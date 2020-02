Liverpool vs Atlético Madrid [EN VIVO vía ESPN 2]: Guía de TV para ver octavos de final de la Champions

ESPN 2 EN VIVO Liverpool vs Atlético Madrid ONLINE por la Champions League | Este martes 18 de febrero, 'reds' y 'colchoneros' se enfrentarán por el choque de ida de los octavos de final en la máxima competición europea. La cita es en el Metropolitano.

El partido va desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y todas las incidencias las podrás seguir a través de Líbero, que realizará minuto a minuto. Liverpool parte con ventaja por el plantel que posee, pero los dirigidos por el 'Cholo' Simeone no se corren al reto.

Llegó la hora de la verdad. Atlético Madrid tiene una oportunidad de demostrar que son firmes candidatos a levantar la "orejona" ante el vigente campeón de la Champions, el Liverpool. Para este duelo, el 'Cholo' no podrá contar con tres jugadores claves: Trippier, Herrera y Joao Félix.

Por lo que toda la responsabilidad recaerá en los hombros de Álvaro Morata, el llamado a dejar su firma personal. El cuadro 'colchonero' actualmente marcha en la cuarta casilla en su liga con 40 puntos, a 13 unidades del líder Real Madrid, por lo que pone todas sus esperanzas en la Champions.

De otro lado, Liverpool arribó a Madrid con las maletas cargadas de ilusión. El cuadro 'red' atraviesa un momento de ensueño — suma 25 victorias en 26 fechas en la Premier— y buscará plasmar ello quedándose con el primer round de los octavos.

Jurgen Klopp mandará todo su arsenal desde el vamos: Roberto Firmino, Mohamed Salah y Sadio Mané. Este último viene de darle la victoria a los 'reds' en el 1-0 ante el Norwich. El partido va por ESPN 2 desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

ALINEACIONES PROBABLES LIVERPOOL VS ATLÉTICO MADRID | CHAMPIONS

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Savić, Felipe, Saúl Ñíguez; Koke, Thomas, Llorente, Vitolo; Correa, Morata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

A qué hora ver LIVERPOOL VS ATLÉTICO MADRID EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:00 p.m.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Champions League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.