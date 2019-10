Juventus vs Leverkusen [ESPN EN VIVO]: Con Cristiano Ronaldo por la Champions League

Juventus vs Leverkusen EN VIVO HOY martes 1 de octubre desde el Allianz Stadium de Turín por la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN e incidencias con goles y minuto a minuto en Libero.pe.

Cristiano Ronaldo está totalmente recuperado de su lesión que lo privó de los Premios The Best Fifa 2019 e incluso el pasado fin de semana volvió al gol. La ‘Vecchia Signora’ buscará sumar sus primeros tres puntos en la Champions debido a que en la jornada anterior empataron de visita 1-1 ante Atlético Madrid.

Maurizzio Sarri recuperará a algunos futbolistas que no pudo contar el anterior sábado en el triunfo por 2-0 contra Spal por la Serie A. Paulo Dybala volverá a la banca y Matuidi a su posición ideal de mediocampista, ya que tuvo que jugar de lateral izquierdo ante la ausencia de Alex Sandro. Ramsey seguirá siendo titular e Higuaín estará desde el arranque.

“El primer partido en casa puede ser muy importante para la clasificación y si se tienen las ideas claras sobre el Bayer no se puede pensar en el Inter. Nos medimos a un equipo que es segundo en la Bundesliga y que tiene los mejores valores de posesión de balón y físicos de su campeonato, por lo que será un encuentro muy exigente”, señaló el DT italiano.

"En los tres últimos partidos hemos tenido una mejora neta desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Tenemos buenos valores y la condición física parece que está creciendo, si bien va unida a la implicación y al espíritu de sacrificio. Los números son reconfortantes, pero no comparables a los del Leverkusen que son extraordinarios”, agregó.

Bayer Leverkusen, por su parte, debutó con el pie izquierdo en la Liga de Campeones, pues cayó 2-1 en Alemania con el Lokomotiv Moscú de Jefferson Farfán. Por dicha razón, es importante sumar de visitar para seguir en la pelea por el cupo a la siguiente fase o para lograr el acceso a la Europa League.

En las Bundesliga, en cambio, aplastó 3-0 de visita al Ausburgo y se ubica en la sexta posición de la tabla con 13 puntos, a solamente uno del líder Bayern Munich. Y es que el conjunto dirigido por Peter Bosz es sólidos en todas sus líneas y tienen a Lucas Alario como una de sus estrellas.

“Será muy difícil frenar a Cristiano Ronaldo. Tiene mucho talento, pero hay muchos jugadores peligrosos en la ‘Juve’. Me esforzaré con mis mejores paradas”, sostuvo el arquero del club alemán, Lukas Hradecky. El técnico Bosz coincidió a De Ligt durante su etapa en el Ajax y reconoció su talento.

POSIBLES ALINEACIONES

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey; Cristiano Ronaldo y G. Higuaín.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, S. Bender, Dragovic; L. Bender, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell; Amiri, Havertz; y Alario.

A qué hora ver JUVENTUS VS LEVERKUSEN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En dondé ver JUVENTUS VS LEVERKUSEN EN VIVO ONLINE

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

En qué canales ver JUVENTUS VS LEVERKUSEN EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport en direct

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: Sky Calcio 2, SKY Go Italia, Canale 5, NOW TV, Sky Sport Uno

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Mitele Plus, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos: TUDN en Vivo, UniMás, Univision NOW, B/R Live, TUDN USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Juventus vs Leverkusen EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Juventus vs Leverkusen EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.