► Señal ESPN 2 EN VIVO, Atlético Madrid vs Liverpool EN DIRECTO PT 1-0 por Champions League

Ver Movistar Liga de Campeones Atlético Madrid vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN 2, Mitele Plus y Movistar ONLINE EN DIRECTO se enfrentan HOY en el choque de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El encuentro se jugará en el mítico Estadio de Anfield desde las 15:00 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN Play.

MINUTO x MINUTO | Liverpool vs Atlético Madrid vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Liverpool vs. Atlético Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

ENTRETIEMPO

Minuto a minuto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

43' Combinación letal entre Alexander-Arnold, Salah y Chamberlain por derecha, el inglés saca el centro al punto de penal y Georginio Wijnaldum se separa de su marcador para definir con un cabezazo al piso, imposible para Oblak.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL

41' ¡Ocasión del Liverpool! Chamberlain recibe en la frontal del área, busca el palo izquierdo, pero su remate se va desviado.

38' Impresionante cómo el Atlético gana casi todos los balones aéreos. El Liverpool apenas ha ganado en las pelotas paradas y si lo ha hecho se ha encontrado con Oblak.

36' ¡Nuevamente Oblak! Centro lateral al área chica, Firmino rompe la trampa del offside y la empalma, pero la reacción de Oblak es impresionante para poner la mano y negarle el gol al Liverpool.

34' ¡Se la pierde Mané! Balón largo para Salah, el egipcio le gana a Lodi, hace la diagonal hacia dentro y suelta el pase para el senegalés en la frontal del área, el atacante quiere colocar el balón, pero no logra pegarle bien. La cancha mojada tampoco le ayuda.

32' Otra vez Van Dijk. El central del Liverpool sigue la jugada y rechaza de cabeza un centro para Diego Costa.

31' Gran cierre de Van Dijk cuando Correa filtraba un pase para la ruptura de Joao Felix.

28' La tendencia sigue. El Atlético defiende en bloque bajo, con dos líneas dos juntos y dejando muy poco espacio para que su rival maniobre.

¡Gol del PSG! Neymar anota el 1-0 e iguala el global (2-2) ante Dortmund.

25' Liverpool asedia al Atlético con la pelota parada, pero la visita pobla su área y siempre tiene superioridad ante los rematadores rivales.

23' Imperiales Savic y Felipe para ganar todos los balones largos e impedir la progresión del Liverpool.

20' ¡UFFF! Centro lateral, Van Dijk va por el cabezazo, pero un rival se anticipa y rechaza al córner.

18' Atlético apuesta por los balones largos a la espalda de la defensa del Liverpool. Por ahora, le está faltando precisión.

16' Balón largo a la espalda de la defensa para Correa, pero Van Dijk se eleva para rechazar y evita que el argentino quede mano a mano ante Adrián.

14' ¡Atajadón de Oblak! El arquero del Atlético le niega el gol al Liverpool, a un remate de Chamberlain.

12' Intensa lluvia en Anfield.

9' ¡Ocasión del Liverpool! Mané roba el balón a Correa, hace la diagonal hacia la derecha, habilita a Salah, el egipcio se saca a Lodi y le pega al palo contrario, pero su remate se va ligeramente desviado.

7' Atlético progresa con un balón largo para Koke, el volante pivotea para Joao Felix, pero Gomez detiene al portugués con un empujón.

5' ¡Intento del Liverpool! Wijnaldum ataca el área, Henderson saca el centro preciso y el holandés se impone a su rival, pero el cabezazo va a las manos de Oblak.

4' El Atlético se ubica bien plantado en su campo, cierra espacios y hace incómodo el partido al Liverpool.

2' ¡UFFF! Diego Costa tiene la primera del partido. El atacante queda mano a mano ante Adrián, pero su disparo se va por el lateral de la red.

1' El partido inicia a las 3.00 p.m. de Perú y Colombia; 5.00 p.m. de Argentina; y 9.00 p.m. de España.

Formaciones confirmadas Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Virgil van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Entrenador: Jürgen Klopp.

Atlético Madrid: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Saúl, Thomas, Ángel Correa, Koke, Diego Costa y Joao Félix.

Entrenador: Diego Simeone.

Liverpool vs Atlético Madrid

A sacar la chapa. Liverpool, actual campeón de la Champions League, afrontará el partido más importante de la temporada en este torneo para poder seguir con vida en el mismo. Al frente estará un Atlético Madrid que sabe cómo defender y cuidar el resultado obtenido en la ida por 1-0 con gol de Saúl Ñíguez.

Hace pocos días Liverpool atravesó por los momentos más complicados de la temporada al perder por primera vez en la Premier League, caer ante Atlético en la ida y quedar eliminado de la FA Cup ante Chelsea. Sin embargo, la última victoria ante por 2-1 ante el Bournemouth ha devuelto la calma dentro del primer equipo de Anfield.

No obstante, el temible brote del Coronavirus no ha sido un tema ajeno para ambos equipos que han sido consultados por los hombres de prensa. Ante esta situación, Jürgen Klopp estalló en la conferencia de prensa previa a este duelo dejando en claro que como hombre de fútbol no puede opinar sobre un tema tan delicado.

"Los jugadores no son especiales. Este es un tema de toda la sociedad, me molesta que no lo veas así", explicó el DT alemán. Asimismo, Klopp espera que los hinchas de Liverpool ayuden para que su equipo pueda superar al Atlético este miércoles: "Confiamos en que la atmósfera de Anfield nos ayude a superar la serie”, sentenció.

Atlético a cuidar el resultado

Atlético Madrid de Diego Simeone es un equipo que se ha caracterizado por defender con uñas y dientes sus resultados a favor. Esto seguramente se verá ante Liverpool luego de ganar por 1-0 en la ida.

No obstante, el ‘Cholo’ tendrá una duda para alinear a su equipo titular, pues Álvaro Morata se encuentra sentido muscularmente y Diego Costa podría arrancar desde el vamos. Ahora, Atlético Madrid tendrá que jugar el partido ideal para poder detener a un equipo que vaya que sabe de remontadas.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Posibles alineaciones

XI Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané.

XI Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Correa, Saúl, Thomas, Koke; João Félix y Diego Costa.

¿En qué canales ver el Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bélgica: Proximus Sports

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China: QQ Sports Live

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Internacional: Facebook Live

Italia: SKY Go Italia, Sky Calcio 2, NOW TV

Jamaica: SportsMax App, SportsMax 2

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate

Estados Unidos: UniMás, Watch TNT, B/R Live, TNT USA, Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

¿A qué hora juegan Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO por la Champions League?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 a.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Guía TV de ESPN 2: transmisión Champions League

Países: Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Liverpool vs Atlético Madrid? | Guía de canales TV

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Atlético Madrid vs Liverpool? | Diales TV

En Movistar LaLiga encontraremos las emisiones de los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra óptica.

Movistar Liga de Campeones

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Movistar +

Movistar LaLiga: Dial 46.

Movistar LaLiga 1: Dial 47.

Movistar LaLiga 2: Dial 48.

Movistar LaLiga 3: Dial 49.

Movistar Liga de Campeones: Dial 50.

Movistar LaLiga 4: Dial 176.

Movistar LaLiga 5: Dial 177.

Movistar LaLiga UHD: 440.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Orange TV

Orange TV Movistar LaLiga: Dial 110 y Dial 111 (UHD).

Orange TV Movistar LaLiga 1: Dial 117.

Orange TV Movistar LaLiga 2: Dial 118.

Orange TV Movistar LaLiga 3: Dial 119.

Orange TV Movistar LaLiga 4: Dial 121.

Orange TV Movistar LaLiga 5: Dial 122.

Guía de diales TV de Movistar LaLiga por Andorra Telecom

Andorra Telecom Movistar LaLiga: Dial 202.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 1: Dial 281.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 2: Dial 282.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 3: Dial 283.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 4: Dial 285.

Andorra Telecom Movistar LaLiga 5: Dial 286.

Mitele Plus Fútbol Total

Contenido exclusivo.

1) LaLiga Santander

2) LaLiga Smartbank

3) UEFA Champions League

4) UEFA Europa League

5) UEFA Supercopa

6) Mitele Plus básico *

(*) Valorado en 3 euros al mes de manera independiente.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Atlético Madrid, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver Liverpool-Atlético Madrid?

Movistar Liga de Campeones, ESPN 2 y Mitele Plus.

Liverpool Football Club

Equipo de fútbol inglés.

¿A qué hora juega el Atleti?

A las 3.00 p.m.

¿A qué hora juega el Liverpool?

A las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

¿Cuándo juega el Liverpool?

Miércoles 11 de marzo.

Liverpool contra Atlético Madrid

Duelo de octavos de final de la Champions League.

A puro gol

Todos los goles.

Apurogol Atlético Madrid vs Liverpool

Todos los goles.

Apurogol Liverpool vs Atlético Madrid

Todos los goles.

Fútbol Libre

Programa deportivo.

Fútbol para todos

Programa deportivo.

Fútbol Total

Programa deportivo.

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Sin necesidad de sacar una cartulina amarilla, el árbitro puede expulsar al jugador si la falta es de gravedad.

Sephora

Fútbol internacional.

¿Quién juega hoy en la Champions?

Liverpool vs. Atlético Madrid.

Adrian, portero Liverpool

Jugará en lugar de Alisson.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO

Partido de la Champions League.

Alisson Becker

El gran ausente del Liverpool esta noche.

João Félix

João Félix es un futbolista portugués que juega como delantero en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de España. Desde 2019 es internacional absoluto con la selección portuguesa.

Alex Oxlade-Chamberlain

Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain​, más conocido como Alex Oxlade-Chamberlain, es un futbolista inglés de origen jamaicano. Se desempeña como carrilero derecho, mediocentro, interior o extremo y actualmente milita en el Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra.

Rojadirecta

Expulsión.

Ver Champions GRATIS

Con aplicaciones.

ESPN EN VIVO

Partido de la Champions.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO

Duelo de la Liga de Campeones.

Ver Champions League EN VIVO por INTERNET

ESPN 2.

Liverpool Atlético de Madrid

Partido de la Champions League.

Movistar Yomvi

Partido de la Champions.

Inadina ASK Mitele

Fútbol en directo.

ESPN Sky

Partido de la Champions League.

Simyo

Duelo de Champions.

Apurogol

La Champions League.

FOX Sports Play

Partido de la Champions.

Mi tele Plus

Champions.