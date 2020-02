Tottenham vs Leipzig [EN VIVO vía FOX Sports]: partidazo por la ida de los octavos de final de la Champions

FOX Sports EN VIVO Tottenham vs Leipzig ONLINE por la Champions League | 'Spurs' y los 'Toros Rojos' se enfrentan en el Tottenham Stadium, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), por el choque de ida de los octavos de final de la competición más importante de Europa.

José Mourinho no podrá contar con una de sus principales figuras de cara al choque ante los alemanes, pero ello no es impedimento para salir con todo en busca de la primera alegría. El Leipzig, a su vez, presentará un once muy ofensivo en Londres.

Un dolor más de cabeza para José Mourinho, a quien se le presentó un nuevo obstáculo en la ya complicada temporada al frente de los 'Spurs'. ¿De quién se trata? Heung-Min Son será operado debido a una lesión en el brazo, que sufrió este domingo en el triunfo 3-2 sobre Aston Villa.

El atacante surcoreano, hasta una semana, era uno de los fijos para arrancar en el cuadro londinense pero ahora se perderá la llave de los octavos de final. Su lugar sería ocupado por el joven atacante Gedson Fernandes (21), quien viene encajando grandes actuaciones.

Uno de los llamados a brillar y ser el héroe del partido es Lucas Moura. El brasileño estará acompañado por Steven Bergwijn por todo el frente de ataque y metros atrás Gedson. Hay mucho optimismo por quedarse con el primer round.

De otro lado, el RB Leipzig llega a esta cita tras aplastar 3-0 a Werder Bremen y con la mentalidad de dar el golpe. Timo Werner, el segundo máximo anotador en la presente Bundesliga (20), será la principal carta de gol de Nagelsmann y va por más.

Tottenham vs Leipzig está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española) y será transmitido por FOX Sports. Asimismo, Líbero te traerá todas las incidencias del partido.

Formaciones probables Tottenham vs Leipzig

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Alli, Winks, Lo Celso; Gedson Fernandes, Moura, Bergwijn

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Angelino; Nkunku; Werner, Poulsen.

¿A qué hora juegan Tottenham vs Leipzig?

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 1:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Tottenham vs Leipzig?

¿Dónde ver Champions League hoy?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Tottenham vs Leipzig EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.