► Vía FOX Sports HD, PSG vs Borussia Dortmund EN VIVO 2-0 por Champions League

Ver PSG vs. Borussia Dortmund EN VIVO vía FOX Sports 2, Movistar y Mitele Plus EN DIRECTO | Este miércoles 11 de marzo se juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Champios League. Este duelo se realizará a las 15:00 p.m (hora peruana) en el Parque de los Príncipes y será transmitido vía Fox Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

MINUTO x MINUTO | PSG vs Borussia Dortmund vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido PSG vs. Borussia Dortmund por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Final del primer tiempo en el Parque de los Príncipes.

¡GOOOOL!

46' Juan Bernat anota con sutil toque tras un centro en el área.

41' Disparo cruzado de Thorgan Hazard (BD) al arco de Navas. ¡Casi!

37' Otro remate de Sancho (BD) a las manos de Navas.

36' Remate de Sancho - tiro libre- (BD) a las manos de Navas.

¡GOOOOL!

27' Neymar de paloma anota en el Parque de los Príncipes.

24' Bürki evita el gol de Cavani (PSG). Desvió apenas con su pie.

21' Corta Kimpembe (PS) ante la llegada de Haland.

18' Remate de Sancho (BD) en primera desde el borde del área. Desviado.

15' Amarilla para Håland (BD).

8' Se incorpora Neymar en el cuadro francés.

7' Neymar (PSG) tendido en el campo por un golpe en el hombro.

Ya se juega en el Parque de los Príncipes PSG 0-0 Borussia Dortmund.

1' El partido inicia a las 3.00 p.m. de Perú y Colombia; 5.00 p.m. de Argentina; y 9.00 p.m. de España.

Formaciones confirmadas PSG vs Borussia Dortmund

PSG: Keylor Navas, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Neymar y Edinson Cavani.

Entrenador: Thomas Tuchel.

¡HAY EQUIPO!



¡Estos son los 1⃣1⃣ jugadores que buscarán el pase a las semifinales de la @LigadeCampeones!#VamosParís 🔴🔵 pic.twitter.com/ANJPc7I1nR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 11, 2020

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou, Achraf Hakimi, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Emre Can, Axel Witsel, Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

PSG vs Borussia Dortmund

Un partido de pronóstico reservado. En el duelo de ida, Borussia Dortmund superó 2-1 al PSG gracias a los dos goles de Erling Haaland, la estrella de 19 años del cuadro alemán. Pero ahora la historia es distinta, el equipo parisino sabe que un error los dejará afuera.

La gran apuesta del equipo francés es Neymar. La estrella de Brasil viene teniendo encuentros sobresalientes y en más de una oportunidad se puso el equipo a sus hombros. 'Ney' no quiere seguir en el PSG, pero se quiere retirar por la puerta grande, con la Champions en sus manos.

Sin embargo, el camino no será sencillo. En los últimos años, el PSG no pudo superar los octavos de final de la Champions League. Números que juegan en contra del actual campeón de la Liga francesa.

Para este duelo, los locales no podrán contar con Kylian Mbappé. El joven delantero viene atravesando problemas de salud y el técnico Thomas Tuchel confirmó su no convocatoria.

Por su parte, Borussia Dortmund es un equipo que sabe jugar estos tipos de encuentros. A pesar de la juventud de sus jugadores, el cuadro alemán viene ejerciendo una idea de juego desarrollado en la tenencia de balón. Sin embargo, saben jugar al contragolpe.

FOTO: Champions League

Cuentan con jugadores rápidos, eficaces en los últimos metros del campo de juego y cuando las cosas no salen a su favor, Haaland se convierte en el héroe del equipo para anotar goles en los momentos claves. El noruego es el principal referente de ataque frente al PSG.

Formaciones probables PSG vs Borussia Dortmund

XI PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di María, Gueye, Marquinhos, Neymar; Cavani, Icardi.

XI Borussia Dortmud: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Witsel, Can, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland.

¿En qué canales ver el PSG vs Borussia Dortmund?

Argentina: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur y Fox Sports 2 Argentina.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur y ESPN Play Sur.

Brasil: Esporte Interativo Plus.

Canadá: DAZN.

Chile: ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

República Dominicana: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y ESPN Play Sur.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Francia: RMC Sport en direct y RMC Sport 1.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia y NOW TV.

México: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Países Bajos: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports Cono Norte.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur y ESPN Play Sur.

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur y ESPN Play Sur.

Inglaterra: Talksport 2 Radio UK, BT Sport 3 y BT Sport Live.

Estados Unidos: B/R Live, Univision NOW y Galavision.

Uruguay: FOX Play Sur, ESPN Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Venezuela: FOX Play Norte, ESPN Play Sur y Fox Sports Cono Norte.

¿A qué hora juegan PSG vs Borussia Dortmund?

A las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

PSG vs Borussia Dortmund: horarios de todo el mundo

Perú: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

México: 2.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

Parque de los Príncipes

El estadio de PSG tiene capacidad para 48 mil 712 espectadores.

Postal de la ida.

Partidos de hoy Champions League

Liverpool vs Atlético Madrid

PSG vs Borussia Dortmund

Guía TV de FOX Sports 2: transmisión Champions League

Países: Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Guía TV de FOX Sports Norte: transmisión Champions League

Países: México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico y El Salvador.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Borussia Dortmund vs PSG? Guía TV

México Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

México Sky Sports: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

México Megacable: Canal 303 (SD) y Canal 1303.

República Dominicana Sky Sports: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

México: Fox Sports App ► play.foxsportsla.com (solo MEX)

Guatemala Claro TV: Canal 305 (HD).

Honduras Claro TV: Canal 47 (Analógico), Canal 209 (Digital), Canal 210/587 (HD) y Canal 552 (HD).

Honduras Cable Color: Canal 38 (Analógico) y Canal 452 (Digital).

Honduras Mayavisión: Canal 16.

El Salvador Claro TV: Canal 42 (Analógico), Canal 209 (Digital) y Canal 210/587 (HD).

Costa Rica Telecable: Canal 45 (Analógico) y Canal 225 (Digital).

República Dominicana Altice: Canal 360 (SD) y

República Dominicana Claro TV: Canal 302 (SD), Canal 1302 (HD y Canal 464 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund? | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra óptica.

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Mitele Plus Fútbol Total

Contenido exclusivo.

1) LaLiga Santander

2) LaLiga Smartbank

3) UEFA Champions League

4) UEFA Europa League

5) UEFA Supercopa

6) Mitele Plus básico *

(*) Valorado en 3 euros al mes de manera independiente.

FOX Sports Play

Aplicación de FOX Sports para observar todos los partidos de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.

Mi tele

Aplicación para ver la Champions League.

Champions League hoy

Octavos de final de la Liga de Campeones.

Partidos de la Champions hoy EN VIVO

PSG vs. Borussia Dortmund

Liverpool vs. Atlético de Madrid

