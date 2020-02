Zidane: "Guardiola es el mejor, siempre lo ha demostrado"

En la previa del Real Madrid vs. Manchester City por el cotejo de ida de los octavos de final de la Champions League, Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación y explicó lo que espera en el Santiago Bernabéu.

Mensaje a la afición: "Como siempre. Lo que queremos es que nuestra afición esté orgullosa así que dar el máximo que tenemos dentro. Vuelve la Champions y la importancia del partido. Vamos a darlo todo por los jugadores y sobre todo por los aficionados que van a venir a ver a sus jugadores".

Presente del City en Inglaterra y la sanción recibida de la UEFA: "Ni una cosa ni otra. Es un equipo muy bueno, lo ha demostrado. Va a venir jugando. Tenemos que hacer un buen partido, se trata de eso, dar lo máximo pero sobre todo pensando en lo que estamos haciendo bien últimamente. No por hacer un partido o dos con malos resultados pensar en eso. Es lo que quieren meter en nuestra cabeza. No, estamos jugando bien y es lo que vamos a intentar mañana".

Pep Guardiola: "Es un Madrid-City solo, no es un Guardiola-Zidane. Es un partido de fútbol y lo que quiere ver la gente es eso. Es un partido bonito, estamos contentos porque estos partidos los queremos jugar y ya está".

¿Guardiola es el mejor entrenador del mundo? "Porque siempre lo ha demostrado. Primero en el Barcelona, luego en el Bayern, ahora en el City... Es mi opinión, luego otros piensan que son otros los mejores. Hay muchos entrenadores, pero para mí es él".

Eden Hazard: "Yo no soy quien para decir si se tenía que operar o no. Hay gente competente que sabe de eso. Lo que te puedo decir es que está molesto, no está contento y no nos alegramos de su lesión. Estamos mal porque sabemos lo que nos puede dar. Solo espero que cuando vuelva lo haga bien, es lo que quiere él y nosotros. Pero el momento es difícil para él, seguro".

¿Cómo está el belga? "A Eden le gusta jugar y al final no va a poder. Lo que veo en sus ojos es que no está contento. Espero que piense positivo porque es importante para su lesión. Durante unos días será un momento malo, lo que le gusta es estar con nosotros y jugar, así que imagínate".

EL DATO

Real Madrid clasificó a los octavos de final de la Champions League como segundo del grupo por detrás del PSG.