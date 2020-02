Barcelona y Napoli empatan 1-1 en el San Paolo por los octavos de la Champions League

Un gol del francés Antoine Griezmann matizó este martes una gris prestación del Barcelona y le dio un valioso empate 1-1 en la visita al Napoli en el estadio San Paolo, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Tras pagar su lenta y estéril posesión e irse al descanso con un 0-1 adverso decidido por un golazo del belga Dries Mertens, el Barcelona igualó al comienzo de la reanudación gracias a Griezmann, en una acción originada en un gran pase vertical de Sergio Busquets.

Falto de ritmo y brillantez, el Barcelona pagó su nerviosismo y acabó con diez hombres por la doble amonestación entre el 87 y el 89 al chileno Arturo Vidal. El equipo de Quique Setién tampoco contará en la vuelta del Camp Nou con Sergio Busquets, que fue amonestado y estaba apercibido de sanción, y perdió a Gerard Piqué por lesión en los minutos finales

SEGUNDO TIEMPO

90+5' Final del partido. Napoli empata 1-1 con Barcelona. Todo se definirá en el Camp Nou.

90+4' El balón sale del campo y habrá saque de esquina para Napoli.

90+3' El entrenador del Barcelona se ve forzado a realizar un cambio. Gerard Piqué sale del campo lesionado y es sustituido por Clement Lenglet.

90+2' Momento duro para Gerard Piqué. Se retira del campo por una lesión.

90' El árbitro agrega 5 minutos al partido.

89' Tarjeta roja a Arturo Vidal. Barcelona se queda con 10 jugadores.

87' Cambio en Barcelona. Entra al campo Ansu Fati sustituyendo a Antoine Griezmann.

84' Remate fallado por Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Piotr Zielinski con un pase de cabeza.

83' Antoine Griezmann (Barcelona) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

83' Falta de Antoine Griezmann (Barcelona).

83' Lorenzo Insigne (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva.

81' Nikola Maksimovic (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva.

81' Falta de Lionel Messi (Barcelona).

80' Remate rechazado de Matteo Politano (Napoli) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Piotr Zielinski.

80' Cambio en Napoli. Entra al campo Allan sustituyendo a Diego Demme.

76' Remate fallado por Samuel Umtiti. Disparó desde muy cerca y balón sale rozando el larguero. Asistencia de Lionel Messi con un centro al área tras un saque de esquina.

75' Remate de Lionel Messi dentro del área bloqueado. El balón sale fuera. Barcelona tendrá una ocasión para marcar desde el córner.

74' Cambio en Napoli, entra al campo Matteo Politano sustituyendo a José Callejón.

70' Nelson Semedo del Barcelona se enfada consigo mismo tras desaprovechar una ocasión clarísima. Recogió un rechace alrededor del punto de penalti y disparó muy desviado del poste izquierdo.

67' El portero colombiano del Napoli se recupera y continuará en el campo.

66' David Ospina está tumbado sobre el terreno de juego tras recibir una entrada y recibirá asistencia médica.

64' Amarilla para Lionel Messi por una fea entrada y tendrá que tener cuidado hasta el final del encuentro.

63' Falta contra Arturo Vidal del Barcelona. Agresión de Mário Rui del Napoli.

63' Giovanni Di Lorenzo del Napoli dispara raso y ajustado al poste derecho tras recibir un pase dentro del área. El guardameta se estira y ataja el disparo.

61' ¡Lorenzo Insigne del Napoli ve la tarjeta amarilla! Su entrada no fue tan dura, pero probablemente sus protestas no gustaron a Felix Brych.

61' Lorenzo Insigne del Napoli hace un buen disparo tras una gran carrera en solitario, pero Marc-Andre ter Stegen ataja de forma fantástica el remate dirigido por bajo al centro. El marcador no se altera.

57' GOOOOOOOOOOOOOL del Barcelona. Griezmann marca el empate para los azulgranas.

56' Sustitución en Barcelona. Ivan Rakitic sale del terreno de juego por Arthur.

53' Gennaro Gattuso se ve obligado a hacer un cambio. Dries Mertens del Napoli no puede seguir jugando por lesión. Es sustituido por Arkadiusz Milik.

52' Antoine Griezmann del Barcelona centra al área, pero el balón pasa muy cerca de David Ospina, que consigue blocar.

51' Dries Mertens puede continuar jugando.

51' Dries Mertens del Napoli se retuerce de dolor. El árbitro autoriza la entrada del cuerpo médico para atender al jugador. Veamos si puede continuar.

50' Sergio Busquets se perderá el próximo encuentro del Barcelona por esa tarjeta amarilla.

49' Sergio Busquets del Barcelona recibe tarjeta amarilla.

48' Junior Firpo del Barcelona pone el balón dentro del área, pero un defensor reacciona rápido y logra despejar.

47' Junior Firpo del Barcelona no logra mandar un pase al área. Su envío es interceptado.

45' Arrancó el segundo tiempo.

45+1' Final del primer tiempo. Napoli vence 1-0 a Barcelona por el momento.

45' El árbitro agrega un minuto al primer tiempo.

45' Ninguno de los atacantes situados en el área logra recibir el pase bombeado de Arturo Vidal del Barcelona.

43' Lorenzo Insigne envía un gran pase a Konstantinos Manolas del Napoli, pero este no consigue anotar. Su disparo dentro del área va ligeramente desviado por el poste derecho.

39' Fuera de juego para el Barcelona. Nélson Semedo intentó un pase en profundidad pero Ivan Rakitic estaba en posición de fuera de juego.

38' Sergio Busquets del Barcelona intenta enviar un pase en profundidad, pero el balón no llega a ninguno de sus compañeros. El balón sale por la línea de fondo y Nápoles sacará de puerta.

37' Pese a ir perdiendo, Barcelona mantiene el control del balón.

34' Ivan Rakitic del Barcelona intenta enviar un pase, pero es bloqueado.

30' GOOOOOOOOOOOOL del Napoli. Tanto anotado por Dries Mertens.

25' Sergio Busquets del Barcelona entra con demasiada fuerza. Felix Brych pita falta contra su equipo.

22' Barcelona mantiene la posesión del balón con pases cortos, esperando la oportunidad de abrir la defensa rival.

20' Fuera de juego para el Barcelona. Júnior Firpo intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.

19' Remate rechazado de Ivan Rakitic del Barcelona. Remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergio Busquets.

18' Nelson Semedo del Barcelona intenta encontrar a un compañero con un pase final desde fuera del área, pero uno de los defensas despeja el balón fuera de peligro. El árbitro principal y su asistente señalan saque de banda para Barcelona.

17' Jose Callejón del Nápoles intenta mandar un pase raso al interior desde el borde del área, pero la defensa logra bloquear su envío.

15' Buena acción defensiva. Fabian Ruiz del Nápoles intentó enviarle un pase a Dries Mertens dentro del área, pero fue interceptado.

11' Centro de Sergio Busquets del Barcelona al área que no encuentra rematador.

10' Dries Mertens del Nápoles prueba suerte desde el borde del área, pero su disparo dirigido por bajo al centro es demasiado flojo para batir a Marc-Andre ter Stegen, que detiene con facilidad.

07' Falta absurda de Jose Callejón del Nápoles contra Júnior Firpo del Barcelona señalada por Felix Brych.

04' Gerard Piqué del Barcelona intenta encontrar a un compañero, pero tarda demasiado en pasar y frustra la ocasión.

02' Gran juego colectivo de Barcelona en los primeros minutos. Controlan el balón con numerosos pases cortos y busca con paciencia un hueco en la defensa contraria.

00' ¡Arrancó el partido! Barcelona se encarga de mover el balón.

- Los jugadores del Barcelona y Napoli ya se encuentra en el campo de juego para iniciar el duelo por octavos de final de la Champions League.

- El partido inicia a las 3.00 p.m.

Formaciones confirmadas Barcelona vs Napoli

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; De Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Vidal, Griezmann.

Entrenador: Quique Setién.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

Entrenador: Gennaro Gattuso.

Barcelona vs Napolí

Cientos de aficionados del club Napolí 'abrazaron' este lunes al argentino Lionel Messi -el llamado heredero de Diego Armando Maradona- cuando llegó junto al resto de la expedición del Barcelona a su hotel napolitano para empezar la concentración previa a la ida de los octavos de final de la Champions League de este martes en el estadio San Paolo.

El Barcelona llegó al aeropuerto de Nápoles y se dirigió a un céntrico hotel de la ciudad, donde cientos de aficionados entonaron cánticos de "Messi, Messi" cuando vieron acercarse el autobús del equipo de Quique Setién. El volumen de los cánticos y el entusiasmo se incrementó cuando el número 10 argentino bajó del autobús junto al resto de sus compañeros para entrar en el hotel, ubicado en el pleno centro de la capital del club Napoli.

Eso sí, no peligra la normal celebración del duelo del San Paolo entre el Napolí y el Barcelona. El Nápoles regresa a los octavos de final de la Champions League tres años después de la última vez, cuando fue eliminado por el Real Madrid, y la ciudad sureña vive con gran entusiasmo el que será el primer enfrentamiento oficial del equipo "azzurro" con el Barca.

El jugador más esperado es Lionel Messi, que competirá este martes con el número 10 en el San Paolo, que fue la casa entre los años 80 y 90 del ídolo eterno de la hinchada napolitana Diego Armando Maradona.

"Actualmente Messi es el mejor del mundo, pero no le comparo con Maradona porque para nosotros los napolitanos Diego es sagrado. En este momento Messi es el mejor de todos", afirmó Lorenzo Insigne, jugador del Napolí, en la rueda de prensa de la víspera, organizada en el centro deportivo del Nápoles en Castel Volturno.

Unas palabras de elogio a las que se sumó el técnico del Napoli, Gennaro Gattuso: "Lleva muchos años siendo el jugador más grande. Es el más grande no solo a nivel técnico, sino por como vivió su carrera. Nunca dijo una palabra equivocada, siempre perfecto. Es increíble. Hace cosas que solo veo en la Play Station y le veo hacer cosas impensables", afirmó sobre el crack del Barcelona.

Todo ello, sin atreverse con comparaciones con Maradona, ídolo del Napolí: "Diego es el dios del fútbol. Yo le vi en los vídeos. Nunca le vi en el estadio, pero sé el campeón que fue, sé que fue uno de los más grandes del mundo. Pero ahora veo a Messi (Barcelona) hacer lo que hacía Maradona. Y siento no haber visto a Diego en vivo", aseguró.

Formaciones probables Barcelona vs Napolí

XI Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme (o Allan), Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. DT: Gennaro Gattuso.

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, De Jong, Rakitic; Griezmann, Messi, Vidal (o Ansu Fati). DT: Quique Setién.

¿Dónde juegan Barcelona vs Napoli?

El choque de ida se jugará en el Estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles, Italia, lugar donde hace del local el cuadro napolitano.

Estadio San Paolo

Mapa.





Balón Champions 2020

El balón de la final de la Champions League 2020, que se jugará en Estambul, presenta un llamativo diseño que combina los colores blanco, rosa y diferentes tonalidades de azul.

El balón presenta diseño sin costuras. Y está certificado con el sello FIFA, que certifica su calidad. Aunque, a nivel tecnológico, no presenta novedades respecto a la utilizada durante la Fase de Grupos. Con un diseño similar al de la Liga de Campeones 2018/19, aunque con una forma de paneles ligeramente modificada.

Barça Napoles Televisión

La cadena Movistar Partidazo y el servicio Mitele Plus televisan el partido para toda España.

Partidos hoy Champions League

Barcelona vs. Napoli

Chelsea vs. Bayern Múnich

¿A qué hora juega el Barça hoy?

El Barcelona juega hoy ante Napoli a partir de las 9.00 p.m. hora de Madrid, España.

Messi se va del Barça

El Barcelona aún no ha confirmado la continuidad de Messi.

¿Cuántas Champions tiene Messi?

Si Messi es sinónimo de Champions League, cabe preguntarse cuántas veces ha ganado el rosarino el máximo título a nivel europeo. Por ahora, La Pulga ha conquistado el trofeo en cuatro ocasiones con el Barcelona, e incluso pudo marcar al menos un gol en dos finales, una de ellas precisamente en el Olímpico de Roma, el estadio que visitará este martes.