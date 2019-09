Josep Guardiola: "Quiero ganar la Champions pero, si no lo hago, pasa nada. No me voy a matar si no lo consigo"

Sin duda alguna, Josep Guardiola se ha posicionado como uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo pero no ganar la Champions League con el Manchester City es el peso que lleva sobre sus hombros, por lo que también es muy criticado.

Josep Guardiola, de 48 años de edad, llegó al Manchester City en el 2016 para sustituir a Manuel Pellegrini. Eso quiere decir que esta será su tercera oportunidad para levantar la 'Orejona'.

Sin embargo, el entrenador español confesó que ganar ese torneo con el Manchester City no es algo que le quite el sueño, aunque obviamente quisiera llegar a la final y alzar el trofeo.

"Quiero ganar la Champions League pero, si no lo hago, no cambiará nada en mi vida. No me voy a matar por no hacerlo. Sería más feliz pero no cambiaría nada mi vida privada. Ganar la Champions es el principal objetivo de esta temporada", aseguró .

El conjunto 'Citizen' juega mañana (2:00 p.m.) por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League ante el Dinamo Zagreb en condición de local.

Como se recuerda, en la primera fecha el conjunto de 'Pep' venció por 3-0 a su visita al Shakhtar.