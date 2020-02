Atlético Madrid vs Liverpool EN VIVO por Champions League vía ESPN

Atlético Madrid vs Liverpool EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | STREAMING GRATIS ONLINE | VER LIGA DE CAMPEONES HOY | Atlético Madrid recibe este martes 18 de febrero al Liverpool por los octavos de final de la Champions League. El partido se disputará en el Wanda Metropolitano a partir de las 14:00 horas de México y 15:00 horas de Perú por la señal de ESPN.

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Atlético Madrid vs Liverpool por Champions League gracias a la señal de ESPN. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, pronóstico de casas de apuestas, canal para ver al Atlético de Madrid hoy, hora del partido del Atleti por Liga de Campeones y más.

El Atlético de Madrid recibe el martes al poderoso Liverpool buscando una victoria que anime al equipo y borre las dudas sobre los 'colchoneros' en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El equipo madrileño, que atraviesa por su temporada más difícil desde que Diego Simeone llegara al banquillo, se enfrenta al rodillo entrenado por Jurgen Klopp, que busca revalidar el título continental.

Con la Premier League prácticamente en el bolsillo, el Liverpool puede centrar sus esfuerzos en la Champions League y en un Atlético de Madrid que necesita recuperar gol.

Clasificado para los octavos de final como segundo de su grupo, el Atlético Madrid recibe al Liverpool tras el empate 2-2 del viernes contra el Valencia, un rival directo por meterse en puestos de Champions League en la Liga española.

¿En qué canal transmiten el partido Atlético Madrid vs Liverpool por Champions League?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Belice: ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte

República Dominicana: FOX Play Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte

México: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, Watch TNT, TNT USA, TUDN USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Andina, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Sur

¿Cómo llega el Atlético Madrid a la Champions League?

Falto de gol, con solo cinco tantos a favor en los últimos siete partidos, el Atlético Madrid ha recibido como agua de mayo la vuelta de Álvaro Morata el viernes frente al Valencia y la presencia de Diego Costa, ya repuesto de su operación de hernia discal, para el duelo contra el equipo inglés.

"Está dentro del grupo de 19 jugadores concentrados y tiene la posibilidad de estar mañana en el partido", dijo Diego Simeone del hispano-brasileño, que no había vuelto a jugar desde noviembre. En cambio, no estará el joven portugués Joao Félix, que encadenó una lesión muscular con una faringoamigdalitis, que le impidió entrenarse la pasada semana.

Aunque el Liverpool aparece como favorito, Simeone consideró este lunes que "a doble partido hay un 50% de posibilidades para todos", aunque admitió la peligrosidad del rival. "Este Liverpool quedará en la historia porque tiene registros diferentes a todos los que hemos admirado. Son más intensos, directos, cambiantes y eso me genera admiración", destacó el técnico rojiblanco.

"Tenemos que salir a jugar, a competir, dar una buena imagen y estoy seguro que haciendo eso tenemos muchas posibilidades de pasar, porque yo confío en mi equipo", afirmó, por su parte, Saúl Ñíguez a la página web del Atlético.

Y es que no lo tendrá fácil el equipo rojiblanco frente a un Liverpool que domina la Premier con un holgado colchón de 25 puntos sobre el Manchester City, segundo clasificado.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Liverpool EN VIVO por Champions League?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia 21:00 horas

Atlético Madrid vs Liverpool: apuesta de DoradoBet

¿Cómo llega el Liverpool a la Champions League?

Ganador del pasado Mundial de Clubes, el Liverpool solo concedió una derrota contra el Nápoles en la fase de grupos de la Champions League, que superó como primero de su llave por delante del equipo italiano.

El equipo inglés vuelve ahora al escenario donde el pasado año levantó su título continental buscando encarrilar la eliminatoria de cara a la vuelta en Anfield el próximo 11 de marzo.

Pero, el técnico alemán Jurgen Klopp no quiere que nadie se relaje. El Atlético Madrid es una "máquina, una auténtica máquina, siempre están ahí. Si no estás 100% metido en el partido, en cuanto pierdas la bola van a tener un tiro a puerta porque son muy buenos para eso", afirmó este lunes en rueda de prensa.

Klopp no podrá contar con el lesionado extremo suizo Xherdan Shaqiri, pero tendrá a disposición sus temibles atacantes Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, quien recuperado de su lesión ya tuvo minutos el fin de semana pasado en la victoria contra el Norwich en la liga inglesa, en la que anotó el tanto de la victoria.

Atlético Madrid vs Liverpool por Champions League: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak - Arias, Savic, Felipe, Lodi - Llorente, Koke, Thomas, Saúl - Correa (o Diego Costa), Morata. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Mané, Firmino. Entrenador: Jurgen Klopp (GER)

Pronóstico de casas de apuestas partido Atlético Madrid vs Liverpool

Casa de apuestas Atlético Madrid Empate Liverpool Betsson 3.75 3.35 2.19 Inkabet 3.60 3.25 2.15 Bet365 3.50 3.30 2.15 Sportium 3.60 3.10 2.15 Betfair 3.30 3.30 2.25

¿Dónde se va jugar el partido Atlético Madrid vs Liverpool?