma el contragolpe del PSG. Erra Icardi cuando abrió el pase para Gueyé.

16' ¡UFFF! Remate de Hazard (Real Madrid) desde el borde del área. El balón pasa cerca del poste.

14' Falta de Bernard (PSG) contra Carvajal. Tiro libre en salida.

13' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PSG! Ángel di María con remate de zurda.

12' El centro en busca de Casemiro no tiene la dirección correcta. Benzema pelea, pero no logra controlar el balón.

11' Tiro libre peligroso para el Real Madrid. James lo ejecutará.

10' Intenta el Real Madrid, por bajo.

09' Falta contra Mendy (Real Madrid). Tiro libre en salida.

08' Bale sale en proyección, buscando a Hazard, pero Navas contiene.

07' Acciones en la mitad del campo, sin profundidad de ningún equipo.

05' Salida del Real Madrid a balón dominado, desde la defensa.

04' Real Madrid espera en su campo, algún contragolpe.

03' El PSG tiene el dominio del balón.

02' Saravia (PSG) intenta un centro, que parece tocar en la mano de un defensa del Real Madrid. El partido sigue.

01' El partido a iniciado, Mauro Icardio movió el balón para el PSG.

- El encuentro alista a iniciarse. Se realizan los entrenamientos.

Real Madrid vs PSG EN VIVO | ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Benzema, Hazard

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di María, Icardi, Sarabia

PREVIA | REAL MADRID VS PSG

El duelo más importante de la primera fecha de la Champions League. Son dos equipos que quieren levantar la 'Orejona' y proclamarse como los monarcas de Europa. Por esta razón, este partido promete ser una final adelantada. Además, será la primera vez que Keylor Navas enfrentará al Real Madrid. Ingredientes que convierten este duelo como el mejor de la jornada.

Pese a la ilusión que desató Real Madrid a comienzo de temporada, el equipo dirigido por Zinedine Zidane aún no encuentra la solides entre sus líneas. En los últimos duelos por la Liga Santander, el cuadro blanco demostró vulnerabilidad en su zona defensiva y falta de efectividad en los últimos metros del área rival.

🏟🚶‍♂️ ¡La llegada del equipo al estadio para el último entrenamiento antes del partido frente al @PSG_espanol! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/wFawaFm7Yb — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

A todo eso debemos sumar los lesionados del cuadro blanco. Sergio Ramos y Marcelo, fueron los últimos caídos en el equipo madrileño. Ellos son piezas fundamentales para Zidane, pues lo considera como eje primordial en su equipo. En estratega francés buscará opciones para reemplazarlos.

Pero no todo es malo para los merengues, Eden Hazard ya se recuperó de su lesión y todo parece indicar que será el encargado de comandar el ataque blanco. El belga hará dupla con James Rodríguez y Gareth Bale, precisamente dos jugadores que no eran tomados en cuenta por Zidane, pero supieron ganarse un lugar en su equipo.

"Nosotros estamos contentos de poder empezar otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y estamos listos. El PSG es un equipo que siempre rinde, a veces no tienen los resultados que esperan, pero lo demuestra cada fin de semana. Aunque tengan bajas y con Cavani, Mbappé y Neymar sean mejores, es un equipo que de todos modos está a un altísimo nivel aun sin estos tres", señaló el entrenador blanco en rueda de prensa.

💬 #Zidane: "Nosotros estamos contentos de poder empezar otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y estamos listos."#RMUCL | #RMTV pic.twitter.com/RQqkbCc3VH — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

Tal como lo menciono Zidane. Para este duelo PSG no contará con su tridente ofensivo. Neymar, Cavani y Mbappé no participarán en este duelo. El cuadro francés tiene como principal objetivo levantar el trofeo de la Champions League y por eso realizó una gran inversión esta temporada.

Keylor Navas y Mauro Icardi son los refuerzos que llegaron al PSG, ellos quieren sumar para que el cuadro parisino pueda conquistar la 'Orejona'. El portero de Costa Rica llega procedente del Real Madrid y este miércoles se enfrentará a su ex equipo.

Real Madrid vs PSG EN VIVO | Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Hazard y Benzema.

PSG: Keylor Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Gueye, Herrera; Sarabia, Chuopo Moting o Icardi y Di María.

