Ver FOX Sports 2 EN VIVO, PSG vs Borussia Dortmund EN DIRECTO Champions LEague

Ver FOX Sports EN VIVO PSG vs. Borussia Dortmund EN DIRECTO | Hoy miércoles 11 de marzo se juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Champios League. Este choque está pactado para las 14:30:p.m (hora peruana) en el Parque de los Príncipes y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

PSG tiene la obligación de sumar una victoria en casa si quiere romper la barrera psicológica de los octavos de final y avanzar a la siguiente instancia, ya que los parisinos cayeron por 2-1 en la ida con un doblete de la nueva promesa del fútbol, Erling Haaland.

Tomas Tuchell, quiere mandar al campo de juego a todas sus figuras, sin embargo, todo indica que eso no será posible, pues Kylian Mbappé sería casi una baja confirmada para los locales. El delantero habría encendido las alarmas luego de presentar una gripe fuerte y pasar los exámenes correspondientes para determinar si padece de la sepa del Coronavirus.

Sea cuál sea el resultado, el jugador estaría muy débil y no podría estar al 100% en el duelo ante el conjunto alemán que a diferencia de los locales llega todos sus exponentes y con la moral en alto, pues viene de una buena racha en la Bundesliga.

Neymar otra las cartas de gol del PSG, a diferencia de su compañero se encuentra en un buen momento con el club al cual parece ya haberse acostumbrado, además se muestra muy confiado en poder remontar el resultado y celebrar al final de los 90 minutos la clasificación de su equipo a cuartos.

Por su parte el Dortmund no se queda atrás y tiene al igual que su rival una ofensiva tremenda conformada por Eirling Haaland y Jadon Sancho, ambos son dinamita y a pesar de disputar los dos su primera Champions League han demostrado dar la talla.

PSG vs. Borussia Dortmund | Posibles Alineaciones

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Dan-Axel Zagagou, Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Erling Haaland, Thorgan HAzard, Lukasz Piszczek, Emre Can y Axel Witsel.

Entrenador: Lucien Favre.

PSG: Keylor Navas, Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verrati, Gueye, Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé.

Entrenador: Thomas Tuchel.

¿Qué canal transmite PSG vs. Borussia Dortmund?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Haití: SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

Jamaica: SportsMax 2, SportsMax App

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

A qué hora juegan PSG vs Dortmund EN VIVO por la Champions League

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

ESPN EN VIVO GRATIS Fútbol

Partidos de la Champions League en directo.

Partidos de hoy Champions League

PSG vs. Borussia Dortmund

Liverpool vs. Atlético Madrid

¿Cuándo juegan PSG vs Borussia Dortmund?

Este miércoles 11 de marzo.

¿Dónde juegan PSG vs Borussia Dortmund?

En el estadio Parque de los Príncipes de París, Francia.

Parque de los Príncipes

Aquí se jugará el duelo entre PSG vs. Borussia Dortmund.

¿Cuánto quedaron en la ida PSG vs Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund ganó por 2-1 al PSG en el Signal Iduna Park de Alemania.

Guía TV de FOX Sports 2: transmisión Champions League

Países: Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Guía TV de FOX Sports Norte: transmisión Champions League

Países: México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico y El Salvador.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Borussia Dortmund vs PSG? Guía TV

México Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

México Sky Sports: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

México Megacable: Canal 303 (SD) y Canal 1303.

República Dominicana Sky Sports: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

México: Fox Sports App ► play.foxsportsla.com (solo MEX)

Guatemala Claro TV: Canal 305 (HD).

Honduras Claro TV: Canal 47 (Analógico), Canal 209 (Digital), Canal 210/587 (HD) y Canal 552 (HD).

Honduras Cable Color: Canal 38 (Analógico) y Canal 452 (Digital).

Honduras Mayavisión: Canal 16.

El Salvador Claro TV: Canal 42 (Analógico), Canal 209 (Digital) y Canal 210/587 (HD).

Costa Rica Telecable: Canal 45 (Analógico) y Canal 225 (Digital).

República Dominicana Altice: Canal 360 (SD) y

República Dominicana Claro TV: Canal 302 (SD), Canal 1302 (HD y Canal 464 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund? | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra óptica.

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Mitele Plus Fútbol Total

Contenido exclusivo.

1) LaLiga Santander

2) LaLiga Smartbank

3) UEFA Champions League

4) UEFA Europa League

5) UEFA Supercopa

6) Mitele Plus básico *

(*) Valorado en 3 euros al mes de manera independiente.