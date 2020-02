Malas noticias para Real Madrid: Vinícius Junior podría perderse la revancha contra el City

La derrota de Real Madrid a manos de Manchester City por la Champions League fue un duro golpe que dejó a todos los madridistas tocados. Empero, esta situación podría ser empeorar dado que Vinícius Junior no estaría disponible para la revancha en Inglaterra.

¿Por qué? El brasileño brindó unas polémicas declaraciones a los medios de comunicación tras el partido en las cuales criticó duramente al árbitro.

“No nos hundimos físicamente. Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Pasó en la primera parte conmigo y Mahrez y me pitó falta. Tiene VAR y no quiso ir a verlo. Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual. En el partido contra el Levante, la primera tarjeta de Sergio en la primera falta no es normal. ¿Si nos pitan mal apropósito? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más”, fueron sus palabras.

Vinícius Junior podría exponerse a recibir un partido de sanción por parte de la UEFA si es que el ente las considera como “conducta antideportiva”, tal cual está recogido en el artículo 15 del Código Disciplinario de la UEFA.

De ser ese el escenario, el joven delantero no estaría contra el City para el partido de vuelta en el Etihad Stadium programado para el 17 de marzo.

Neymar es el último precedente

Un caso similar sucedió la temporada pasada, donde Neymar fue castigado con tres partido debido a sus manifestaciones luego de quedar eliminados ante el Manchester United. "Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner la mano de espaldas? El penalti no existe", había dicho.

EL DATO

Vinicís Junior ha anotado un gol en cinco partidos disputados en la actual Champions League.