Bayern Múnich goleó 3-0 al Chelsea como visitante en octavos de la Champions League [VIDEOS]

El Bayern Munich mantuvo la tendencia que muestra en sus últimos partidos: victorias y muchos goles. Esta vez, a pesar de tratarse de la Champions League, el equipo bávaro no tuvo problemas para pasar por encima al Chelsea en la ida los octavos de final.

Las emociones en la primera parte no dejó celebraciones, aunque si emociones, en especial a favor del Bayern Munich, que estuvo cerca de abrir el marcador, en especial por las intervenciones de Thomas Müller. Sin embargo, el delantero no celebró al final.

Ya en la segunda parte, los goles llegaron, teniendo a Serge Gnabry como el gran héroe de la jornada. El delantero alemán está en un gran momento goleador y de una impresionante combinación con Robert Lewandowski rompió la paridad. Se conocen de memoria (51')

Minutos más tarde, los bávaros dieron otro golpe certero. La misma combinación se hizo presente, ahora con una pared que nació en la mitad del campo gracias al polaco y que terminó con un pase filtrado a Gnabry, que en el mano a mano con Caballero no falló (54').

Chelsea adelantó sus líneas en busca del descuento, pero no encontraba las formas. En su intento dejó espacios en la retaguardia y eso fue aprovechado por Alphonso Davies, quien con su gran velocidad y habilidad desbordó muchas veces por la izquierda.

El último gol llegó gracias a su proyección y habilitación para Lewandowski, que solo la empujó. Así, se consumó la goleada del Bayern Munich en Inglaterra, donde le suele ir bien, y tiene todo servido para meterse en los cuartos de final. Lampard tiene mucho que mejorar en Chelsea.

FINAL: Chelsea 0-3 Bayern Múnich

Sigue todas las incidencias del partido entre Chelsea y Bayern Múnich.

90+4' Tiro libre en salida para el Chelsea, por falta de Lewandowski sobre Willian.

90+3' Bayern Munich se hace con la posesión y deja correr los minutos.

90+2' El árbitro añadió 4 minutos al partido.

90+1' ¡UFFF! Goretzka (Bayern) llegó al área chica para rematar un córner. No logró hacerlo con potencia.

90' CAMBIO EN BAYERN: Ingresa Leon Goretzka por Thiago Alcántara.

89' Cambio de frente a la derecha para Pavard (Bayern), que controla y gana un córner.

88' Chelsea recupera el balón en su campo. Lidera Mount el ataque, pero remató a puerta, como en todo el partido, desviado.

87' Gran jugada colectiva del Bayern. Llega bien Davies por la izquierda y saca un centro raso, que Lewandowski controla, pero no pudo rematar.

86' Bayern juega con la desesperación de su rival.

85' CAMBIO EN BAYERN: Ingresa Tolisso por Gnabry.

84' Alaba (Bayern) remata directo a puerta el tiro libre, pero desviado.

83' TARJETA ROJA: Intervención del VAR en la jugada de Marcos Alonso y ahora es expulsado.

82' TARJETA AMARILLA: Marcos Alonso (Chelsea) amonestado por falta contra Lewandowski.

81' Abraham (Chelsea) encaró y llegó con peligro, pero Boateng le sacó el balón con lo justo, dentro del área.

80' Tiro libre para el Chelsea en la mitad del campo. Falta de Gnabry contra Willian.

79' Bayern no acelera el trámite del partido. Manejan con tranquilidad.

77' Chelsea está golpeado, pero deja muchos espacios por las bandas y podría recibir más goles.

75' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MUNICH! Lewandowski empuja el balón ante el desborde de Davies.

74' Willian (Chelsea) encara y saca un remate centro. Pasa cerca.

73' CAMBIO EN CHELSEA: César Azpilicueta sale para el ingreso de Pedro.

72' Davies (Bayern) se escapa a toda velocidad por la banda izquierda. Superó a James y centró, pero muy pasado.

71' Centro de Willian al segundo poste, pero no es conectado.

70' Tiro de esquina para el Chelsea.

69' Error de Kimmich (Bayern) en salida. Remata Mount entrando al área, pero elevado.

68' Salida del Bayern por bajo, con mucha calidad.

67' Habilitación de Müller para Coutinho, que remata de tijera, pero desviado.

66' Centro de Azpilicueta (Chelsea) desde la derecha, pero despeja la defensa bávara.

65' CAMBIO EN EL BAYERN: Ingresa Coutinho por Coman.

64' Está lesionado Coman (Bayern) y el encuentro se detiene.

63' Centro al área chica y un remate parece ser bloqueado por la mano de uno de los defensores del Chelsea. El árbitro dice que no hay penal.

62' Impresionante lo de Gnabry (Bayern) que engancha al borde del área, deja a dos rivales en el césped y remata, pero es bloqueado. Tiro de esquina.

61' CAMBIO EN CHELSEA: Ingresan Willian y Abraham por Giroud y Barkley.

60' Bayern Munich domina a placer en campo rival.

59' ¡UFFF! Habilitación para Gnabry (Bayern), que remata con potencia, pero por encima del travesaño.

58' Coman llegó en buena posición con Lewandowski (Bayern), pero no decidieron bien en el final.

57' Davies (Bayern) llega hasta línea de fondo por la izquierda y centra. Lewandowski pelea y cede para Müller, que se la devuelve en cucharita, pero el polaco no entendió.

56' Chelsea tiene muchos problemas para atacar con claridad.

55' Combina pases en su campo. Ganan un tiro libre en salida.

54' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MUNICH! Otra vez Gnabry, con una genial combinación con Lewandowski.

53' TARJETA AMARILLA: Coman (Bayern) fue amonestado.

52' El partido sigue en marcha. Chelsea obligado a buscar el empate.

50' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MUNICH! Gnabry abre el marcador.

49' TARJETA AMARILLA: Jorginho (Chelsea) amonestado por reclamar.

48' ¡UFFF! Mount (Chelsea) llega con claridad, pero Davies lo cierra. En el rebote, define Barkley, pero Neuer contiene.

47' Combina James con Mount (Chelsea) por la derecha. Davies logra cortar su avance con lo justo.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Chelsea 0-0 Bayern Munich

45+2' TARJETA AMARILLA: Thiago Alcántara (Bayern) amonestado.

45+1' Centro de Kimmich (Bayern), pero no genera peligro.

45' Habrá tiro de esquina para el Bayern, por una llegada de Gnabry.

44' Llegada por la derecha del Chelsea, pero no hay centro.

43' ¡UFFF! Remate rasante de Marcos Alonso (Chelsea) desde la derecha. Neuer contiene y deja un rebote que nadie puede rematar.

42' Centro al área de Kimmich en el tiro libre, pero embolsa Caballero.

41' Falta de Marcos Alonso contra Coman por la derecha.

39' Bayern no deja de llevar peligro por las bandas.

38' Centro de James al área chica, pero Giroud fue incomodado y no pudo conectar.

37' Mount (Chlesea) cae en campo rival por falta de Pavard. Tiro libre.

36' Salida del Bayern por bajo, a pesar de la presión del rival.

35' ¡UFFF! Cabezazo de Müller (Bayern) que se estrella en el travesaño. Casi llega el primero del partido.

34' ¡UFFF! Centro de Mount (Chelsea) desde la izquierda, dentro del área. Giroud no logró conectar.

33' Barkley (Chelsea) supera la marca de Alaba, pero el árbitro sancionó una mano en la jugada.

32' Coman (Bayern) encaró por la derecha, pero nunca pudo centrar ante la marca de Marcos Alonso.

31' Largo envío de Rudiger (Chelsea) desde la mitad del campo, pero se pierde por la línea de fondo.

30' Centro muy elevado al área del Chelsea. Lewandowski roba, pero el control le quedó largo y Caballero embolsa.

29' ¡UFFF! Remate de larga distancia de Müller (Bayern), pero el balón se va muy cerca, casi rosando el poste.

28' Centro de Kimmich (Bayern) para Müller, pero no hay conexión.

27' ¡UFFF! Lewandowski (Bayern) otra vez quedó cara a cara con Caballero, pero este le quitó el gol con la pierna derecha.

26' ¡UFFF! Buen pase entre líneas para Lewandowski (Bayern), pero el portero Caballero se adelantó y embolsó.

25' Llegada por la izquierda del Bayern, pero no encuentran espacios para un centro.

24' ¡UFFF! Buen robo de Giroud (Chelsea) y abrió para Barkley. Sacó el centro, pero nadie llegó por el segundo poste para empujar.

23' Bayern presiona en campo rival, aunque no cuenta con espacios y regresa a su lado.

22' Centro de Pavard, pero despeja de cabeza Rudiger.

21' Jugada colectiva del Bayern en campo rival, pero Pavard falla en el pase a Lewandowski.

20' Centro que conecta Giroud (Chelsea), pero muy débil.

19' Centro de James (Chelsea) desde la derecha, pero despeja Alaba con lo justo.

18' Mount (Chelsea) encaró por la banda izquierda, pero picó el balón u Davies lo cerró con mucha facilidad.

17' Combinación de pases del Bayern, entre sus centrales.

16' ¡UFFF! Centro de Kimmich (Bayern) de córner y Gnabry conecta, pero el balón se va algo desviado.

15' ¡UFFF! Lewandowski (Bayern) recibe un buen pase, queda en el mano a mano y remata ante Caballero, pero este contiene con el pecho.

14' Chelsea espera en su campo, cerrando espacio.

13' Salida del Bayern, con balón dominado. Son superiores en ese sentido.

12' Tiro libre en salida para Chelsea.

11' ¡UFFF! Salida de contragolpe del Bayern. Largo pase para Coman, que controla y remata al primer poste, pero pega en la parte lateral del arco. Cerca.

10' Pavard (Bayern) recibió libre por la derecha y mandó un gran centro, pero Lewandowski no alcanzó a conectar.

09' Gran jugada de Mount (Chelsea), que superó a Alaba y decidió rematar, pero sin potencia ni dirección.

08' Coman (Bayern) se proyecta por la banda derecha, pero el balón se le escapó por la línea de fondo.

07' Remate de Mount (Chelsea) desde el borde del área, pero muy elevado.

06' Se mantiene Chelsea en campo rival, llevando peligro por las bandas.

05' Centro de Barkley (Chelsea) desde la izquierda, pero bloqueado con facilidad.

04' Tiro libre para Chelsea en la mitad del campo, por falta de Boateng contra Giroud.

03' El Bayern presiona en campo rival. Por ahora tiene el protagonismo del duelo.

02' Remate de Müller (Bayern), raso. El portero Caballero contiene.

1' El partido inicia a las 3.00 p.m.

- Saltan los equipos al terreno de juego para la ceremonia preliminar.

Formaciones confirmadas Chelsea vs Bayern Múnich

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James; Jorginho, Kovacic, Alonso, Barkley, Mount y Giroud.

Entrenador: Antonio Conte.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng, Pavard, Alaba, Davies, Thiago, Coman, Gnabry, Müller y Lewandosski

Entrenador: Hans-Dieter Flick.

Ver Fox Sports EN VIVO Chelsea vs Bayern Munich ONLINE. Este martes 25 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la ida de los octavos de final de la Champions League en Stamford Bridge. El encuentro también será transmitido por Fox Play, Movistar Liga de Campeones, ESPN Play y Univisión. Además, sigue todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro francés Clément Turpin será encargado de impartir justicia. Dos caras distintas en cuanto al presente futbolístico se verán las caras. Por un lado está el Chelsea, con un proyecto a futuro, usando a muchos jóvenes jugadores, y al frente el Bayern Munich, un equipo ya consolidado, con grandes estrellas, que pretende volver a la élite internacional.





Los ‘blues’ de Frank Lampard han sido irregulares a lo largo de la temporada, sufriendo en condición de local, donde les costó consolidar su estilo de juego. A pesar de las dudas, el fin de semana vencieron al Tottenham (2-1), encuentro que significó el regreso goleador de Olivier Giroud. Ante la poca actividad de Tammy Abraham por lesión, el francés volvería a ser titular.

(Foto: EFE)

No obstante, no será el dolor de cabeza primordial para el Chelsea, puesto que tendrán que tener mucho cuidado ante el potente poder ofensivo del Bayern Munich. El tridente conformado por Robert Lewandowski, Serge Gnabry y Kingsley Coman pretende celebrar de visita, teniendo en cuenta que su rival ha recibido goles en cada uno de los últimos 6 juegos.

Chelsea vs Bayern Munich EN VIVO Posibles alineaciones

XI Chelsea: Caballero o Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Mount, Giroud.

XI Bayern Munich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich; Müller, Thiago; Gnabry, Lewandowski, Coman.

Chelsea vs Bayern Munich EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chelsea vs Bayern Munich, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.

