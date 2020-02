La historia de Sterling: la muerte de su padre, etapa de 'bad boy' y lucha contra el racismo

Los octavos de final de la Champions League están próximas a desarrollarse y con ella trae una conmovedora historia de vida. El delantero de Manchester City, Raheem Sterling, se animó desvelar pasajes de su biografía y sorprendió con algunos hechos inéditos.

Sterling sufrió el fallecimiento de su padre a muy corta edad (dos años). El progenitor del también futbolista de la selección de Inglaterra (quien es natural de Jamaica) perdió la vida en un tiroteo. Fue entonces que su madre tomó la drástica decisión de mudarse al país europeo.

"Es algo difícil siempre que recuerdo, pero al mismo tiempo es algo a lo que siempre puedo volver y que me motiva para seguir dándolo todo y seguir luchando para conseguir lo mejor. Con cinco años no sabes lo que está pasando, así que cuando vas creciendo empiezas a hacer preguntas y tu madre te explica todo lo que pasó. Ahí entiendes lo duro que debe haber sido para ella, mis hermanos y hermanas", explicó Sterling.

El delantero de Manchester City indicó que su madre, Nadine, cumplió un papel fundamental para que pueda realizarse como futbolista profesional. ""El fútbol es una de las cosas en las que podía distraerme y divertirme. Reír, sudar e, independientemente del clima, era algo que podía hacer, amar y apreciar. Mi madre es la persona que me da mayor motivación, alguien a quien veo como la definición de trabajo dura".

"Me ha enseñado a luchar por lo que quiero y por lo que necesito. Es la primera persona en la que pienso cuando se trata de motivación. Es una influencia vital, especialmente al inicio de mi carrera. Siempre solía meterme caña, es brutalmente honesta conmigo y eso es lo más importante del fútbol hoy día, personas que te dicen la verdad y no lo que quieres escuchar. Eso es lo que hace mi madre", añadió para AS.

Raheem Sterling limpió baños

Existen muchas historias detrás de cada persona exista, de cómo se forjo y que esfuerzos tuvo que realizar para alcanzar el éxito deseado: Raheem Sterling no fue la excepción. Confesó que para ayudar a su madre tuvo que limpiar baños de varios hoteles. No lo veía raro porque formaba parte de su vida cotidiana: quería facilitarle la vida a su mamá.

Raheem Sterling y su época de 'bad boy'

Raheem Sterling tuvo una niñez muy complicada con la abrupta partida de su padre y esto condicionó su adolescencia. El cambio de escuela le afectó de sobre manera, a tal punto de que uno de sus profesores le comunicó que si no dejaba los malos pasos, su futuro terminaría siendo incierto.

"Aunque en ese momento no estaba en un lugar malo, si continúas siendo así, poco a poco, en un par de años vas en esa dirección -la cárcel-, así que fue un poco llamada de atención para mí. Lo digo una vez más, tener la oportunidad de jugar al fútbol me ayudó enormemente. Especialmente en Londres, que es un lugar en el que puedes distraerte porque pasan muchas cosas, pero siempre tuve el fútbol para sacarme de problemas y mantenerme", declaró Sterling.

La lucha de Raheem Sterling contra el racismo

El fútbol continúa con la dura campaña de acabar con el racismo. Y a pesar de que la FIFA, y diferentes entes, han desarrollado procedimientos (con sanciones de por medio), continúan estas malas prácticas. Raheem Sterling es uno de los principales promotores para terminar con ello.

"Hoy en día es una de esas cosas que se ha vuelto normal en el fútbol. Es triste verlo, pero es algo que no se está tomando suficientemente en serio. La gente dice que sí, pero se puede ver cada mes. Creo que si se tratara de otros temas, como personas hablando de la sexualidad de otros, se tomaría mucho más en serio si se habla del color de piel de alguien"

Finalmente indicó que su Thiago, de tres años, es muy duro con él cuando no anota en los partidos. "El fútbol ocupa muchísimo de tu vida, pero al final del día, cuando las cosas se ponen difíciles, ellos son los que te hacen feliz. Ver a tus hijos es, probablemente, la parte más importante de tu día".

"Dejan a un lado todo lo que está pasando fuera, puedes bloquearlo. Ahora mi hijo Thiago tiene tres años y cuando termino un partido y no marco me lo dice, así que tengo que asegurarme de hacerlo, porque si no me lo recordará las siguientes cuatro horas", concluyó entre risas.

Manchester City vs Real Madrid por la Champions League

Raheem Sterling será una de las principales cartas en ofensiva para medirse ante Real Madrid. Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, quiere dar el batacazo y coronarse con su primera Champions League: fueron suspendidos de participar en las próximas dos ediciones de la 'Orejona', por lo que se jugarán la vida. El partido está fijado para este miércoles 26 de febrero a las 3:00 p. m. (hora peruana).