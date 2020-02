Liverpool vs Atletico Madrid EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, hora y canal por Champions League

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN 2 | este martes 18 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en la ida de los octavos de final de la Champions League ONLINE desde el Wanda Metropolitano. El partido también será transmitido por ESPN Play, Directv Go y Fox Sports. Sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el polaco Szymon Marciniak. La temporada del Liverpool es impresionante, mostrando un buen juego y dejando en claro que no parecen tener techo, luego de haber ganado la Champions League la temporada pasada de la mano de Jürgen Klopp. Están en búsqueda de lograr el bicampeonato, pero el camino no es nada fácil.

Al frente estará el Atlético Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, que no atraviesa por su mejor momento, pero que siempre es un dolor de cabeza en las eliminaciones directas. En LaLiga, los ‘colchoneros’ quedaron relegados y en general solo han logrado una victoria de los últimos 7 partidos que disputaron. Fue ante Granada, solo por 1-0 en el marcador.

El último fin de semana igualaron 2-2 con Valencia, en un partido con muchas emociones, pero en el que no lograron todavía la solidez defensiva que les hizo destacar en el pasado. La tarea tendrá que ser cuidadosa, al tener por delante a Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, este último motivado por su regreso con gol ante Norwich (1-0).

Los encuentros tácticos, cerrados, son los que más le costaron a Liverpool esta campaña, aunque al final se quedaron con la victoria, como ante Sheffield United o Norwich. El Atlético Madrid tendrá que ser efectivo en el ataque en las ocasiones que genere, con Álvaro Morata y Ángel Correa, ya que João Félix, joven estrella, quedó descartado.

Liverpool vs Atlético Madrid: último antecedente

Han pasado 10 años desde la última vez que un Liverpool vs Atlético Madrid se vivió en llave de eliminación directa en un torneo UEFA. En la temporada 2009-10, el conjunto español salió victorioso en las semifinales de la Europa League.

Ganaron por 1-0 en casa y luego cayeron por 2-1, en el tiempo extra, pero el gol de visita les dio ventaja. El uruguayo Diego Forlán fue el héroe, pues se encargó de anotar tanto en la ida como en la vuelta. Aquel año fueron campeones.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Posibles alineaciones

XI Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gómez, Robertson; Oxlade, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané.

XI Atlético Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Savic, Saúl; Koke, Thomas, Marcos Llorente, Vitolo; Ángel Correa y Álvaro Morata.

¿En qué canales VER el Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte

República Dominicana: FOX Play Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport 2/HD, Sky Go, TeleClub Sport Live

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte

Italia: NOW TV, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Japón: DAZN

México: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Panamá: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, Watch TNT, TNT USA, TUDN USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, ESPN2 Andina, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Play Sur

A qué hora juegan Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Atlético Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.