Juventus vs Lyon EN VIVO vía Fox Sports: alineaciones, hora y canales en octavos de la Champions League

Juventus vs Lyon EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 25 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en la ida de los octavos de final Champions League ONLINE desde el Parc Olympique Lyonnais. El encuentro también será transmitido por Fox Play, ESPN Play y DAZN. A la vez, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro español Jesús Gil Manzano impartirá justicia. Cristiano Ronaldo comandará nuevamente a la Juventus en busca de quedarse con la corona de la Champions League y la primera llave eliminatoria no será fácil. No obstante, el campeón italiano no baja su nivel a pesar del paso de las temporadas y es favorito, a pesar de jugar primer como visitante.

El DT Maurizio Sarri ha ido consolidando un equipo para afrontar de la mejor manera los objetivos que persigue. El Olympique de Lyon ha sido irregular a lo largo de la temporada, lo que se ve reflejado en la tabla de posiciones de la Liga 1, torneo en el que se ubican en la casilla N° 7 con 37 unidades, a 6 de la zona de clasificación internacional.

(Foto: Juventus)

A pesar de ello, el equipo de Rudi Garcia acumula 7 partidos sin perder como local, una tendencia que buscarán mantener en este crucial encuentro. Las figuras destacadas del equipo son el volante de creación Houssem Aouar y el goleador Moussa Dembélé. Además, son respaldados por Martin Terrier, Maxwel Cornet y Lucas Tousart. Van por el triunfo.

(Foto: Lyon)

En la vereda del frente, Cristiano Ronaldo no necesita más explicación, pues sus goles responden por todo. CR7 suma nueve partidos consecutivos anotando goles, sumando 13 dianas en total, viviendo su mejor etapa con la Juventus desde su llegada la temporada pasada. Paulo Dybala y Juan Guillermo Cuadrado lo ayudan mucho en esta labor y serán titulares.

Juventus vs Lyon EN VIVO Posibles alineaciones por Champions League

XI Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

XI Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Cuadrado.

¿Qué canal transmite Juventus vs Lyon EN VIVO por la Champions League?

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China: QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: SportsMax App, ESPN Play Norte, SportsMax 2, ESPN Norte

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: NOW TV, SKY Go Italia, Sky Calcio 2, Sky Sport Uno

Japón: DAZN

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

Uruguay: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Juventus vs Lyon EN VIVO por la Champions League?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Juventus vs Lyon EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

