Lionel Messi y su rostro captado tras el gol de Luis Suárez se hace viral |FOTOS

Barcelona logró un sufrida y trabajada victoria en la Champions League sobre el Inter de Milan luego de ir perdiendo. Luego del descomunal golazo de Luis Suárez de volea, quien fue tendencia fue Lionel Messi por el rostro que puso cuando vio el tanto del uruguayo.

Tras el gol de Luis Suárez, todos los flashes siguieron a Lionel Messi. Su reacción en su rostro fue evidente. Asombro total por el gol del uruguayo que fue de otro planeta.

La foto fue publicada por el Twitter oficial del Barcelona. A los minutos de ser subida a redes, ya lleva cerca de dos mil retuit y más de 10 mil "me gusta". La foto ya es viral.

Sometimes even the goat is amazed. pic.twitter.com/rw4lvgBnvt