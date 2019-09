Real Madrid vs PSG [EN VIVO]: Con Hazard por la fecha 1 de la Champions League

Real Madrid vs PSG EN VIVO HOY miércoles 18 de septiembre en el Parque de los Príncipes, por la primera jornada de la Champions League. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN y las incidencias con goles y el minuto a minuto en Libero.pe.

La gran novedad para este encuentro será Eden Hazard. Y es que el atacante belga solamente ha jugado treinta minutos desde que empezó la temporada en LaLiga Santander debido a que acusaba una lesión en el muslo izquierdo. Por primera vez formará el tridente ofensivo junto a Gareth Bale y Karim Benzema.

El ‘Duque’ no es el único futbolista que Zinedine Zidane ha recuperado, ya que James Rodríguez también superó totalmente sus problemas musculares. El pasado sábado fue titular en el triunfo ‘merengue’ ante Levante por 3-1 e incluso jugó los noventa minutos.

Sin embargo, no todo es felicidad en el conjunto español porque hay muchas bajas: Sergio Ramos y Nacho Fernández por sanción, y Marcelo por lesión. Además, Fede Valverde, Luka Modric, Isco y Marco Asensio continúan fuera de las canchas. Todo apunta a que Éder Militão y Ferland Mendy sean titulares.

Hay que recordar que el Madrid no ha perdido en su estreno en la Champions League desde hace más de diez años. La última vez que cayó en su debut fue en septiembre del 2006 contra Olympique de Lyon. En París buscará prolongar esa racha de 12 cotejos invicto.

“Se espera mucho de los dos equipos, pero estamos al inicio de la temporada. Nuestro inicio es bueno, aunque siempre se puede hacer mejor. Debemos y vamos a mejorar a todos los niveles. Para ellos es igual”, sostuvo ‘Zizou’ en conferencia de prensa sobre el duelo con PSG.

París Saint-Germain, por su parte, tampoco la pasa nada bien debido a que para el temible choque no estarán sus tres estrellas ofensivas: Neymar baja por sanción, Kylian Mbappé, lesionado, y Edinson Cavani todavía no se recupera al cien por ciento. Además, Draxler Julian tampoco podrá jugar por lesión.

Su entrenador, Thomas Tuchel, “improvisará” con otro tridente: Sarabia, Mauro Icardi y Di María. Es que el DT alemán colocará en el puesto de delantero centro al argentino, recientemente contratado y que sola ha jugado 28 minutos en lo que va de la temporada. Pero, podría sorprender y poner al camerunés Eric Maxim Choupo-Moting.

El “morbo” estará en el arco, pues Keylor Navas volverá a verse la cara contra su exequipo, en el cual fue campeón de la Liga de Campeones por tres veces consecutivas. Ander Herrera volverá a ser titular tras estar lesionado algunas semanas; el anterior fin de semana jugó 20 minutos y al parecer, Tuchel le tiene confianza.

"Quiero que seamos agresivos, que encontremos pronto el balón en busca de soluciones. Va a ser un partido difícil, un gran partido. Pero es el primero del grupo, no es el que decide el grupo, por eso quiero que seamos valientes, que juguemos para ganar, para dar energía a los aficionados. Es el desafío y el objetivo", manifestó el técnico del PSG.

ALINEACIONES PROBABLES

PSG: Keylor Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Verratti, Gueye, Herrera; Sarabia, Chuopo Moting o Icardi y Di María.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Hazard y Benzema.

A qué hora ver REAL MADRID VS PSG EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En dondé ver REAL MADRID VS PSG EN VIVO ONLINE

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

En qué canales ver REAL MADRID VS PSG EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: Sky Calcio 4, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate

Estados Unidos: TUDN en Vivo, Univision NOW, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, UniMás, TUDN USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Real Madrid vs PSG EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Real Madrid vs PSG EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.