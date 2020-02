Real Madrid perdió 2-1 con el Manchester City por Champions League

Real Madrid no pudo con el Manchester City y perdió 2-1, un resultado que los complica en sus opciones para seguir vivo en la Champions League. Zidane se equivocó en los cambios y eso le jugo una mala pasada.

El Manchester City no necesita mucho para quedarse con la victoria. Como un cazador esperando a su presa, solo busco el momento preciso para golpear al Real Madrid. El equipo de Pep Guardiola sacó a reducir sus galardones y demostró que quiere ganar la Champions League.

En la segunda parte, Vinicius corrió, se llevó a los defensores rivales y con un sutil pase habilitó a Isco para que pueda anotar el primero del Real Madrid.

Lejos de salir a controlar el partido. Los blancos se metieron en su área y fueron superados por la velocidad de Gabriel Jesús. El atacante brasileño anotó de cabeza el empate de los ciudadanos.

Otra escapada de Sterling terminó en falta y penal a favor del City. El capitán De Bruyne no tuvo problemas ni miedo para anotar el segundo en un estadio caliente. City ganó 2-1 y sueña con dar el golpe en la Champions League.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs Manchester City vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Manchester City.

SEGUNDO TIEMPO

60' City sale y el Real Madrid presiona

- ISCO anota el 1-0 de los blancos tras un buen pase de Vinicius

58' GOOOOL DEL REAL MADRID

57' Mendy dispara y es tiro de esquina para el City

56' Cabecea Isco y el portero ataja el balón

56' ¡Monumental Courtois! El portero ataja el balón y salva a los blancos

55' Mahrez dispara y Courtois ataja el balón

54' El árbitro dice que no paso nada

54' Vinicius cae en el campo de juego, pide penal

52' Falta de Modric y es amonestado con tarjeta amarilla

51' Falta de Vinicius, tiro libre para el City

51' Al palo corto y salida para el Madrid

50' Tiro de esquina para City

50' Gündogan transporta al mediocampo y empieza a asociarse con sus compañeros

50' City toca el balón por todos los sectores del campo de juego

49' Casemiro pierde el balón y el disparo pasa cerca

49' Mahrez casi anota el primero del partido

48' Contragolpe de City

46' Valverde es amonestado con amarilla

46' Falta de Silva, salida para el Real Madrid

45' Comenzó la segunda mitad

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

- Casemiro en la línea salva la portería del Real Madrid

46' ¡MILAGRO EN EL ÁREA DE MADRID!

46' Tiro de esquina para City

45' City toca el balón, esperando la mitad de la primera parte

45' Dos minutos de tiempo extra

44' City controla el balón

43' Ingresa Valverde

43' Lateral de City

42' Courtois toca el balón con Isco

41' Valverde en el campo de juego, acusando un fuerte golpe en la cabeza

40' Mendy un centro rasante que va a la mano de Courtois

39' Silva con Gündoga´, City controla la pelota

38' Valverde toca con Gabriel Jesus.

37' Juegan rápido, Vinicius manda un centro rasante y no llega nadie

37' De Bruyne comete una dura falta a Mendy

37' Los visitantes tocan el balón por todos los sectores del campo de juego.

36' Lateral para el City

36' Courtois tiene le balón

34' Tiro libre para el Real Madrid

33' Gündogan se queja de un fuerte golpe de Modric

33' El Real Madrid toca el balón

32' Ingresa Fernandinho y sale Laporte

- Laporte en el gramado de juego. Pide su cambio

30' Casemiro dispara y el balón sale desviado

29' Gran cabezazo de Benzema, Ederson ataja y el rebote le queda para el Vinicius

29' ¡¡NOOOO!! Vinicius se falló una clara situación de gol

28' Amarilla para Mendy

27' ¡¡De Bruyne!! el balón sale muy desviado, gran jugada del City que casi termina en gol

26' Gabriel Jesús llega hasta la última línea y Varane recupera el balón

25' City toca el balón por todos los sectores del campo, pero Mendy recupera el balón

24' Balón al aire para la portería de Courtois

24' Casemiro toca con Vinicius. El brasileño recupera, pero comete falta. Por poco el Madrid anota 1-0

23' Sergio Ramos toca el balón

23' Casemiro corre con el balón. El brasileño juega con Mendy

22' Real Madrid toca el balón pero la pierde ante la presencia de los jugadores de City

20' ¡Monumental Courtois! De Bruyne manda un pase filtrada y el portero ataja el disparo de Gabriel Jesus

19' Isco con Carvajal, pero el balón rebota a Gabriel Jesús

19' Gündogan corre y juega con Mendy, el último pierde el balón

19' Casi roba Modric en la salida de City

17' City toca el balón, el Real Madrid presiona pero sin éxito.

16' Benzema y Walker recupera el balón

16' Mahrez se cae y es saque de arco para City

15' El balón le queda a Varane y el defensor lo manda a las tribunas

15' Isco manda un buen centro, Benzema no puede conectar

14' Pelota larga para Carvajal, pero sin éxito.

14' Desde el mediocampo, Real Madrid construye el ataque. City se cierra .

13' Sergio Ramos toca el balón

13' Carvajal manda un centro sin receptor

13' Pep pide juego asociado para su equippo

12' Casemira manda un pase profundo para Isco y Ederson rechaza la pelota

11' Vinicius manda un buen centro para Benzema pero Laporte gana la posición y Ederson agarra la pelota

11' El Real Madrid toca el balón

11' Falta para Isco

10' Tras una serie de pases, Silva pierde el balón y es lateral para City

10' El balón rebota en Carvajal y es lateral para city

10' Pase largo para Silva, pero Ramos recupera el balón

9' City recupera el balón

9' Sergio Ramos toca con Isco, este último lanza para Vinicius pero son dirección

9' Casemiro sale con Courtois y toca a Mendy

8' Mendy intenta pasar sin éxito, City recupera el balón

8' Enderson tiene el balón

7' Falta para City, Gündogan es derribado por Valverde.

7' El Real Madrid toca el balón sin profundidad

6' Gabriel Jesus recupera el balón pero Varane logra anular al atacante.

6' Lateral para el Real Madrid

3' Carvajal intentó mandar un pase en filtrado pero el balón sale desviado

2' Real Madrid toca el balón por todos los sectores del campo de juego

1' Vinicius manda un centro que es rechazado por los defensores del city

1' Modric toca con Mendy.

1' Ramos toca Varane, el Real Madrid no puede salir de su propia área

1' Comenzó el partido

Formaciones confirmadas Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varan, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco, Mendy y Vinicius Jr.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Jesus.

Entrenador: Pep Guardiola.

Real Madrid vs Manchester City

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Real Madrid vs Manchester City gracias a la señal de Fox Sports online. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, pronósticos de casas de apuestas, horario del partido del Real Madrid, canal para ver la Champions League, goles, resumen, estadísticas y más.

El Real Madrid recibe el miércoles al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, en busca de una victoria que encarrile la eliminatoria y de paso arme de moral al equipo antes del encuentro contra el Barcelona del domingo.

El conjunto merengue culminará una semana crucial con un Clásico liguero en el que puede decidirse buena parte de la temporada, por lo que una victoria ante el Manchester City el miércoles se augura esencial, especialmente tras los últimos tropezones.

Después de tres partidos sin ganar en sus últimos cuatro encuentros, el último el sábado cayendo ante el Levante (1-0) en Liga, el Real Madrid ha vuelto a suscitar las dudas de principio temporada en defensa y por la falta de gol.

"Hicimos un gran partido, pero no conseguimos gol y es lo que te penaliza en el fútbol. La mejor manera de seguir es jugar bien, pero consiguiendo resultados", dijo este martes el capitán merengue, Sergio Ramos.

Con esta derrota, el equipo merengue cedió el liderato liguero al Barcelona y antes de intentar recuperarlo el domingo en el clásico ante los azulgranas, los 'merengues' tendrán que recuperar sensaciones ante el City de Pep Guardiola.

"Con la Champions League, el Clásico, tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa", añadió Ramos.

¿En qué canal transmiten el partido Real Madrid vs Manchester City EN VIVO?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Belice: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN2 Colombia

Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Guatemala: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Honduras: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Nicaragua: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Panamá: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: TNT USA, UniMás, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA, B/R Live, Watch TNT

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte, ESPN Andina

¿Cómo llega el Real Madrid a la Champios League?

Ante el equipo inglés, el Real Madrid tendrá que blindar su portería, después de encajar ocho goles en sus últimos cuatro partidos, y recuperar pólvora delante tras el apagón de Karim Benzema, su máximo goleador, que acumula cuatro partidos sin marcar.

El equipo blanco llega, además, con la baja sensible del belga Eden Hazard, que apenas recuperado de una fisura en el tobillo derecho, volvió a recaer el sábado ante el Levante.

"Eden está molesto, no está contento. Estamos un poco mal porque él quería volver con nosotros", dijo este martes Zinedine Zidane, que afirmó no saber si podrá volver a jugar esta temporada.

Hazard, fichaje estrella del pasado verano boreal, sólo ha participado en dos partidos antes de volver a recaer, en una temporada desalentadora, en la que sólo ha jugado 15 encuentros, lastrado por las lesiones.

"Espero una sola cosa: que cuando vuelva, vuelva bien", afirmó Zidane, que advierte contra el Manchester City: "vamos a jugar contra un equipo que tiene muchas virtudes y nosotros tenemos que anular lo que ellos hacen bien".

El equipo inglés, que ya ha dado por perdida la pelea por su campeonato ante la pujanza del Liverpool, se centra en la Champions League como su gran objetivo, una competición que se le resiste a Guardiola desde que abandonó el Barcelona.

¿A qué hora es el partido Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia 21:00 horas

¿Cómo llega el Manchester City a la Champions League?

La sanción de la UEFA por el 'fair play' financiero, que si se confirma, impedirá al equipo jugar en Europa los dos próximos años, hace más urgente un buen resultado en la presente temporada para los 'Citizens' en la máxima competición continental.

Guardiola recuperó para el encuentro a Raheem Sterling, un pilar del equipo inglés, que lleva tres semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

"Está preparado para jugar", aseguró este martes en rueda de prensa Guardiola del que es su segundo máximo anotador, con 20 goles en 35 partidos, a un solo tanto de Sergio Agüero.

El técnico del Manchester City advirtió que se enfrentan "al rey de esta competición, es un gran reto" y marcó el camino para salir con buen resultado del Bernabéu.

"Tenemos que ser nosotros mismos y hacer un buen partido", dijo, pidiendo "estar superconcentrados en nuestro plan, en lo que tenemos que hacer".

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro - Valverde, Modric Kroos, Isco - Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, Agüero, Bernardo Silva. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Pronósticos de casas de apuestas

Casa de apuestas Real Madrid Empate Manchester City Betsson 3.10 3.60 2.38 Inkabet 3.00 3.50 2.30 Bet365 3.00 3.50 2.30 Sportium 3.00 3.40 2.30 Betfair 3.10 3.50 2.30

¿Dónde va a jugar Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY?

Mitele Plus

Aquí pasan el partido del Madrid.