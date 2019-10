Real Madrid 2-2 Brujas EN VIVO con Eden Hazard: por la fecha dos de la Champions League

Real Madrid no pudo imponer sus condiciones y terminó igualando sobre el final por 2-2 ante Brujas por la segunda jornada de la Champions League. El equipo de Zinedine Zidane sigue en deuda con su gente luego que el PSG lo humille en Paris con un contundente 3-0. Eden Hazard era el encargado de enseñar el camino del triunfo al conjunto blanco, pero no estuvo en una buena tarde.

Los dirigidos por 'Zizou' empezaron de la peor manera el cotejo desarrollado en el Santiago Bernabéu. Al término del primer tiempo, ya perdían por 2-0 ante un sorprendente Brujas que presionaba la salida de los 'blancos'.

Lamentablemente, para los intereses 'galácticos', Raphael Varane nunca pudo detener la velocidad del nigeriano Denis, así como la del sudafricano Tau, quienes rompieron la fragilidad de la zaga local.

El 'tempranero' gol de Sergio Ramos, a los 10 minutos del segundo tiempo, abrió la posibilidad de remontar el marcador, el cual estuvo muy cerca luego que Vormer fuera expulsado y un minuto después, llegue el empate a manos de Casemiro.

Real Madrid se ubica último en el Grupo A tras apenas sumar un punto en dos fechas disputadas en la Champions League. Por su parte, Brujas acumuló su segundo empate en lo que va del torneo continental.

SEGUNDO TIEMPO

48' ¡FINAL!

47' Se añadieron 4 minutos más.

45' ¡UFFFFFFFFFF! La pelota quedó muerta, pero apareció Mechele para rechazar el peligro. Pudo ser el 3-2 para Real Madrid.

44' Cabezazo Varane, pero pasó desviado.

43' ¡CÓRNER PARA REAL MADRID!

41' ¡GOOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Varane anota el empate tras vencer de un certero cabezazo a Mignolet.

38' Tiro de esquina para Real Madrid.

34' ¡UFFFFFFFFFF! Centro de Vinicius Jr, pero no encontró receptor. Excelente desborde.

31' Real Madrid se inclina por la banda de Marcelo para hacer daño en ofensiva.

29' Se retiró Dennis - ingresó Openda en Brujas.

28' Modric aprovechó un filtro, pero su remate pasó totalmente desviado.

26' Tarjeta amarilla para Mignolet por demorar.

25' Vinicius Jr desborda en su primer ataque, pero su centro es atrapado por Mignolet.

23' Se retira Vásquez - ingresó Vinicius Jr.

21' Real Madrid empieza a rotar el esférico. Brujas espera en campo propio.

19' Brujas perdió la intensidad que mantuvo en el primer tiempo y ahora cede líneas.

16' Real Madrid ahora presiona en busca de la igualdad.

14' ¡GOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Sergio Ramos descuenta a favor de los 'Blancos': el VAR determinó que estuvo en posición ilícita por centímetros.

12' ¡GOL ANULADO DE REAL MADRID! Sergio Ramos es captado adelantado.

11' Pau volvió a hacer añicos la resistencia de Varane, pero Areola apareció para salvar la portería de Real Madrid. Una pesadilla la defensa 'blanca'.

9' Centro pésimo de Carvajal y genera el saque de meta para Brujas.

7' Remate de Modric, pero se estrella en la zaga de Brujas. Real Madrid presiona para descontar.

5' Brujas espera en campo propio. Apelará al contragolpe.

3' Tiro de esquina para Real Madrid. Ejecuta Toni Kroos.

1' Centro de Kroos, pero el cabezazo de Benzema pasó desviado.

¡EMPEZÓ!

- Dos cambios de Zinedine Zidane. Thibaut Courtois es reemplazado por Areola. Marcelo por Nacho.

