PSG vs Dortmund EN VIVO vía Fox Sports: alineaciones, hora y canal por la Champions League [GUÍA TV]

PSG vs Dortmund EN VIVO vía Fox Sports | este martes 18 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en la ida de los octavos de final de la Champions League ONLINE desde el Signal Iduna Park. El encuentro también será transmitido por Fox Play, Directv Go, ESPN y Sky. Además, sigue las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro español Antonio Mateu Lahoz se encargará de impartir justicia en el partido. Uno de los choques de potencia del torneo de mayor prestigio en el mundo, que iniciará en la casa del Borussia Dortmund, una posición en la que no sabe lo que es perder un duelo oficial desde abril del 2019, a manos de Schalke (2-4) por la Bundesliga.

Sin embargo, eso no quiere decir que las ‘abejas’ sean invencibles, pues recientemente pasaron por una racha negativa, mostrando déficit en la defensa, lo que podría ser aprovechado por Mauro Icardi, Edinson Cavani, Kylian Mbappé o Neymar, si le toca jugar. El equipo de Lucien Favre cayó 3-2 ante Werder Bremen y 4-3 con Bayer Leverkusen.

El poderío ofensivo que presenta Thomas Tuchel en su plantilla podría ser determinante y todo indica que será un partido muy abierto, puesto que los parisinos lleva 61 partidos oficiales celebrando goles. Villefranche, un equipo de la tercera división, le robó un 0-0 en 90 minutos de juego (enero del 2019), pero sucumbió por goleada en el tiempo extra.

No obstante, el Borussia Dortmund tiene armas peligrosas, que siguen en ascendente crecimiento. Jadon Sancho es un hombre ya consolidado en el ataque, mientras que Erling Braut Håland es el principal atractivo, con 8 goles en 5 partidos por la Bundesliga. Además, ya conoce la Champions League, pues con el Salzburgo logró un similar número de tantos en 6 juegos.

... wenn du realisierst, dass in zwei Tagen schon wieder @ChampionsLeague ist: 🕺



Eure Vorfreude auf #BVBPSG in einem GIF. 👇 pic.twitter.com/DmNcpv5eDm — Borussia Dortmund (@BVB) February 16, 2020

La experiencia del atacante podría ser cuestionada por sus 19 años, pero en su trayecto en el presente certamen internacional chocó contra Liverpool, rival al que le marcó en una ocasión, en Inglaterra. Thomas Tuchel idea la estrategia adecuada para que el PSG pueda frenar ese hambre goleador, además que también conoce a su exequipo.

PSG vs Dortmund EN VIVO Posibles alineaciones por la Champions League

XI PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa o Bernat; Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar; Mbappé, Icardi o Sarabia.

XI Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro; Hazard, Sancho y Haaland.

¿En qué canales VER el PSG vs Dortmund EN VIVO por la Champions League?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Haití: SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

Jamaica: SportsMax 2, SportsMax App

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

A qué hora juegan PSG vs Dortmund EN VIVO por la Champions League

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

PSG vs Dortmund EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre PSG vs Dortmund, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.