Diego Simeone: “Tendremos cuidado, ellos están acostumbrado a grandes cosas en su estadio” [VIDEO]

El ‘Cholo’ Diego Simeone vuelve a escribir una nueva historia del Atlético Madrid en la Champions League, luego de lograr un triunfo ajustado ante Liverpool, un rival ante el que no eran para nada favoritos. El entrenador así vivió el encuentro desde la zona en la que dirigió.

“Ha sido el partido que esperábamos, con un rival muy fuerte, con distintos registros en su campo y en el nuestro”, explicó el técnico argentino en el arranque de su conferencia. Se trataba del último campeón del importante certamen, por lo que tuvo cuidado en casa paso que dio.

“Tuvimos una buena respuesta en el arranque y luego jugamos como había que hacerlo, incluso en algún contrsagolpe pudimos aumentar la ventaja”, añadió Diego Simeone. Tuvo razón, pues Liverpool se abalanzó por el empate, pero no encontró situaciones claras de gol.

De la misma forma, el ‘Cholo’ alabó a todos sus jugadores, en las diferentes posiciones en las que se desempeñaron, pero que siempre estuvieron implicados con cuidar el resultado. “Si delanteros y volantes no hubieran participado en defensa, la historia pudo cambiar”, señaló.

La ventaja obtenida es mínima y tendrán que saber manejarla, pues la campaña pasada lograron 2-0 sobre la Juventus en casa, pero fueron goleados en Italia. “Tendremos cuidado, ellos están acostumbrado a grandes cosas en su estadio”, enfatizó el DT del Atlético Madrid.

No obstante, dejó en claro que ahora no tiene en mente al Liverpool y la vuelta en Anfield. “Pensaremos en la revancha cuando falten pocos días para el partido, antes no lo haremos. Por ahora no estamos preocupados en ello, no lo tengo en mi cabeza”, sentenció Diego Simeone.