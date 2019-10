Barcelona vs Inter EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, canales y pronósticos por Champions League

Barcelona vs Inter EN VIVO vía ESPN 2 | este miércoles 2 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 2 del Grupo F de la Champions League. El encuentro se jugará en el Camp Nou y también será transmitido por la señal de ESPN Play, beIN Sports y DAZN. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El esloveno Damir Skomina se encargará de impartir justicia. El Barcelona todavía no muestra su mejor cara futbolística, pero ha conseguido buenos resultados en sus últimos dos partidos en LaLiga Santander. Todavía sin la presencia de Lionel Messi en el equipo titular, el juego se ve notoriamente mermado bajo las órdenes de Ernesto Valverde. Aunque, al menos, volvió a la convocatoria.

Tras el empate sin goles en la primera fecha, como visitante ante el Borussia Dortmund de Alemania, la obligación es conseguir una triunfo en casa, que los ayude a soñar con la clasificación a los octavos de final del certamen. Nuevamente, la ofensiva será liderada por Antoine Griezmann y Luis Suárez, a esperas de ver si la ‘Pulga’ está en forma, aunque en Barcelona no lo quieren arriesgar.

En cuanto al Inter de Milán, también llega tras un empate en su debut por la Champions League 2019-20, aunque la diferencia es que lo hizo en casa ante el Slavia Praga (1-1), dejando muchas dudas en cuanto al colectivo. Incluso, es resultado se torna mucho más negativo porque el rival, en el papel, es el más asequible del Grupo F. La obligación para el entrenador Antonio Conte crece.

Las incorporaciones que realizó el equipo en el último mercado de transferencias lo hacen un equipo de temer, pero esas individualidades tendrán que ser relevantes en el colectivo. Romelu Lukaku será un dolor de cabeza para Gerard Piqué y Clément Lenglet, mientras que el chileno Alexis Sánchez va a volver a la que fue su casa, seguramente con el objetivo de cumplir la ley del ex.

Barcelona vs Inter: Posibles alineaciones por la Champions League

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Pérez o Messi, Luis Suárez y Griezmann.

XI Inter: Handanovic; Godín, Škriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro o Sánchez y Lukaku.

Barcelona vs Inter EN VIVO: Guía de canales por la Champions League

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia:ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Alemania: SRF zwei, TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: NOW TV, Sky Calcio 2, RSI La 2, Sky Sport Uno, SKY Go Italia

Japón: DAZN

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Golf

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Rusia: Матч! Футбол 1

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Suecia: Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium

Suiza: Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2, DAZN, RTS 2, TeleClub Sport Live, RSI La 2, RTS Sport, SRF zwei

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos: Watch TNT, TUDN USA, UniMás, B/R Live, TNT USA, Univision NOW, TUDN en Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Pronósticos del Barcelona vs Inter EN VIVO por la Champions League

Barcelona Empate Inter de Milán Betsson 1.57 4.65 5.90 Inkabet 1.57 4.50 6.00 Sportimba 1.54 4.10 5.60 Bet365 1.55 4.33 5.75 betfair 1.57 4.33 6.00

A qué hora juegan Barcelona vs Inter EN VIVO por ESPN 2 por la Champions League

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Barcelona vs Inter EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Inter, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.