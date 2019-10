Ajax vs. Valencia [EN VIVO] partidazo por la fecha 2 de la Champions League

Ajax vs. Valencia EN VIVO ONLINE GRATIS | equipos se enfrentan este miércoles a las 2:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 2 de la Champions League. El encuentro se realizará en el Estadio Mestalla, y la transmisión del evento estará a cargo de FOX Sports 2, sin embargo podrás seguir el minuto a minuto del encuentro desde aquí, pues Líbero.pe tendrá todas las incidencias y pormenores que en el vibrante cotejo se den.

Valencia será local esta vez, pues recibirá al Ajax en su recinto además en un duelo no apto para cardiacos. Este es sin duda alguna uno de los encuentros más vibrantes, pues definirá al líder de la Liga de Campeones. Ambas escuadras planean llegar con todo, menos miedo, y es que la punta de la tabla de posiciones se tiene que pelear con lo mejor que ambos técnicos tienen.

Ajax sin embargo, llega sin dos de sus más grandes figuras: De Ligt y De Jong, mismos que ya no forman parte del plantel, pero que planean que esto no sea impedimento para realizar un buen partido. Cabe recalcar además, que este es un equipo cuyo valor fue la revelación en la última edición del torneo. Sin duda alguna no bajará su nivel.

Los ‘che’ se ubican actualmente en la segunda posición de la llave, sin embargo, se encuentran empatados a tres puntos con el equipo holandés. Tras ellos está Chelsea y Lille, mismos que son uno de los grupos más importantes y con más trayectoria/categoría del torneo continental.

El cuadro de Valencia viene de haber sorprendido al Chelsea en Stamford Bridge, pues se robaron el triunfazo en los últimos instantes del cotejo. El cuadro español consiguió una muy sufrida victoria, pues fue gracias al tanto de Rodrigo a los 74 minutos, que lograron hacerse del encuentro.

SURPRISE 🙌 No better way to finish off a fun day making friends with @AFCAjax fans...



Thanks for joining us @madurohedwiges! 😉#FansVCF 🦇 pic.twitter.com/ApvwMlXBlK