Liverpool vs Atletico Madrid EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, hora y canal por Champions League

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO vía ESPN 2 | este miércoles 11 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Champions League ONLINE en Anfield. El encuentro también será transmitido por ESPN Play, Movistar+, Facebook Watch y Fox Play. Sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El neerlandés Danny Makkelie será el árbitro del encuentro. Han sido unas semanas complicadas para el Liverpool de Jürgen Klopp, que en una temporada magnífica empezó por una racha negativa que lo llevó a tres derrotas en los últimos 5 encuentros que disputó. Todo lo inició el Atlético Madrid, que se impuso en casa por 1-0 en la ida, con gol de Saúl Ñíguez.

Si bien la alegría llegó con la ajustada victoria sobre el West Ham (3-2), pero en el fin de semana tropezó y perdió el invicto que tenían en la Premier League: Watford los goleó 3-0. Y luego, Liverpool quedó eliminado a manos de Chelsea (2-0), pero finalmente Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino se recuperaron ante el Bournemouth, aunque ajustado (2-1).

En tanto, el Atlético Madrid todavía no encuentra la regularidad en la temporada, pues llegará a este decisivo duelo con dos empates en la espalda: 1-1 con Espanyol y 2-2 ante Sevilla. No obstante, si lo colectivo todavía no se consolida en el equipo de Diego Simeone, el aspecto individual se verá reforzado, pues João Félix se encuentra recuperado.

La principal dura para los colchoneros es si arrancará Álvaro Morata, que está sentido, o Diego Costa. El 'Largato' podría ser una opción por el desgaste que puede generar en la defensa de Liverpool, conocido por todos su garra, aunque también molestoso, estilo de juego. En tanto, los reds contarán con el regreso del capitán Jordan Henderson.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Posibles alineaciones

XI Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané.

XI Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Correa, Saúl, Thomas, Koke; João Félix y Diego Costa.

¿En qué canales ver el Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bélgica: Proximus Sports

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Internacional: Facebook Live

Italia: SKY Go Italia, Sky Calcio 2, NOW TV

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate

Estados Unidos: UniMás, Watch TNT, B/R Live, TNT USA, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

¿A qué hora juegan Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 a.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Atlético Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.