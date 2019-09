El mea culpa de Casemiro: "No hemos jugado bien, no hay excusa"

El Real Madrid no supo aprovechar las bajas de Neymar, Mbappé y Cavani, y cayó goleado por 3-0 ante el PSG en el Parque de los Príncipes. El equipo de Zinedine Zidane no pudo dejar atrás la lagunas defensivas que le están costando resultados y volvió a perder luego de trece temporadas en su primer partido en la Champions League.

Ante la tormenta, Casemiro no se ocultó y tomó la palabra para analizar el duro traspié del Real Madrid. El volante brasileño no fue ajeno a las críticas y lanzó un mensaje de esperanza al madridismo.

"La verdad que no hemos jugado bien. Ellos han tenido el control del partido y claro sabemos que aquí siempre es muy complicado. Ellos son muy fuertes, tienen grandes jugadores y no hay excusa. Toca seguir trabajando...queda mucho tiempo para cambiar esto", analizó Casemiro.

El brasileño consideró que la derrota del Real Madrid no se puede entender como una falta de agresividad. "No, nosotros siempre intentamos ser agresivos, pero claro cuando el resultado es de 3-0 sabemos que las cosas se notan más. Sabemos que si aquí no hacemos un partido casi perfecto no se gana", sostuvo.

Casemiro restó importancia a que el Real Madrid no tirara ningún remate a puerta ante el PSG. "Nosotros hemos tenido oportunidades. Hemos marcado dos goles que no valieron, pero yo creo que ahora no hay excusa. No hemos jugado bien. Es un momento delicado de hablar, pero estamos trabajando y estamos a tiempo de cambiar esto", sentenció.

Los dos goles anulados al Real Madrid

El Real Madrid pudo acortar distancias ante el PSG, pero el árbitro le anuló dos anotaciones. En la primera, Gareth Bale se apoyó con el mano para acomodar su posterior derechazo y en la segunda Lucas Vázquez volvía del fuera de juego antes del disparo de Karim Benzema.

Brujas, a pagar los platos rotos

El Real Madrid tendrá la oportunidad de resarcirse de la goleada en contra ante el PSG el próximo martes 1 de octubre cuando reciba al Brujas en el Santiago Bernabéu. El club belga no pasó del empate sin goles en casa ante el Galatasaray turco.