► Gol de Neymar, PSG vs Borussia Dortmund vía FOX Sports EN VIVO PT 2-0 por Champions League

Ver FOX Sports EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund EN DIRECTO juegan Neymar y Erling Haaland por la Champions League. El duelo más aposionante del torneo más importante de clubes de la UEFA se realizará este miércoles 11 de marzo, a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana), en el Parque de los Príncipes por la vuelta de los octavos de final. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | PSG vs Borussia Dortmund vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido PSG vs. Borussia Dortmund por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

¡Gol de Juan Bernat!

45' Golazo de Juan Bernat. El PSG vence 2-0 al Borussia Dortmund y, por ahora, se está clasificando a los cuartos de final de la Champions League.

¡Gol de Neymar!

28' El brasileño Neymar se lanza de palomita y logra el primer gol a favor del París Saint-Germain.

1' ¡Comenzó el partido!

Formaciones confirmadas PSG vs Borussia Dortmund

PSG: Keylor Navas, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Neymar y Edinson Cavani.

Entrenador: Thomas Tuchel.

¡HAY EQUIPO!



¡Estos son los 1⃣1⃣ jugadores que buscarán el pase a las semifinales de la @LigadeCampeones!#VamosParís 🔴🔵 pic.twitter.com/ANJPc7I1nR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 11, 2020

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou, Achraf Hakimi, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Emre Can, Axel Witsel, Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard y Erling Haaland.

Entrenador: Lucien Favre.

PSG vs Borussia Dortmund

Le toca la remontada al PSG frente el Borussia Dortmund, el club que más dinero ha invertido en los últimos años se ve obligado a abonarse a la épica para superar el 2-1 cosechado en Alemania y tendrá que hacerlo a puerta cerrada por el coronavirus y con la duda de Kylian Mbappé por anginas.

La actualidad sanitaria coloca al PSG en una situación comprometida contra un rival que le superó de forma clara hace tres semanas, y que encadena cinco triunfos consecutivos.

Si el anuncio de que el partido se disputará con las gradas desiertas ya supuso un duro golpe a su moral, esta sufrió de nuevo cuando se supo que Mbappé, una de sus estrellas más brillantes, puede perderse el duelo ante Borussia Dortmund.

Mbappé pasó prueba preventiva del coronavirus

El atacante, autor de 30 goles esta temporada, faltó al entrenamiento del lunes, y tampoco estuvo en el este martes. El club PSG, que ha restringido a la prensa con derechos el acceso a todos los actos, por precaución debida al coronavirus, ha indicado que no ha sufrido ninguna mejora en las últimas horas de las molestias que sufre en la garganta, por lo que su participación está comprometida.

Un contratiempo suplementario para un equipo que busca evitar una cuarta eliminación consecutiva en octavos de final de la única competición que le supone un reto, puesto que en las otras se pasea.

Las estructuras del PSG comienzan a tambalearse, porque la gesta ante el Borussia Dortmund también se desarrollará sin el italiano Marco Verratti, sancionado, y con el brasileño Neymar sin el ritmo de crucero que demostró a principios de año.

Si se confirma la baja de Mbappé, el técnico alemán Thomas Tuchel puede optar para medirse a su antiguo equipo por el argentino Mauro Icardi o por el español Pablo Sarabia, puesto que el uruguayo Edinson Cavani parece tener asegurado el puesto en el once.

La única buena noticia para el PSG es que el defensa brasileño Thiago Silva se ha recuperado antes de lo previsto de sus molestias musculares y podrá capitanear al equipo.

En cualquier caso, la preparación del partido no ha sido ideal. El equipo no jugó el pasado fin de semana porque su duelo contra el Estrasburgo fue también suspendido por el coronavirus y el ambiente es de máxima preocupación.

La continuidad de Tuchel en el banquillo se vería comprometida si no supera esta fase y, a dos años del Mundial de Catar, nadie se atreve a augurar cual sería la reacción de Doha, que ha multiplicado los esfuerzos financieros sin obtener en Europa resultados satisfactorios.

Borussia Dortmund

El ambiente es totalmente diferente en el Borussia Dortmund. El entrenador Lucien Favre parece haber encontrado la fórmula para compensar la baja de Marco Reus -quien volverá a estar ausente mañana por problemas musculares- y, también, para estabilizar la parte defensiva donde antes el equipo había tenido algunos problemas.

Favre viene apostando por una defensa de tres centrales, Lukaszcz Piszczek, Mats Hummels y Dan-Axel Zagadou, y con dos laterales adelantados que suelen ser Acraf Hakimi y Raphael Guerreiro y que tienden a jugar como interiores.

El doble pivote lo forman Axel Witsel y Emre Can que por una parte ayudan a la salida del equipo con balón controlado y por otro lado hacen un aporte importante en la recuperación de pelota.

Ante el partido del miércoles, en la parte ofensiva, Favre está ante la disyuntiva de escoger entre Thorgan Hazard y Julian Brandt para acompañar a Jadon Sancho y Erling Haaland.

Hazard jugó un gran partido en la victoria a domicilio ante el Borussia Mönchengladbach (1-2), con una gran gol incluido, lo que habla a favor del jugador belga que había dado el salto a la formación titular debido a que Favre optó por reservar a Jadon Sancho, que solo entró en la segunda parte.

Sin embargo, también es cierto que el aporte de Brandt ha sido muy importante a lo largo de la temporada.

Favre, antes de viajar a París, recordó que el ya había tenido la experiencia de un partido sin espectadores en sus tiempos del Servette.

"Con Servette tuve que jugar una vez un partido sin espectadores contra el Sion, es raro", dijo Favre.

No obstante, el entrenador suizo dijo que su equipo estará consciente de la dimensión del partido en el que tiene en su mano lograr el pase a cuartos de final si hace bueno el 2-1 de la ida.

"Tenemos que jugar inteligentemente, hacer un gran partido también en la parte defensiva y tener paciencia", culminó el entrenador del Borussia Dortmund.

Formaciones probables PSG vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Dan-Axel Zagagou, Achraf Hakimi, Jadon Sancho, Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Erling Haaland, Thorgan HAzard, Lukasz Piszczek, Emre Can y Axel Witsel.

Entrenador: Lucien Favre.

PSG: Keylor Navas, Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verrati, Gueye, Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé.

Entrenador: Thomas Tuchel.

¿Qué canal transmite PSG vs Borussia Dortmund?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Canadá: DAZN

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, CCTV 5+ VIP

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Haití: SportsMax 2, SportsMax App

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: Sky Calcio 3, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

Jamaica: SportsMax 2, SportsMax App

Japón: DAZN

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panamá: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 3

Estados Unidos: Galavision, Univision NOW, B/R Live

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

¿A qué hora juegan PSG vs Borussia Dortmund?

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

ESPN EN VIVO GRATIS Fútbol

Partidos de la Champions League en directo.

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO PSG vs Borussia Dortmund? | Diales TV

