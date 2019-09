Zidane respira en Real Madrid por ahora, pero Mourinho es voceado como sustituto

Zinedine Zidane podría ser una de las primeras "cabezas" en rodar al final del curso. Y es que desde España llega la información que José Mourinho podría ser su reemplazante en el banquillo 'merengue'.

En Chamartín están contentos con el desempeño que viene realizando el técnico galo, pero a la vez no están dispuestos a soportar otra humillación como ocurrió este miércoles ante el PSG por la Champions League.

La dura y dolorosa derrota a manos del PSG (3-0, en París) podría cobrarse su primera víctima: Zinedine Zidane. El francés cuenta con el crédito de Florentino Pérez, mandamás blanco, pero no se descarta la vuelta de José Mourinho. Los resultados terminarán por mandar.

"El presidente del club blanco mantiene la confianza en Zizou, pero eso no quiere decir que esa confianza sea ilimitada. El francés tiene crédito pero ahora queda saber hasta cuándo lo va a tener", apunta el diario 'Mundo Deportivo'.

Asimismo, dicho medio catalán informa que en el entorno del Madrid sigue sonando con fuerza el nombre de Mourinho, aunque su arribo sería más mediático que deportivo. Es preciso mencionar que 'The Special One' estuvo a punto de volver en el pasado invierno, pero las conversaciones no prosperaron.

Sin embargo, no se descarta el retorno del luso si los resultados no le acompañan a Zidane, quien conquistó seis trofeos con el buzo del Real Madrid. Este domingo visitarán al Sevilla por la fecha 5 de la Liga Santander y la consigna es lavar la imagen que dejaron a mitad de semana.

EL DATO:

El Real Madrid es el club más ganador en la historia de la Champions League, con 13 'Orejonas'.