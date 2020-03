Jurgen Klopp encara a un periodista: "Tu trabajo es informar y espero que lo hagas mejor de lo que haces las preguntas"

Nuevamente fue consultado por el tema del Coronavirus y esta vez fue menos diplomático. Jurgen Klopp, en la previa al Liverpool-Atlético de Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, recibió la consulta de un periodista argentino que radica en España y estalló.

"No se dan la mano antes de los partidos (como prevención) pero el fútbol es un deporte de contacto. ¿No te preocupa que tus jugadores se contagien?", fue la interrogante.

El técnico campeón de la Champions fue enfático en su respuesta: "Los jugadores no son especiales. Este es un tema de toda la sociedad, me molesta que no lo veas así", contestó.

Liverpool jugará este miércoles ante el elenco de Diego Simeone, que viene de vencerlo 1-0 en el choque de ida. Para este encuentro en Anfield se decidió que el mismo se desarrolle con hinchas en las tribunas.

"Confiamos en que la atmósfera de Anfield nos ayude a superar la serie. Muchos jugadores del Atlético no han jugado en un ambiente como este y esperemos que eso nos ayude, más allá de los méritos que hagamos en el campo", puntualizó Klopp.