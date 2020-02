Real Madrid no pudo en casa y perdió 2-1 con el Manchester City por la Champions

Real Madrid demostró que es un equipo que camina en la odisea. Esperando una luz de esperanza. Las ideas no florecen, se apagan con el ataque del rival. Zidane tiene la flor, así dicen en España. Pero su equipo carece de la belleza que alguna vez nos regaló el francés.

El Manchester City no necesita mucho para quedarse con la victoria. Como un cazador esperando a su presa, solo busco el momento preciso para golpear al Real Madrid. El equipo de Pep Guardiola sacó a reducir sus galardones y demostró que quiere ganar la Champions League.

Minutos que pasaban lentos. Un Santiago Bernabéu que pintó de blanco sus tribunas para alentar a su equipo en una competición que lo hace reducir. Pase corto por el mediocampo. Tiros largos en búsqueda de las espaldas de los centrales visitantes, guiones repetidos que los jugadores del City pudieron entender.

Una escapada de Gabriel Jesús era un aviso de lo que podría pasar en la noche. Pero Courtois no tuvo problemas para poner el pecho y salvar al equipo de sus amores.

El Real Madrid respondió con Benzema y Vinicius, pero el joven brasileño no tuvo la tranquilidad para anotar el primer tanto del encuentro. Así terminó el primer tiempo, el Real Madrid con el corazón en la mano y el City lamentando no anotar en el momento preciso.

En la segunda parte, Vinicius corrió, se llevó a los defensores rivales y con un sutil pase habilitó a Isco para que pueda anotar el primero del Real Madrid.

Lejos de salir a controlar el partido. Los blancos se metieron en su área y fueron superados por la velocidad de Gabriel Jesús. El atacante brasileño anotó de cabeza el empate de los ciudadanos.

Otra escapada de Sterling terminó en falta y penal a favor del City. El capitán De Bruyne no tuvo problemas ni miedo para anotar el segundo en un estadio caliente. City ganó 2-1 y sueña con dar el golpe en la Champions League.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs Manchester City vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Manchester City.

SEGUNDO TIEMPO:

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO

92' Bale ganó el balón, pero no paso nada

91' Sale el Real Madrid, Mendy se falla una clara situación de gol

Mahrez cae en el área, no hay nada

90' Sterling casi anota el tercero

TRES MINUTOS PARA EL FINAL

89' El Real Madrid sintió el golpe. No tiene el balón

87' Tiro libre para City

86' Mahrez dispara el palo del portero, Courtois tiene el balón

84' Tiro libre peligroso para City. Gabriel Jesús cae al borde del área

84' Tarjeta roja para Sergio Ramos

83' Cambio en el Real Madrid: Ingresa Jovic por Isco y Vasquez por Modric

¡¡GOOOOL DEL CITY!!

De Bruyne anota el penal

- Carvajal derriba a Sterling en el área

80' Penal para el Manchester City

- Gabriel Jesus anota de cabeza el empate de City

76' ¡¡GOOOL DEL CITY!!

75' Bale dispara con la zurda, el portero de City se queda con el balón

74' Otamendi manda un centro que va a las manos del portero blanco

73' Cambio para el Real Madrid, ingresa Bale sale Vinicius

72' Cambio del M, City: Sale Bernardo Silva e ingresa Raheem Sterling

72' Falta de Benzema. Tiro libre del City

71' Centro pasado que va a las manos de Ederson

70' Mendy manda centro a Isco, lo deja en el balón y Ramos dispara. Cerca para el Real Madrid

70' Hermosa jugada del Real Madrid. Se salva City

69' Pase para Casemiro, rechaza City el balón

67' Madrid llego bien. pero pierde el balón

65' Valverde corre y manda un centro para Benzema.

65' Sergio Ramos manda un centro a Mendy, pero los defensores del City recuperan el balón

64' Real Madrid no puede tener la pelota, pierde ante la presión

63' Los visitantes toman control del partido

62' City se alista para el contragolpe, pero Modric desvía el balón

60' City sale y el Real Madrid presiona

- ISCO anota el 1-0 de los blancos tras un buen pase de Vinicius

58' GOOOOL DEL REAL MADRID

57' Mendy dispara y es tiro de esquina para el City

56' Cabecea Isco y el portero ataja el balón

56' ¡Monumental Courtois! El portero ataja el balón y salva a los blancos

55' Mahrez dispara y Courtois ataja el balón

54' El árbitro dice que no paso nada

54' Vinicius cae en el campo de juego, pide penal

52' Falta de Modric y es amonestado con tarjeta amarilla

51' Falta de Vinicius, tiro libre para el City

51' Al palo corto y salida para el Madrid

50' Tiro de esquina para City

50' Gündogan transporta al mediocampo y empieza a asociarse con sus compañeros

50' City toca el balón por todos los sectores del campo de juego

49' Casemiro pierde el balón y el disparo pasa cerca

49' Mahrez casi anota el primero del partido

48' Contragolpe de City

46' Valverde es amonestado con amarilla

46' Falta de Silva, salida para el Real Madrid

45' Comenzó la segunda mitad

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto:

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

- Casemiro en la línea salva la portería del Real Madrid

46' ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE MADRID!

46' Tiro de esquina para City

45' City toca el balón, esperando la mitad de la primera parte

45' Dos minutos de tiempo extra

PUEDES VER: Real Madrid vs Manchester City: Gabriel Jesús y la clara ocasión de gol que falló ante Courtois | VIDEO

44' City controla el balón

43' Ingresa Valverde

43' Lateral de City

42' Courtois toca el balón con Isco

41' Valverde en el campo de juego, acusando un fuerte golpe en la cabeza

40' Mendy un centro rasante que va a la mano de Courtois

39' Silva con Gündoga´, City controla la pelota

38' Valverde toca con Gabriel Jesus.

37' Juegan rápido, Vinicius manda un centro rasante y no llega nadie

37' De Bruyne comete una dura falta a Mendy

37' Los visitantes tocan el balón por todos los sectores del campo de juego.

36' Lateral para el City

36' Courtois tiene le balón

34' Tiro libre para el Real Madrid

33' Gündogan se queja de un fuerte golpe de Modric

33' El Real Madrid toca el balón

32' Ingresa Fernandinho y sale Laporte

- Laporte en el gramado de juego. Pide su cambio

30' Casemiro dispara y el balón sale desviado

29' Gran cabezazo de Benzema, Ederson ataja y el rebote le queda para el Vinicius

29' ¡¡NOOOO!! Vinicius se falló una clara situación de gol

28' Amarilla para Mendy

27' ¡¡De Bruyne!! el balón sale muy desviado, gran jugada del City que casi termina en gol

26' Gabriel Jesús llega hasta la última línea y Varane recupera el balón

25' City toca el balón por todos los sectores del campo, pero Mendy recupera el balón

24' Balón al aire para la portería de Courtois

24' Casemiro toca con Vinicius. El brasileño recupera, pero comete falta. Por poco el Madrid anota 1-0

23' Sergio Ramos toca el balón

23' Casemiro corre con el balón. El brasileño juega con Mendy

22' Real Madrid toca el balón pero la pierde ante la presencia de los jugadores de City

20' ¡Monumental Courtois! De Bruyne manda un pase filtrada y el portero ataja el disparo de Gabriel Jesus

19' Isco con Carvajal, pero el balón rebota a Gabriel Jesús

19' Gündogan corre y juega con Mendy, el último pierde el balón

19' Casi roba Modric en la salida de City

17' City toca el balón, el Real Madrid presiona pero sin éxito.

16' Benzema y Walker recupera el balón

16' Mahrez se cae y es saque de arco para City

15' El balón le queda a Varane y el defensor lo manda a las tribunas

15' Isco manda un buen centro, Benzema no puede conectar

14' Pelota larga para Carvajal, pero sin éxito.

14' Desde el mediocampo, Real Madrid construye el ataque. City se cierra .

13' Sergio Ramos toca el balón

13' Carvajal manda un centro sin receptor

13' Pep pide juego asociado para su equippo

12' Casemira manda un pase profundo para Isco y Ederson rechaza la pelota

11' Vinicius manda un buen centro para Benzema pero Laporte gana la posición y Ederson agarra la pelota

11' El Real Madrid toca el balón

11' Falta para Isco

10' Tras una serie de pases, Silva pierde el balón y es lateral para City

10' El balón rebota en Carvajal y es lateral para city

10' Pase largo para Silva, pero Ramos recupera el balón

9' City recupera el balón

9' Sergio Ramos toca con Isco, este último lanza para Vinicius pero son dirección

9' Casemiro sale con Courtois y toca a Mendy

8' Mendy intenta pasar sin éxito, City recupera el balón

8' Enderson tiene el balón

7' Falta para City, Gündogan es derribado por Valverde.

7' El Real Madrid toca el balón sin profundidad

6' Gabriel Jesus recupera el balón pero Varane logra anular al atacante.

6' Lateral para el Real Madrid

3' Carvajal intentó mandar un pase en filtrado pero el balón sale desviado

2' Real Madrid toca el balón por todos los sectores del campo de juego

1' Vinicius manda un centro que es rechazado por los defensores del city

1' Modric toca con Mendy.

1' Ramos toca Varane, el Real Madrid no puede salir de su propia área

1' Comenzó el partido

Formaciones confirmadas Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varan, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco, Mendy y Vinicius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Jesus.

Entrenador: Pep Guardiola.

Real Madrid vs Manchester City

El Real Madrid terminó su preparación para el partido de ida de los octavos de final de la Champions, que le enfrentan al Manchester City de Pep Guardiola, sin los lesionados Eden Hazard y Marco Asensio pero con el regreso al grupo del brasileño Rodrygo.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, terminó los preparativos de un partido clave de la temporada con toda su plantilla a disposición salvo Hazard y Asensio. El belga cayó lesionado en el Ciudad de Valencia ante el Levante e inicia el proceso de recuperación con un tratamiento que de inicio cierre la fisura que sufre en el peroné derecho. En el club se debate la opción de operación o un tratamiento más conservador para este juego contra el Manchester City.

Mientras, Marco Asensio cuenta los días para su regreso a la dinámica de grupo una vez completada la larga recuperación de su grave lesión de rodilla. Va mejorando el físico con sus entrenamientos en solitario en las últimas prácticas del Real Madrid, en los que trabaja con y sin balón con el objetivo de volver en días a entrenar con sus compañeros. Sin embargo, no tiene la continuidad suficiente para poder estar presente para este juego ante el Manchester City.

El gran ambiente marcó el inicio del entrenamiento del Real Madrid con la presencia de los medios de comunicación. Las bromas y risas marcaron los rondos antes de un trabajo físico y ya a puerta cerrada el trabajo con balón para mejorar la puntería en la definición con series de remate a puertas más partidos en reducidas dimensiones. El defensa canterano Javi Hernández reforzó al primer equipo.

El entrenador del Manchester City, el técnico español Pep Guardiola, se mostró optimista por el estado físico de su jugador Raheem Sterling y confía en que esté disponible para el duelo contra el Real Madrid, el miércoles en el primer juego de la Champions League.

"Creo que sí, que llegará para el partido", respondió Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, cuestionado sobre si Sterling, que ha estado de baja durante tres semanas por una lesión en los isquiotibiales, jugará contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu.

Sterling regresó a los entrenamientos el viernes pero no fue convocado para el choque de la Premier, en el King Power Stadium contra el Leicester y que terminó con la victoria del Manchester City por 0-1 gracias a un gol del brasileño Gabriel Jesús.

Guardiola, sin embargo, fue cauto porque "este tipo de lesiones son peligrosas. El jugador se siente bien pero el médico dijo que eran tres semanas de baja. No queremos arriesgarnos", añadió.

Pep Guardiola

El técnico español del Manchester City confió en que pueda contar con el atacante ya en campoe del Real Madrid. "Queremos que juegue ya en este partido y sobre todo que esté plenamente recuperado para la vuelta".

Pep Guardiola no quiso arriesgar con Sterling para la cita contra el Leicester porque "No hay ninguna posibilidad de ganar la Premier y es mejor no arriesgar si no es necesario".

(Foto: Agencia EFE)

El Manchester City salió de Leicester con los tres puntos y con el segundo puesto, al que aspiraba también su rival, consolidado. "Presionamos e insistimos en la victoria", dijo el técnico, que elogió la determinación de Gabriel Jesús, autor del gol. “Gabriel siempre aporta intensidad. Tuvo tres ocasiones claras contra el West Ham pero no disparó. Esta vez disparó y marcó".

"Es lo que quiero de los delanteros. Que vean la situación y tiren", añadió Pep Guardiola que tres minutos antes decidió la entrada al campo desde el banquillo de Gabriel Jesús en lugar del argentino Sergio Kun Agüero.

Formaciones probables Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco, Benzema y Bale.

DT: Zinedine Zidane.

Manchester City: Ederson, Walker; Fernandinho, Laporte, Mendy; Gündogan, Kevin De Bruyne, Rodri Hernández; Bernardo Silva, Sergio Agüero y Gabriel Jesús.

DT: Pep Guardiola.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Manchester City por Champions League?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Calcio 2

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3, Talksport 2 Radio UK

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City por Champions League?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Manchester City, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Manchester City? Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

Apuesta de DoradoBet: Real Madrid vs Manchester City

Casas de apuestas de Doradobet.

¿Dónde juegan Real Madrid vs Manchester City?

El choque de ida se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, España, lugar donde hace del local el cuadro galáctico.

Santiago Bernabéu

Mapa.





Entrada Real Madrid Manchester City

Lateral Este

Grada Baja: 190€ (público); 133€ (socio).

Grada Alta: 190€ (público); 133€ (socio).

Tribuna: 270€ (público); 189€ (socio).

Primer Anfiteatro: 240€ (público); 168€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 155€ (público); 109€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 110€ (público); 77€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 90€ (público); 63€ (socio).

Lateral Oeste

Grada Baja: 190€ (público); 133€ (socio).

Grada Alta: 190€ (público); 133€ (socio).

Tribuna: 270€ (público); 189€ (socio).

Primer Anfiteatro: 240€ (público); 168€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 155€ (público); 109€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 110€ (público); 77€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 90€ (público); 63€ (socio).

Fondo Norte

Grada Baja: 145€ (público); 102€ (socio).

Grada Alta: 145€ (público); 102€ (socio).

Tribuna: 170€ (público); 119€ (socio).

Primer Anfiteatro: 150€ (público); 105€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 120€ (público); 84€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 70€ (público); 49€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 60€ (público); 42€ (socio).

Fondo Sur

Grada Baja: 145€ (público); 102€ (socio).

Grada Alta: 145€ (público); 102€ (socio).

Tribuna: 170€ (público); 119€ (socio).

Primer Anfiteatro: 150€ (público); 105€ (socio).

Segundo Anfiteatro: 120€ (público); 84€ (socio).

Tercer Anfiteatro: 70€ (público); 49€ (socio).

Cuarto Anfiteatro: 60€ (público); 42€ (socio).

Máximos goleadores de la Champions League

Edición 2019-2020.

1. Robert Lewandowski (Bayern Múnich): 11 goles

2. Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund): 10 goles

3. Harry Kane (Tottenham): 6 goles

4. Dries Mertens (Nápoli): 6 goles

5. Serge Gnabry (Bayern Múnich): 6 goles

6. Raheem Sterling (Manchester City): 5 goles

7. Heung-Min Son (Tottenham): 5 goles

8. Lautaro Martínez (Inter de Milán): 5 goles

9. Mauro Icardi (PSG): 5 goles

10. Mislav Orsic (Dinamo Zagreb): 4 goles

11. Memphis Depay (Lyon): 4 goles

12. Achraf Hakimi (B. Dortmund): 4 goles

13. Kylian Mbappé (PSG): 5 goles

14. Karim Benzema (Real Madrid): 4 goles

15. Quincy Promes (Ajax): 4 goles

16. Mohammed Salah (Liverpool): 4 goles

17. Gabriel Jesús (Manchester City): 4 goles

18. Rodrygo (Real Madrid): 4 goles

19. Luis Suárez (Barcelona): 3 goles

20. Hwang Hee-Chan (Salzburgo): 3 goles

21. Arkadiusz Milik (Napoli): 3 goles

22. Emil Forsberg (RB Leipzig): 3 goles

23. Timo Werner (RB Leipzig): 3 goles

24. Sergio Agüero (Manchester City): 2 goles

25. Ángel Di María (PSG): 2 goles

Máximos goleadores de la UEFA Champions League

Historial completo.

128: Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

114: Lionel Messi (ARG, Barcelona)

71: Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

64: Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

64: Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern)

56: Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50: Thierry Henry (FRA, Mónaco, Arsenal, Barcelona)

48: Zlatan Ibrahimović (SWE, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain , Manchester United)

48: Andriy Shevchenko (UKR, Dínamo de Kiev, Milan, Chelsea)

46: Filippo Inzaghi (ITA, Juventus, Milan)

Real Madrid TV

Transmisión de la previa del duelo entre Real Madrid y Manchester City.

Hora partido Real Madrid Manchester City

9.00 p.m. horario de Madrid, España.

ESPN Play

Aplicación de la cadena ESPN Deportes.

¿Qué es ESPN Play?

ESPN Play es una aplicación creada por ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand.

Con ESPN Play tendrás libre acceso a una amplia variedad de grandes eventos, incluyendo Fútbol de Italia, los cuatro torneos del Grand Slam de tenis, torneos Majors de golf, NBA, Béisbol de las Grandes Ligas, rugby, IndyCar, X Games, y mucho más.

Con ESPN Play podrás:

1) Mirar online partidos en vivo.

2) Elegir entre múltiples transmisiones en vivo simultáneas.

3) Mirar partidos jugados recientemente.

4) Mirar los mejores programas de ESPN TV completos.

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Manchester City | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

TUDN EN VIVO

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Balón Champions 2020

El balón de la final de la Champions League 2020, que se jugará en Estambul, presenta un llamativo diseño que combina los colores blanco, rosa y diferentes tonalidades de azul.

El balón presenta diseño sin costuras. Y está certificado con el sello FIFA, que certifica su calidad. Aunque, a nivel tecnológico, no presenta novedades respecto a la utilizada durante la Fase de Grupos. Con un diseño similar al de la Liga de Campeones 2018/19, aunque con una forma de paneles ligeramente modificada.

Partidos hoy Champions League

Real Madrid vs Manchester City

Lyon vs Juventus.

Mitele Plus

Aquí pasan el partido del Madrid.

¿Cómo ver MiTele Plus EN VIVO Real Madrid vs Manchester City?

Mitele es un servicio de transmisión por Internet y televisión de Mediaset España. El servicio está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes.​ Mediaset España está obligada a geobloquear en determinados países la emisión de algunos programas para cumplir sus compromisos contractuales.

Es posible ver los canales de televisión en directo además de poder ver programas, series, telefilmes, miniseries, películas, informativos, deportes, documentales y música3​, así como el canal 24 horas de Gran Hermano durante los meses de concurso. Igualmente, cuenta con los canales exclusivos Mitele Fun, Mitele Unplugged y Mitele Wala!, emitiendo el primero de ellos una recopilación de los mejores contenidos de humor emitidos en Mediaset; el segundo, series y programas que hicieron historia en el grupo audiovisual, y el tercero, contenidos destinados al público infantil y juvenil.

No te pierdas los partidos más importantes de LaLiga Santander con el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia.LaLiga Fantasy MARCA

La Liga - App Oficial de Resultados de Fútbol

Head Soccer Futbol LaLiga 2019

La Quiniela en vivo

Tiny Striker LaLiga 2019

LaLiga - Juegos Educativos

AdrenalynXL™ LaLiga Santander

¿En qué canal juega el Madrid hoy?

En Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid vs Manchester City: horario Argentina

Real Madrid vs Manchester City se enfrentarán a partir de las 5.00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Real Madrid vs Manchester City: horario Colombia

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Bogotá, Colombia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Quito, Ecuador.

¿A qué hora peruana juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 2.00 p.m. hora del DF, ciudad de México.

Real Madrid vs Manchester City: horario de España

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 9.00 p.m. hora de Madrid, España.

Real Madrid vs Manchester City: hora de Chile

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentarán a partir de las 5.00 p.m. hora de Santiago, Chile.