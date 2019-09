Manchester City vs Shakhtar Donetsk EN VIVO vía Fox Sports: Alineaciones y hora en la Champions League

Manchester City vs Shakhtar Donetsk EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 18 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del Grupo C de la Champions League. El duelo se disputará en el Metalist Stadium y también será transmitido por la señal de ESPN y DAZN . De la misma forma podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro portugués Artur Soares Dias será encargado de imponer justicia. El Manchester City es el dominador absoluto en la Premier League de Inglaterra de la mano de Pep Guardiola, aunque ahora deben expresar esa categoría a nivel internacional. Desde temporadas pasadas, la inversión hecha los obliga a marcar la diferencia, aunque algunos problemas futbolísticos se han presentado.

Shaping up for Shakhtar! 💪 🔵 #ManCity pic.twitter.com/vzXIVsakC5

La última presentación no fue positiva para los ciudadanos, ya que cayeron 3-2 ante un luchador Norwich. La presión alta generó errores en salida del Manchester City, que es bien conocido por el constante uso de sus defensas para salir jugando, pero esta vez tendrá fuertes ausencias. John Stones y Aymeric Laporte están lesionados, quedando solo Nicolás Otamendi y el juvenil Eric García.

No obstante, el puesto también podría ser cubierto por el experimentado Fernandinho o hasta por Kyle Walker, abriendo la posibilidad de que João Cancelo pueda jugar como lateral derecho. En la delantera, Sergio Agüero y Raheem Sterling son las principales cartas de gol, mientras que los Silva, David y Bernardo, estarán a cargo del manejo en la volante. Quieren iniciar con pie derecho.

En tanto, el Shakhtar Donetsk llega a pleno, con siete victorias conseguidas en la misma cantidad de juegos en la liga de Ucrania. Los experimentado Junior Moraes y Marlos son los goleadores del equipo, con 7 y 5 goles cada uno. En la mitad de la cancha, Dentinho destaca, al igual que el juvenil Tete, mientras que Ismaily lo hace en defensa. Todos ellos brasileños, un mercado habitual del club.

Luis Castro has announced the player list for the @ChampionsLeague match vs Manchester City! What’s your dream team?https://t.co/nrhLD0zS81 pic.twitter.com/fliwUU1ShN