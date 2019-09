Champions League 2019 [ESPN EN VIVO] partidos, horarios y canales de la segunda fecha del torneo

Champions League EN VIVO | La segunda fecha de la Liga de Campeones se disputará este martes y miércoles, en una jornada con partidos llamativos. A continuación revisa los horarios, canales y todos los detalles de los encuentros de esta semana -entre ellos los del Real Madrid, Barcelona, Liverpool y Juventus-.

Mira un pequeño resumen de los partidos más destacados de esta semana en la Champions League, en el que tres equipos favoritos al títulos buscarán su primera victoria: Real Madrid, Juventus y Barcelona.

Real Madrid vs Brujas

Uno de los duelos más vibrantes tendrá lugar en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid, con Eden Hazard, intentará limpiar su imagen luego de la dura derrota sufrida en París por manos del PSG, que lo goleó en su debut. El equipo de Zidane tiene los argumentos suficientes para celebrar de local, aunque el cuadro belga buscará propinarle un nuevo golpe. Duelo va el martes a las 11.55 a.m. (hora peruana) en Madrid.

Barcelona vs Inter

Barcelona empató en su debut en la Champions League y ahora intentará, con su público, conseguir su primera victoria en el certamen, más allá de la ausencia del lesionado Lionel Messi. Al frente tendrá al complicado Inter de Milán. Duelo va desde las 2 p.m. (hora peruana) del miércoles en Barcelona.

Liverpool intentará encontrarse con el triunfo

Liverpool, vigente campeón de la Champions League, no pudo iniciar con el pie derecho su participación en el certamen tras caer ante el Napoli. Ahora, este miércoles intentará llevarse la victoria cuando reciba al Salzburg en Anfield. Partido va a partir de las 2 p.m. (hora peruana).

A continuación revisa todos los detalles de los partidos de esta semana en la Champions League 2019-20.

Martes 1 de Octubre

11.55 Real Madrid vs Brujas

Grupo A - Estadio Santiago Bernabéu

Canal: FOX Sports 2

11.55 Atalanta vs Shakhtar Donetsk

Grupo C - Giuseppe Meazza

Canal: ESPN

14.00 Galatasaray vs París Saint-Germain

Grupo A - Türk Telekom Stadi

Canal: ESPN 2

14.00 Estrella Roja vs Olympiacos

Grupo B - Rajko Mitic Stadium

Canal: -

14.00 Tottenham vs Bayern Múnich

Grupo B - Tottenham Hotspur Stadium

Canal: FOX Sports 2

14.00 Manchester City vs Dinamo Zagreb

Grupo C - Etihad Stadium

Canal: ESPN +

14.00 Juventus vs Bayer Leverkusen

Grupo D - Allianz Stadium

Canal: ESPN

14.00 Lokomotiv vs Atlético Madrid

Grupo D - RZD Arena

Canal: FOX Sports 3

Miércoles 2 de Octubre

11.55 Genk vs Napoli

Grupo E - Luminus Arena

Canal: ESPN



11.55 Slavia Praga vs Borussia Dortmund

Grupo F - Eden Arena

Canal: FOX Sports



14.00 Barcelona vs Inter

Grupo F - Camp Nou

Canal: ESPN 2



14.00 Liverpool vs Salzburg

Grupo E - Anfield

Canal: FOX Sports



14.00 RB Leipzig vs Lyon

Grupo G - Red Bull Arena

Canal: FOX Sports 3



14.00 Zenit vs Benfica

Grupo G - Saint Petersburg Stadium

Canal: ESPN +



14.00 Lille vs Chelsea

Grupo H - Stade Pierre-Mauroy

Canal: ESPN



14.00 Valencia vs Ajax

Grupo H - Mestalla

Canal: FOX Sports 2

