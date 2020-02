Valencia vs Atalanta [ESPN EN VIVO] por la Champions League

Valencia vs Atalanta EN VIVO ONLINE | Equipos se enfrentan este miércoles 19 de febrero por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el San Siro.

La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de ESPN 2, sin embargo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO del evento a través de Líbero.pe con los mejores pormenores y detalles exactos del cotejo deportivo más atractivo de la jornada.

Este encuentro es sin lugar a dudas, uno de los más atractivos de la cinta deportiva de miércoles, es por esta razón que hoy te contaremos todos los detalles para que puedas llegar preparado a dicha cita.

Valencia y Atalanta se verán las caras por primera vez en la Champions League. En esta oportunidad, los de Atalanta recibirán a Valencia en el San Siro, esto pues su estadio no estará disponible al no contar con la aprobación de la UEFA. Más de 40 mil espectadores están confirmados para este cotejo.

Atalanta viene con una racha positiva de triunfos, pues desde hace 5 fechas no conoce el sabor de la derrota. Su último encuentro fue ante Roma y terminaron ganándolo 2-1.

Por otro lado y con un panorama totalmente distinto, Valencia viene de empatar 2-2 ante Atlético Madrid, sin embargo, un partido antes de ese, cayeron 3-0 frente a Getafe por la Liga Santander.

Qué canal transmite el Valencia vs Atalanta

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Calcio 2

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Estados Unidos: Univision NOW, Galavision, B/R Live

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

A qué hora juegan Valencia vs Atalanta

Perú 3:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Formaciones del Valencia vs Atalanta

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gómez; Zapata e Ilicic .

Valencia: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayá; Ferran, Coquelin, Parejo, Carlos Soler; Rodrigo y Gameiro.

Valencia vs Atalanta EN VIVO ONLINE: ¿Cómo llegar al Estadio San Siro?