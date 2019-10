Barcelona 2-1 Inter EN VIVO con Lionel Messi por la segunda fecha de la Champions League | ALINEACIONES

HOY EN VIVO Barcelona vs. Inter de Milán EN DIRECTO | ONLINE con Alexis Sánchez se enfrentan este miércoles 02 de octubre por la jornada dos del grupo F de la Champions League. El encuentro se jugará desde las 14:00 (hora peruana) en el Camp Nou vía TRANMISIÓN de ESPN 2, DAZN y Sky Sports.

90+3' Falta ofensiva de Arthur (Barcelona).

90+2' Lionel Messi (Barcelona) se interna en área rival, pero nunca encuentra el espacio para rematar.

90+1' Control del balón por parte del Barcelona.

90' El árbitro añade 3 minutos al partido.

89' Desborde por la izquierda de Dembélé (Barcelona), que realiza un centro raso. Luis Suárez deja pasar y Lionel Messi remata, pero sin potencia.

89' Buena jugada individual de Lionel Messi (Barcelona), pero no logra claridad.

88' Arturo Vidal adolorido tras recibir falta en la mitad del campo.

87' Lionel Messi (Barcelona) recibe en tres cuartos de cancha, pero no logra superar la marca de Skriniar, aunque tampoco pierde el balón.

86' Sentido Piqué tras un choque con Lautaro Martínez (Inter).

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Luis Suárez anota tras asistencia de Lionel Messi.

83' Dembélé (Barcelona) buscaba a Messi, desde la izquierda a la otra banda. Lo cortan.

82' Tiro libre en salida para Inter, luego de una falta de Luis Suárez.

81' TARJETA AMARILLA: Antonio Conte (Inter) sancionado por reclamar.

80' Luis Suárez se perfilaba como receptor del pase de Arturo Vidal, pero no llega a destino.

79' CAMBIO EN INTER: Matteo Politano ingresa por Stefano Sensi.

78' El juego está detenido unos instantes.

77' Barcelona no logra superar la mitad de la cancha.

76' TARJETA AMARILLA: Alexis Sánchez (Barcelona) amonestado en la banca de suplentes.

75' TARJETA AMARILLA: Arturo Vidal amonestado por falta contra Barella.

74' Falta de Lenglet (Barcelona) en la mitad de la cancha.

73' Salida del Barcelona, con paciencia.

72' Dembélé y Semedo (Barcelona) son un dolor de cabeza por la izquierda.

71' CAMBIO EN INTER: Danilo D'Ambrosio ingresa por Candreva.

70' Dembélé (Barcelona) engancha por la izquierda y remata a puerta. Muy elevado.

69' Sensi (Inter) luchaba el balón en área rival, pero no logra controlar.

68' Piqué (Barcelona) despeja con todo, pero no termina con el peligro.

67' ¡UFFF! Dembélé (Barcelona) realiza un gran remate de derecha. El balón se va algo por encima del travesaño.

66' CAMBIO EN INTER: Ingresa Gagliardini por Alexis.

65' CAMBIO EN BARCELONA: Ingresa Dembélé por Griezmann.

63' Barcelona maneja los hilos del ataque, pero necesitan mayor claridad.

62' Nervios en el Inter en este momento.

61' ¡UFFF! Gran pase de Messi para Griezmann (Barcelona), que remata al primer poste. El balón impacta en la parte lateral.

58' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Luis Suárez anota con genial remate.

57' Inter mantiene la presión en campo rival.

56' Candreva (Inter) busca a Sensi con un pase, pero Arthur se adelantó con inteligencia.

55' Messi (Barcelona) luchó por el balón al borde del área, pero Alexis le quitó el balón con una barrida.

54' Centro de Semedo (Barcelona) en la izquierda. Sin receptor.

53' Falta contra Semedo (Barcelona), cuando salía por la banda izquierda.

53' CAMBIO EN BARCELONA: Vidal ingresa por Sergio.

52' TARJETA AMARILLA: Sergi Roberto (Barcelona) amonestado.

51' Remate de Lionel Messi (Barcelona), que impacta en la barrera y termina en el córner.

50' Tiro libre para Barcelona. Lionel Messi parte en velocidad, pero Brosovic lo tocó en su barrida.

49' Alexis Sánchez (Inter) intenta filtrar un pase para Lautaro, pero Piqué aparece con una gran barrida.

48' Otra falta ofensiva del Barcelona. Esta vez contra Lautaro Martínez.

47' Falta ofensiva contra Sensi (Inter). Salida para el equipo italiano.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Barcelona 0-1 Inter

45' Gran jugada de Lautaro Martínez (Inter), que lucha en velocidad con Semedo. Gana y remata, pero lo bloquean en el último instante.

44' ¡UFFF! Arthur (Barcelona) recibió por la izquierda, dentro del área. Amagó y remató, pero por encima del arco.

44' Remate a puerta de Lionel Messi, pero a las manos de Handanovic.

43' Se arma el contragolpe para Barcelona. Messi deja a dos rivales y cede para Luis Suárez, pero este recibe falta.

42' Centro de Alexis para Sensi (Inter). Controla y devuelve la habilitación, pero no logra conectar de cabeza.

41' Messi lidera el ataque del Barcelona, que cede para Luis Suárez. Este remata, pero fácil para Handanovic.

40' ¡UFFF! Sensi (Inter) realiza un genial remate tras combinación con Martínez. El balón pasa por encima del travesaño.

39' Salida desde meta para el Inter.

38' Handanovic (Inter) salva su meta ante llegada de Griezmann.

37' ¡UFFF! Genial atajada de Ter Stegen ante el cabezazo de Lautaro Martínez.

36' Inter envía mucha gente en cada ataque.

35' Tiro libre para Barcelona. Centro de Messi en busca de Piqué, pero no llega a destino.

34' Luis Suárez (Barcelona) salva el balón del saque de meta, va regresando para centrar y gana un tiro libre.

33' ¡UFFF! Barella (Inter) llegó libre en el área, pero su remate fue bloqueado milagrosamente por Semedo.

32' Gran salida de Diego Godín (Inter), que deja a dos rivales en el camino.

31' Ahora el balón en el campo del Barcelona.

30' Presión de Barcelona, pero no hace efectos.

29' Lautaro Martínez (Inter) marcaba la línea de pase, pero cayó. No hay falta dice el árbitro.

28' Tiro libre en la mitad del campo para el Inter.

27' Salida de Barcelona, con muchos problemas por la presión rival.

26' ¡GOL ANULADO! Posición adelantada de Candreva (Inter).

25' ¡UFFF! Gran remate de Lionel Messi, pero es contenido por Handanovic, abajo, junto a su poste derecho.

24' Barella (Inter) se escapa por la derecha, pero Piqué le gana con su físico.

23' Posesión sin efectos en campo rival para el Barcelona.

22' TARJETA AMARILLA: Piqué (Barcelona) amonestado por falta contra Barella.

21' Rotación del Inter en su propia área, a pesar de la presión rival. Se inicia el contragolpe, pero el centro de Candreva termina en las manos de Ter Stegen.

20' ¡UFFF! Semedo encuentra un espacio por la izquierda, pero su centro deja un rebote. Sergio remata a puerta, pero elevado.

19' Pase a la izquierda para Griezmann (Barcelona), pero no logra encontrar receptor en su centro raso.

18' El Inter se recubre bien en su campo, sin ceder espacios claros para el rival.

17' Barcelona no puede tener el balón por mucho tiempo.

16' ¡UFFF! Genial pase entre líneas para Lautaro, que deja en el camino a Ter Stegen, pero el control le quedó largo. Realiza un taco, pero no tiene receptor.

15' Tiro libre en salida para Inter. Falta de Sergi contra Sensi.

14' Messi abre el campo a la derecha para Sergi Roberto, pero su centro es conectado muy elevado por Griezmann.

13' Falta ofensiva de De Jong contra Candreva (Inter).

12' La defensa del Inter se recubre bien en su campo.

11' Falta contra Semedo en defensa, pero Arthur se hizo con el balón para salir.

10' Gran lectura de Sensi para terminar con el intento de pared entre Messi y Griezmann.

09' TARJETA AMARILLA: Griezmann (Barcelona) amonestado por falta contra Sensi.

08' Arthur busca un pase entre líneas para Luis Suárez, pero no llega a destino.

07' Pase a la banda izquierda para Semedo, pero es muy largo.

06' TARJETA AMARILLA: Barella (Inter) amonestado por falta contra Sergio.

05' Combinación de pases de Barcelona en salida, pero no superan al mitad del campo.

04' Barcelona adelanta sus líneas, ahora con la obligación de buscar el empate.

03' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL INTER! Lautaro Martínez abre el marcador.

02' Posesión del Barcelona, en defensa, esperando espacios.

01' El partido está en marcha, Barcelona inició las acciones.

En minutos arranca el partido en el Camp Nou Barcelona vs Inter

Barcelona: Ter Stegen: N. Semedo, Piqué, Sergio, Arthur, Suárez, Messi, Lenglet, Griezmann, S. Roberto, F. De Jong. Entrenador: Ernesto Valverde

Inter de Milan: Handanovic: Godín, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Alexis, Lautaro. Entrenador: Antonio Conte

