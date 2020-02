Van Dijk y Robertson critican juego del Atlético Madrid y aseguran que han "celebrado mucho" [VIDEO]

Virgil Van Dijk, defensor del Liverpool, se refirió al juego del Atlético Madrid y considera que el único gol del cotejo fue en una acción aislada, con una cierta cuota de suerte y tras una desatención de ellos mismos.

"No ayudó que concediésemos un gol de córner, en su primera ocasión, ni siquiera una ocasión, fue un poco de suerte", dijo el considerado por muchos como el mejor zaguero central del planeta.

El holandés aprovechó para criticar, sutilmente, la estrategia de Diego Simeone, además, considera que así juegan la mayoría de equipos de la Liga Santander.

"Es su manera de jugar, también es un poco la del fútbol español y hay que adaptarse. Nosotros lo sabíamos y creo que lo manejamos bien", agregó el jugador de 28 años.

Por su parte, Andrew Robertson, cree que los 'albirrojos' han celebrado en exceso, cuando la ventaja es mínima y falta la vuelta en Anfield.

"Ellos lo han celebrado como si hubieran ganado ya la eliminatoria, así que ya lo veremos, ahora jugaremos nosotros en casa, en Anfield, y tendremos a nuestros aficionados de nuestro lado", dijo el jugador escocés.

