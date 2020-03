Tottenham vs. Leipzig [ESPN 2 EN VIVO] por los octavos de final de la Champions League

Tottenham vs. Leipzig EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este martes 10 de marzo por el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions Legue. El encuentro se jugará en el Red Bull Arena de Austria desde las 15:00 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN 2.

Por la victoria. Tottenham llega a este encuentro con la necesidad de revertir el marcador del partido de ida donde el cuadro revelación de Alemania ganó por 1-0. El cuadro dirigido por José Mourinho no atraviesa por un buen momento en la Premier League, además una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria tanto en Champions como en el torneo inglés.

Ahora, ‘Mou’ tendrá que tomar cartas en el asunto para motivar a sus jugadores y seguir adelante en un torneo que podría significar la salvación de la temporada. Sin embargo, con las ausencias de Harry Kane y Heung-min Son la situación comienza a complicarse.

Ahora Lucas Moura, héroe de la semifinal de la edición pasada ante Ajax, conformará el ataque de Tottenham junto con Erik Amela y Dele Alli. Este último, salvó a su equipo de la derrota ante Burnley en la reciente fecha de la Premier League.

Por otro lado, Leipzig, revelación de la Bundesliga, pero que en las últimas fechas ha sufrido un bajón, tiene la pelota en su cancha luego de la victoria en la ida en el mismo Londres. Ahora, de local y con su gente buscarán asegurar la clasificación y seguir en carrera en esta Champions League.

Formaciones probables Tottenham vs Leipzig

Tottenham: Lloris; Davies, Alderweireld, Sánchez, Aurier; Winks, Dier, Lo Celso; Lamela, Moura, Alli.

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Schick, Forsberg; Werner.

