Leipzig hace historia: aplastó 3-0 a Tottenham y avanza a cuartos de la Champions League [VIDEO]

La temporada del RB Leipzig marcha de gran forma, pues se encuentran peleando por obtener la Bundesliga y ahora da un paso importante en su historia, al avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Al frente tuvo al Tottenham, pero nunca fue oponente.

Sobre los 10 minutos de juego, se rompió la paridad. Werner realizó un remate dentro del área, pero Eric Dier bloqueó con el pecho, aunque el balón le volvió a quedar al delantero. Ya no buscó la individual, sino que habilitó a Sabitzer justo en la media luna.

El austriaco sacó un potente remate que venció a Hugo Lloris, quien se estiró, aunque su manotazo no tuvo la suficiente potencia. Luego, sobre los 21', Marcel Sabitzer se hizo presente nuevamente, pero esta vez con un remate de cabeza al primer poste.

Si bien no parecía llevar mucho peligro, el guardameta del Tottenham no pudo evitar la caída de su portería y el 2-0 estaba determinado. El equipo de José Mourinho, sumido en una gran crisis futbolística por los resultados recientes, no encontró forma de llegar al gol.

El equema de Julian Nagelsmann en su Leipzig, con tres defensas centrales y con sus laterales volantes de mucho recorrido, hizo que nada pueda generle daño. Ya en el final, Emil Forsberg (87') sentenció la goleada y clasificación a cuartos de la Champions League.

MINUTO x MINUTO | Tottenham vs Leipzig vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Tottenham vs Leipzig por la Champions League.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90+3'

90+2' Leipzig tiene el balón, con sumo dominio.

90+1' CAMBIO EN TOTTENHAM: Ingresa Fagan Walcott por Aurier.

90' El árbitro añade 6 minutos al encuentro.

89' Pase por la izquierda para Moura (Tottenham), pero está absorbido por la marca.

88' Ya sin nada que hacer para el Tottenham.

87' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LEIPZIG! Forsberg sentencia el encuentro.

86' CAMBIO EN LEIPZIG: Ingresa Forsberg por Sabitzer.

84' Upamecano (Leipzig) se fue al ataque, pero Lloris se adelantó a embolsar. Tanganga lo terminó cerrando con mucha fuerza.

83' Tanganga (Tottenham) quedó sentido por un pelotazo en el pecho.

82' Centro de Angeliño (Leipzig), pero quedó bajo y corto.

81' Timo Werner (Leipzig) sube por la izquierda y gana un córner.

80' Posesión absoluta del Leipzig, en su campo y en el rival.

79' CAMBIO EN TOTTENHAM: Ingresa Gedson Fernandes por Lo Celso.

78' No puede el Tottenham, llega a campo rival, pero no tiene opción de pase y regresa a su campo.

77' Schick (Leipzig) avanza por la banda izquierda, pero recibe falta en tres cuartos de cancha.

76' Leipzig combina pases en su campo.

75' Adams (Leipzig) llega por la derecha y saca un centro que se desvió. Tiro de esquina.

74' Dele Alli (Tottenham) está sentido y la acción demora en seguir.

73' ¡UFFF! Gran acción de Moura (Tottenham) por la derecha y centra para Dele Alli, pero no remata con fuerza.

72' Leipzig no deja espacios en su campo, está ordenado y sin sobresaltos.

71' TARJETA AMARILLA: Sabitzer (Leipzig) sancionado.

70' TARJETA AMARILLA: Dele Alli (Tottenham) amonestado.

69' Moura (Tottenham) abrió a la derecha para Dele Alli, pero el balón se va por la línea de fondo.

68' TARJETA AMARILLA: Tanganga (Tottenham) amonestado.

67' Tiro libre en salida para el Tottenham.

66' Acciones divididas en la mitad del campo.

65' Alderweireld (Tottenham) hace un largo envío a la izquierda, pero no tiene recpetor.

64' Otro contragolpe del Leipzig, pero Werner quedó encerrado y perdió el balón. Lamela recupera y sale jugando, pero choca con Sabitzer. Gana una falta, pero este quedó sentido.

63' Sessegnon (Tottenham) llega por la izquierda y saca un centro a media altura. La defensa despeja.

62' La posesión es del Tottenham, pero no tiene un referente claro para anotar.

61' Contragolpe del Leipzig, liderado por Timo Werner. Opta por la acción individual y remata desde fuera del área, pero elevado.

60' CAMBIO EN LEIPZIG: Ingresa Haidara por Nkunku.

59' Tottemham no deja de empujar a su rival, aunque no logra superar la defensa de Leipzig.

58' Remate desde fuera del área de Lucas Moura (Tottenham), pero desviado.

57' Una pelea dura la de Lucas Moura (Leipzig), por la izquierda, con Klostermann. No ganó ninguna hasta ahora.

56' CAMBIO EN LEIPZIG: Ingresa Adams por el lesionado Mukiele.

55' Mukiele (Leipzig) tiene que ser sacado del terreno de juego en camilla.

53' Mukiele (Leipzig) quedó sentido por un pelotazo en la cara.

52' Buen pase para Lucas Moura, pero otra vez Klostermann (Leipzig) tiene una gran lectura de la jugada.

51' Buen cierre de Klostermann (Leipzig) cuando Lamela pretendía meterse al área.

50' TARJETA AMARILLA: Laimer (Leipzig) amonestado.

49' Werner (Leipzig) avanza por la izquierda, pero no logra generar peligro.

48' Lamela (Tottenham) llega a línea de fondo por la izquierda, pero pierde el balón.

47' Falta de Timo Werner (Leipzig) contra Tanganga en la mitad del campo.

46' El segundo tiempo ha iniciado.

DESCANSO: Leipzig 2-0 Tottenham

45+1' TARJETA AMARILLA: Winks (Tottenham) amonestado por una falta al evitar una contra tras un tiro libre no aprovechado.

45' ¡UFFF! El balón le rebotó a Schick (Leipzig) en el área, tras despeje de Dier. Lloris salva con gran estirada.

44' Centro al área chica, donde Gulacsi se eleva y embolsa.

43' Moura (Tottenham) recupera en tres cuartos de cancha, avanza con Lo Celso y luego Aurier genera un córner.

42' Schick (Leipzig) llega al área rival, cede pase al medio, pero nadie conecta.

41' ¡UFFF! Potente remate de Lo Celso (Tottenham), pero el portero Gulacsi contiene.

40' Adelanta sus líneas el Tottenham, pero igual el Leipzig no tiene problemas en salir jugando.

39' Impresionante las llegadas que tiene el Leipzig por las bandas, con laterales en ofensiva, que van despreocupados ante el bajo índice ofensivo del Tottenham.

38' Schick (Leipzig) avanza con potencia por la derecha, pero Dier lo cerró con fuerza física.

37' Tottenham se desespera cuando no encuentra el balón.

36' Winks (Tottenham) comete falta contra Mukiele en la mitad del campo.

35' Nueva acción de balón parado para el Leipzig. Desde el córner.

34' TARJETA AMARILLA: Sessegnon (Tottenham) amonestado por una dura falta.

33' Largo cambio de frente a la izquierda para Angeliño (Leipzig), que controla bien, retrocede y la jugada cambia a la otra banda. Mukiele remata sin peligro.

32' Lesionado Lo Celso (Tottenham) en la mitad del campo.

31' Remate de larga distancia de Werner (Leipzig), que se va desviado.

30' Leipzig no deja que su rival pueda respirar al menos.

29' Lamela (Tottenham) remata de larga distancia, pero no llega a destino.

28' ¡UFFF! Contragolpe del Leipzig y Werner encontró espacio para sacar un potente remate. Lloris contiene en su primer poste.

26' Timo Werner (Leipzig) saca un centro para Schick, pero no llega a destino.

25' Tottenham salía de contra, pero Dele Alli demoró en decidir.

24' Gran jugada colectiva del Leipzig, que termina con un centro de Angeliño, pero Aurier se interpone.

23' Pase entre líneas en busca de Dele Alli, pero apareció bien Klostermann para cerrar su zona.

21' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL LEIPZIG! Sabitzer anota de cabeza.

20' La superioridad es amplia del RB Leipzig, en dominio y juego.

19' ¡GOL ANULADO! Timo Werner (RB Leipzig) anota, pero en posición adelantada.

18' Tiro de esquina para Tottenham que ejecuta Lo Celso, pero sin peligro.

17' Gran jugada de Lo Celso (Tottenham) en la mitad del campo y abre para Aurier. Centro final de Aurier, pero cerró perfecto Upamecano.

16' Falta contra Lo Celso (Tottenham) en tres cuartos de cancha.

15' Largo envío de Alderweireld (Tottenham) que no llega a destino.

14' Tottenham intenta con balones largos, pero no tiene conexión.

13' El dominio del balón es absoluto del RB Leipzig.

12' ¡UFFF! Remate de Mukiele (Leipzig) por el poste derecho. Pega en la parte lateral del arco.

10' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL LEIPZIG! Sabitzer abre el marcador con potente remate desde fuera del área.

09' Tiro libre en salida para el Leipzig.

08' Leipzig tiene el control territorial, aunque no con profundidad.

07' Salida del Tottenham, por bajo. Controlando el balón con claridad y ganan un tiro libre en el medio.

06' Sabitzer (Leipzig) habilitó a Angeliño por la izquierda y remató, pero fue bloqueado fácil por la defensa.

05' Centro raso de Dele Alli (Tottenham) desde la derecha, pero Lamela no llegó para empujar.

04' Tiro libre en salida para Leipzig, por una posición adelantada de Sessegnon.

03' Tiro libre en la mitad del campo para Tottenham, que intenta hacer pie en el juego.

02' Tiro de esquina para el Leipzig. Centro al primer poste, pero despejado.

01' El encuentro está en marcha.

1' El partido inicia en breves minutos.

Formaciones confirmadas Leipzig vs Tottenham

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick y Timo Werner.

Entrenador: Julian Nagelsmann.

Tottenham: Hugo Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas y Dele Alli.

Entrenador: José Mourinho.

Leipzig vs Tottenham

Ver ESPN 2 EN VIVO Tottenham vs Leipzig ONLINE por la Champions League | Fútbol europeo este martes 9 de marzo, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española), por los octavos de final de la Champions. Minuto a minuto en directo.

Los 'Spurs' están obligados a darle vuelta al marcador cosechado en la ida y lograr la gesta en Alemania. El Leipzig, a su vez, buscará sellar el pase a los cuartos. El germano Timo Werner amenazó con volver a dejar su firma.

Vuelve la Champions League y con partidos de infarto, entre ellos la vuelta del Tottenham vs Leipzig. El combinado inglés perdió en la ida, en Londres, por 1-0 con anotación de Timo Werner (de penal). Fue un duro golpe para el cuadro dirigido por José Mourinho.

Para este duelo, 'The Special One' pondrá dos líneas de cuatro y dos delanteros veloces: Dele Alli y Lucas Moura. Los 'Spurs' tendrán la difícil tarea de cortarle una racha a Leipzig de seis partidos invictos en todas las competiciones.

El Leipzig, a su vez, llega sin presión a este duelo y con la consigna de seguir haciendo historia. El cuadro germano marcha tercero en su liga y buscará plasmar su gran momento en la Champions League.

El estratega Nagelsmann no se confía del marcador de ida y quiere asegurar la llave desde el pitazo final, por lo que pondrá tres delanteros desde el vamos: Patrik Schick, Christopher Nkunku y Timo Werner. Este último mencionado registra 27 goles en 35 cotejos.

Formaciones probables Tottenham vs Leipzig

Tottenham: Lloris; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Bergwijn, Winks, Lo Celso, Lamela; Alli, Lucas

Entrenador: José Mourinho

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Werner, Schick, Nkunku

Entrenador: Julian Nagelsmann

¿A qué hora juegan Tottenham vs Leipzig?

A las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

Tottenham vs Leipzig: horarios de todo el mundo

Perú: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

México: 2.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

