► Ver ESPN 2 EN VIVO GRATIS, Atlético Madrid vs Liverpool ST 1-0 EN DIRECTO Champions League

Ver ESPN 2 EN VIVO Atlético Madrid vs Liverpool HOY | STREAMING GRATIS | TRANSMISIÓN ONLINE VÍA YOUTUBE | VER FÚTBOL INTERNACIONAL | Liverpool recibe hoy miércoles 11 de marzo al Atlético de Madrid en el Anfield por los octavos de final de la Champions League. El partido será transmitido a partir de las 15:00 horas de Perú y 17:00 horas de Argentina por la señal de ESPN Play.

MINUTO x MINUTO | Liverpool vs Atlético Madrid vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Liverpool vs. Atlético Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!

- 44' Se acaba la primera mitad. Muy superior el Liverpool.

- 42' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! Wijnaldum apareció pcon un cabezazo contra el piso, que le quedó imposible a Oblak y coloca el 1-0. Estalló Anfield.

- 41' ¡OTRO MÁS! Nuevo disparo de Chamberlain, pero se va desviado ante la mirada de Oblak.

- 38' Tiro de esquina que el Liverpool no pudo aprovechar. La defensa colchonera está dejando todo en el campo.

- 37' Presiona el Liverpool. Ya tiene 8 remates en lo que va del partido.

- 35' ¡INMENSO OBLAK! Tras un un buen centro, Firmino desvía el balón y parecía el primero del Liverpool, pero apareció Oblak para salvar a si equipo.

- 33' ¡UFFFFFFFF! Mané le pegó al balón tras una buena recuperación de Salah, pero la pelota va al medio y ahí se encontró con Oblak.

- 33' Tiro de esquina desperdiciado por el Atlético.

- 32' ¡UF¡ Koke metió un buen centro, pero el Liverpool lo manda al córner.

- 31' Falta tras dura entrada de Henderson sobre Joao Félix.

- 30' El árbitro Makkelie señala una falta en ataque del 'Lagarto' Diego Costa

- 26' Alexander Arnold metió un buen centro desde la esquina, pero apareció bien la defensa colchonera.

- 23' La hinchada se hace sentir en Anfield. Hermoso ambiente se vive en el estadio.

- 21' Falta de Alexander Arnold. El árbitro no ha sacado tarjetas hasta el momento. No se quiere complicar.

- 20' Se arma la polémica en Anfiel. Los 'reds' piden mano en el área por parte de los colchoneros. Sin embargo, el VAR no lo da válido.

- 17' ¡UFFFFFFFFFF! Felipe cabeceó dentro del área del Liverpool, pero se salvan los locales.

- 15' Liverpool con una gran cantidad de remates no logra empatar el partido.

- 14' ¡INMENSO! Disparo potente de Oxlade-Chamberlain, atajó bien Oblak.

- 11' ¡UF! Nueva llegada de los 'reds'. Henderson le pegó de volea, pero la pelota se fue muy desviada.

- 9' ¡UFFFFFFFFFF! Le pegó Salah desde fuera del área. Sin embargo la pelota no bajó a tiempo.

- 8' El tiro libre derivó en Trippier, quien no logró bajar bien el balón. Anuncian los colchoneros.

- 7' Falta de Gómez sobre Joao Félix.

- 6' ¡UFFFFFFFFFF! Intentó Wijnaldum con un cabezazo al centro del arco.

- 4' Wijnaldum intentó, pero estaba en fuera de juego.

- 2' Salió a presionar el Liverpool, quiere igualar rápido la serie.

- 1' ¡UFFFFFFFFF! Sorprendió el Atlético con un remate de Diego Costa que se va cerca al poste inferior.

Formaciones confirmadas Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Virgil van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

Entrenador: Jürgen Klopp.

Atlético Madrid: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Trippier, Saúl, Thomas, Ángel Correa, Koke, Diego Costa y Joao Félix.

Entrenador: Diego Simeone.

Liverpool vs Atlético Madrid

El diario Líbero realizará una transmisión en vivo del partido Atlético Madrid vs Liverpool gracias a la señal de ESPN. En el streaming online encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, pronósticos de casas de apuestas, canal para ver la Champions League hoy, horario y guía de canales.

El Atlético de Madrid visita el miércoles (20h00 GMT) Liverpool en la vuelta de octavos de final de la Champions League, armado con su ajustada victoria 1-0 de la ida para intentar superar al campeón en su infierno de Anfield.

Si hace tres semanas, el Metropolitano rugió para impulsar al equipo, todo hace pensar que, más allá de las preocupaciones por el nuevo coronavirus, Anfield responderá para levantar a su equipo.

El Atlético Madrid afronta el encuentro tras acumular seis partidos sin perder y con ganas de dar una alegría a su afición tras el empate del sábado 2-2 con el Sevilla, que le mantiene quinto clasificado fuera de los puestos de Champions League en la Liga española.

El equipo madrileño acude a Inglaterra apoyado en su gol de ventaja, pero sabedor de que va a tocar sufrir en el terreno del vigente campeón de la Champions League.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid a la Champions League?

"Va a ser muy, muy difícil, aquí nos costó muchísimo llevarnos la victoria y allí no va a ser menos, tenemos que salir a tope porque ellos van a salir a morir", afirmó el sábado el centrocampista rojiblanco Marcos Llorente tras el encuentro contra el Sevilla.

"Sabemos que va a ser un partido muy bonito, muy sufrido. Cualquier duelo va a ser un detalle que pueda marcar el partido", afirmó Saúl.

El técnico Diego Simeone podrá, en principio, contar con todos sus hombres, recuperando a jugadores como Kieran Trippier, Joao Félix o Héctor Herrera, con los que no pudo contar en el partido de ida.

Sólo el delantero Álvaro Morata, no se entrenó el lunes por molestias en el muslo por un golpe recibido en el partido contra el Sevilla, aunque todo apunta a que podrá ser de la partida el miércoles.

El equipo rojiblanco intentará hacer valer la fortaleza defensiva, algo menor esta temporada, que le hizo famoso en Europa ante un Liverpool, que llega al encuentro con la baja sensible de su portero Alisson Becker.

"Es muscular, ligero, cerca de la cadera. Un pequeño músculo", precisó el técnico Jurgen Klopp la pasada semana.

El meta brasileño se lesionó en un entrenamiento antes del partido contra el Chelsea del martes pasado, que el Liverpool perdió 2-0.

¿Cómo llega el Liverpool a la Champions League?

El equipo inglés, una auténtica apisonadora desde el inicio de la temporada, cayó a partir de la derrota en el Metropolitano en un pequeño bache, del que el miércoles intentará salir.

Desde que perdieron en Madrid, los 'Reds', ganaron frente al West Ham, para luego caer contra el Watford (3-0) en su primera derrota de la temporada en la Premier y ser eliminados de la FA Cup por el Chelsea (2-0).

El equipo inglés afronta el encuentro tras una balsámica victoria el pasado fin de semana contra el Bournemouth (2-1), al que tuvo que remontar.

"Obviamente, entrar en ese juego con un buen resultado es agradable, nos da una buena sensación", dijo el centrocampista James Milner a los medios de su club.

"Sabemos lo buenos que son (el Atlético Madrid), sabemos lo bien organizados que están, pero esperamos poder superarlos, revertir eso y tener otra noche especial en Anfield", añadió.

Klopp debería volver a confiar en su tridente ofensivo formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané para tratar de perforar la portería de Jan Oblak.

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO: posibles alineaciones

Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Fabinho (o Henderson) - Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané. Entrenador: Jurgen Klopp (GER)

Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi - Saúl, Thomas, Koke, João Félix - Correa, Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

¿A qué hora juega el Liverpool?

A las 3.00 p.m. hora de Lima, Perú.

¿Cuándo juega el Liverpool?

Miércoles 11 de marzo.

Liverpool contra Atlético Madrid

Duelo de octavos de final de la Champions League.

