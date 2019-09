Atlético de Madrid vs Juventus: árbitro del partido y el fuerte pelotazo que lo “tumbó” al césped [VIDEO]

Atlético de Madrid y la Juventus de Italia se vienen enfrentando en un partidazo. Producto de la intensidad en el juego, el árbitro Danny Makkelie recibió un fuerte pelotazo en el rostro que generó que se “desplome” por lo que el encuentro tuvo que detenerse.

Atlético de Madrid vs Juventus: árbitro del partido y el fuerte pelotazo que lo “tumbó”

Atlético de Madrid viene buscando la paridad en el marcador, mientras que Juventus busca el segundo para asegurar el triunfo. Ningún balón se da por perdido y eso lo tienen en claro los jugadores de ambos planteles.

Tanto así que en una jugada, el argentino Ángel Correa fue a disputar un balón con el alemán Khedira. Sin embargo, quien llevó la peor parte fue el juez Danny Makkelie, quien se encontraba cerca de la acción.

El holandés no pudo evitar ser impactado por el esférico generando que se caiga en pleno duelo entre el Atlético de Madrid vs Juventus. Los jugadores no dudaron en auxiliarlo ya que incluso cayó al piso.

Ante este panorama, el partido tuvo que detenerse un par de minutos para que el colegiado sea revisado y pueda recomponerse.

De momento la Juventus viene consiguiendo un triunfo importante en territorio español gracias a un gol del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.