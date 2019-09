La desafiante advertencia de Tuchel a los periodistas tras la goleada ante el Real Madrid

El PSG aplastó al Real Madrid en el arranque de la Champions League y lo que más quiere Thomas Tuchel en estos momentos es mesura, especialmente de los periodistas franceses. Y así de rotundo se mostró antes que inicie la conferencia post partido.

"Si alguien me pregunta si vamos a ganar la Champions se acabó, me voy", lanzó Tuchel en la sala de prensa del Parque de los Príncipes. Más allá de las risas y las sonrisas cómplices, el mensaje del DT del PSG fue clarísimo.

Sobre el triunfo ante el Real Madrid, Thomas Tuchel remarcó que no se está viendo a un nuevo PSG. "no creo, podemos jugar mejor que con el Estraburgo pero las circunstancias son distintas. Como he dicho he visto cosas muy buenas estos partidos, sin encajar goles como hoy, pero necesitamos más tiempo para mejorar y el año pasado antes de un gran partido con el Liverpool tuvimos antes un partido duro ante el Burdeos", afirmó.

Eso sí, el técnico del PSG valoró el hambre y deseo de mejorar de los suyos. "Hoy había que jugar a un nivel muy alto y lo han hecho. Han jugado como equipo, con y sin balón, y estamos felices porque veo al equipo cada día y están listos para mejorar. No es fácil mostrar esto cada tres días", aseguró.

Sobre la ausencia de su tridente Mbappé-Cavani-Neymar, Thomas Tuchel consideró que la presión no jugó en contra de los refuerzos del PSG como Sarabia, Icardi, Navas, Diallo, Herrera y Gueye. "En algunos partidos podemos jugar sin ellos si todos juegan como hoy, hemos ganado personalidad pero es el primer partido. El año pasado llegábamos con 14 o 15 jugadores y ahora hay mucha competencia", valoró.

Precisamente el futbolista senegalés fue el principal elogiado por Tuchel. "Es una máquina. No para de correr y robar muchos balones y ante un equipo como el Madrid es súper importante. Peleamos mucho para comprar a este jugador", precisó.

Para finalizar, Thomas Tuchel no fue ajeno al partidazo y doblete de Ángel di María. "No me sorprende lo que ha hecho, es excepcional, tiene una pierna izquierda increíble y siempre es decisivo, y hoy también en defensa ha estado muy bien", sentenció.

Galatasaray, el próximo reto del PSG

Tras la goleada ante el Real Madrid, el equipo de Thomas Tuchel quiere asegurar el liderato del Grupo A y para ello es imprescindible que le gane el próximo 1 de octubre al Galatasaray en el Türk Telekom Arena. Su rival viene de rescatar un empate sin goles en su visita al Brujas.