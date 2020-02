Juventus complica sus posibilidades de avanzar en la Champions tras caer 1-0 ante Lyon [RESUMEN]

Esta tarde en Francia ante más de 50 mil espectadores, Lyon sacó una ligera ventaja en su objetivo por avanzar en la Champions League tras vencer por la mínima diferencia a la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien no pudo hacer nada para evitar la caída de su equipo.

El único gol del partido lo convirtió Lucas Tousart sobre los 31. Houssem Aouar se metió hasta dentro del área por la banda izquierda y sacó un buen centro para que el futbolista francés convierta el solitario tanto del encuentro sobre los 30’.

Juventus vs Lyon EN VIVO MINUTO A MINUTO

90+5' Final en Francia. Juventus perdió 1-0 con Lyon

86' GOL anulado a la Juventus. Paulo Dybala logró el empate, pero la jugada quedó invalidad por una clara posición adelantada

80' Paulo Dybala remata con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.

78' Cambio en Juventus, entra al campo Federico Bernardeschi sustituyendo a Adrien Rabiot.

78' Cambio en Lyon, entra al campo Kenny Tete sustituyendo a Léo Dubois.

75' Remate fallado por Danilo remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

70' Cambio en Juventus, entra al campo Gonzalo Higuaín sustituyendo a Juan Cuadrado

69' Remate de Paulo Dybala directo al arco, pero la pelota se estrella en el palo

64' Alex Sandro intenta rematar al arco desde fuera del área, pero la pelota choca en un jugador de Lyon

62' Cambio en Juventus, entra al campo Aaron Ramsey sustituyendo a Miralem Pjanic.

59' Fuera de juego, Juventus. Alex Sandro intentó un pase en profundidad pero Cristiano Ronaldo estaba en posición adelantada

55' Juan Guillermo Cuadro recibe una falta muy cerca del área grande de Lyon ¡Tiro libre para la Juve!

51' El remate de Cristiano Ronaldo de pelota parada se estrella en la barrera. ¡Será para la próxima, CR7!

49' Centro peligroso desde la banda izquierda, pero primero atrapa la pelota el arquero Szczesny

Empieza la segunda mitad en Francia. Lyon 1-0 Juventus

45+4' Final de la primera mitad. Lyon 1-0 Juventus

45+2' Remate parado alto y por el centro de la portería de Bruno Guimarães desde fuera del área

41' Karl Toko Ekambi remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área

39' Adrien Rabiot remata de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras asistencia de Paulo Dybala

34' Moussa Dembele dispara fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

30' GOOOOOOOOOOOOL de LYON. Tousart anota el primero

28' Marcelo de Lyon ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

24' Marçal remata desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina

21' ¡UFFFFFFFFFF! Se salvó la Juventus. Cabezazo de Ekambi y la pelota se choca en el travesaño

18' Lyon intenta generar peligro en el arco de Szczesny atacando por las bandas

15' Centro de Paulo Dybala al corazón del área en busca de un compañero, pero se anticipa la defensa de Lyon

12' El partido se vuelve trabado por un momento. Juventus vs Lyon en Francia

9' Bruno Guimaraes abandona el campo para ser atendido por los médicos tras una falta de Alex Sandro

6' Ekambi dispara desde fuera del área tras asistencia de Moussa Dembele

4' Centro de Cristiano Ronaldo al segundo palo que no llega el colombiano Juan Guillermo Cuadrado

Empieza el partido en Francia. Juventus vs Lyon por la Champions League

Juventus vs Lyon EN VIVO ALINEACIONES CONFIRMADAS

Lyon: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS VS LYON - PREVIA

El astro portugués será nuevamente el pilar en el equipo italiano aprovechando el excelente momento que atraviesa a nivel local con sus 21 goles que tienen como líder al elenco “bianconero” en la Serie A.



No obstante, “Mr. Champions” todavía mantiene una deuda en la presente edición del torneo continental con apenas dos tantos marcados con los que llega desde la Fase de Grupos.

Duelo aparte: Cristiano vs Aouar

El “Comandante” sostendrá un duelo aparte con la emergente figura del “León”, el volante francés Houssem Aouar, quien a sus 21 años ya comienza a dar destellos de crack que mantienen expectantes en su juego a todos los entendidos del fútbol europeo.

Esta edición es la segunda Liga de Campeones que disputa Cristiano Ronaldo con la camiseta de la Juventus desde su llegada en el 2018-2019. El ídolo mundial sueña con alcanzar la sexta “Orejona” en su brillante carrera, luego de ganar una con el Manchester United y cuatro con Real Madrid.

Formaciones probables Juventus vs Lyon

XI Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

XI Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Cuadrado.

¿Qué canal transmite Juventus vs Lyon por Champions League?

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China: QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: SportsMax App, ESPN Play Norte, SportsMax 2, ESPN Norte

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: NOW TV, SKY Go Italia, Sky Calcio 2, Sky Sport Uno

Japón: DAZN

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

Uruguay: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora juegan Juventus vs Lyon?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Juventus vs Lyon | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Ver TV FOX Sports EN VIVO por INTERNET

Partido entre Atlético Tucumán vs Independiente Medellín.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Juventus vs Lyon | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

FOX EN VIVO

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Tarjeta roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.