Tottenham vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN: Alineaciones, pronósticos y canales por Champions League

Tottenham vs Olympiacos EN VIVO vía ESPN | este miércoles 18 de septiembre a las 11:55 a.m. (hora peruana) en la jornada 1 del Grupo B de la Champions League. El encuentro se jugará en el Estadio Georgios Karaiskakis Stadium en El Pireo y también será transmitido por DAZN y Facebook Watch. De la misma forma, sigue las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El italiano Gianluca Rocchi será el encargado de impartir justicia. El Tottenham llegó a la gran final del certamen la temporada pasada de la mano del entrenador argentino Mauricio Pochettino, aunque no lograron celebrar como hubieran querido. Esta vez, con el mismo plantel, y la inclusión de algunos refuerzos, no quieren ser menos, aunque es claro que la tarea es muy complicada.

La temporada en la Premier League ha iniciado con muchos altibajos para los ‘spurs’, logrando ganar solo dos de las 5 fechas disputadas (además de dos empates y una derrota). Sin embargo, el resultado obtenido el último fin de semana, con la contundente goleada 4-0 sobre el Crystal Palace, podría despertar al monstruo que temen muchos otros clubes. En especial por su gran ataque.

Heung-Min Son llega entonado con su último doblete, mientras que Erik Lamela empieza a ganar una importante trascendencia en el equipo principal. La presencia de Harry Kane siempre garantiza goles, además que la continuidad del danés Christian Eriksen en la mitad del campo mantiene la gran fortaleza que caracteriza al equipo. Los argentinos Lo Celso y Juan Foyth son bajas.

La contraparte en resultados es el Olympiacos de Grecia, que no ha perdido ninguno de los partidos oficiales que ha disputado en la 2019-20. Es más, solo empató uno: 0-0 ante Plzen en su primer juego, válido por la ronda previa de la Champions League. Tras ese resultado, han sido 8 victorias consecutivas y en casa, como en esta ocasión, se hacen muy fuertes. Vienen de golear 5-0 a Volos.

Tottenham vs Olympiacos: Posibles alineaciones EN VIVO por la Champions League

XI Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Eriksen; Son, Lamela y Kane.

XI Olympiacos: José Sá; Elabdallaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Bouchalakis, Guilherme; Masouras; Valbuena, Podense y El Arabi.

¿En qué canales juega Tottenham vs Olympiacos por la Champions League EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bélgica: Proximus Sports

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Facebook Live, YouTube

Italia: Sky Calcio 2, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Japón: DAZN

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rusia: Матч! Футбол 1

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, BT Sport Live, BT Sport 2

Estados Unidos: Watch TNT, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, TNT USA, B/R Live, Univision NOW

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Tottenham vs Olympiacos EN VIVO: Pronósticos por la Champions League

Tottenham Empate Olympiacos Betsson 2.00 3.60 4.10 Bet365 1.90 3.40 4.20 InkaBET 1.95 3.60 4.30

A qué hora juegan Tottenham vs Olympiacos EN VIVO por ESPN

Perú: 11.55 a.m.

México (Centro): 10.55 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 9.55 a.m.

México (Noroeste): 8.55 a.m.

Ecuador: 11.55 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.55 p.m.

Estados Unidos (Texas): 10.55 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11.55 a.m.

Colombia: 11.55 a.m.

Argentina: 1.55 p.m.

España: 6.55 p.m.

España (Islas Canarias): 4.55 p.m.

Uruguay: 1.55 p.m.

Paraguay: 1.55 p.m.

Chile: 12.55 p.m.

Brasil: 1.55 p.m.

Bolivia: 12.55 p.m.

Venezuela: 12.55 p.m.

Canadá: 11.55 a.m.

Costa Rica: 10.55 a.m.

Guatemala: 10.55 a.m.

Honduras: 10.55 a.m.

El Salvador: 10.55 a.m.

Puerto Rico: 12.55 p.m.

República Dominicana: 12.55 p.m.

Panamá: 11.55 p.m.

Italia: 6.55 p.m.

Francia: 6.55 p.m.

Alemania: 6.55 p.m.

Portugal: 6.55 p.m.

Holanda: 6.55 p.m.

Inglaterra: 5.55 p.m.

Tottenham vs Olympiacos EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Tottenham vs Olympiacos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.